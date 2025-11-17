Индивидуальная
до 2 чел.
Джайпур: обзорная экскурсия
Уникальная экскурсия по Джайпуру: откройте тайны дворцов, узнайте о жизни махараджей и насладитесь атмосферой древнего города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$120 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
от $285 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:30
11 дек в 08:00
$125 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААгеева17 ноября 2025Вчера были на экскурсии по Джайпуру с нашим гидом Джаем – это было восхитительно!
Город потрясающий сам по себе, но именно
- ММария15 марта 2025Все было интересно и грамотно организованно. Очень красивый Амбер Форт.
- ААдиля20 декабря 2024Все отлично!
- ЕЕлена9 января 2024Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.
- ТТина19 декабря 2023Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)
Ответы на вопросы от путешественников по Джайпуру в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Джайпуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Джайпуре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Джайпуру в декабре 2025
Сейчас в Джайпуре в категории "Необычные дома" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 285. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Джайпуре (Индия 🇮🇳) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные дома», 8 ⭐ отзывов, цены от $120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль