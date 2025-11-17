Мои заказы

Необычные дома в Джайпуре

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные дома» в Джайпуре на русском языке, цены от $120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 2 чел.
Джайпур: обзорная экскурсия
Уникальная экскурсия по Джайпуру: откройте тайны дворцов, узнайте о жизни махараджей и насладитесь атмосферой древнего города
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
$120 за всё до 2 чел.
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру + трансфер в Дели
На машине
13 часов
3 отзыва
Индивидуальная
Из Джайпура в Тадж-Махал и Агру
Погрузитесь в историю Индии, посетив Тадж-Махал и Агра-форт. Комфортный трансфер из Джайпура в Дели с профессиональным гидом
Начало: У вашего отеля в Джайпуре
Сегодня в 15:30
Завтра в 06:00
от $285 за человека
Великолепный Джайпур
На машине
8 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Великолепный Джайпур
Путешествие в сердце Раджастана! Откройте для себя форт Амбер, Городской дворец и обсерваторию Джай Сингха. Узнайте тайны розового города и его истории
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:30
11 дек в 08:00
$125 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Агеева
    17 ноября 2025
    Джайпур: обзорная экскурсия по розовому городу
    Вчера были на экскурсии по Джайпуру с нашим гидом Джаем – это было восхитительно!
    Город потрясающий сам по себе, но именно
    читать дальше

    благодаря Джаю он открылся нам по-настоящему.
    Он очень милый, внимательный и отзывчивый, интересно рассказывает, отлично говорит и по-русски, и по-английски. На все вопросы отвечал подробно, помогал с фотографиями, советами и любыми мелочами.
    Очень рада, что выбрала именно его среди других вариантов. Мне настолько понравилось, что свою маму отправлю в Джайпур только с этим гидом.
    Организация тура была на высшем уровне, чёткий маршрут, никакой суеты, везде всё вовремя. Отдельное спасибо водителю, очень аккуратное вождение и комфортная машина, весь день чувствовали себя в безопасности и удобстве.
    Остались в полном восторге и от Джайпура, и от экскурсии. Однозначно рекомендуем Джая всем, кто хочет по-настоящему полюбить этот город! 💛

  • М
    Мария
    15 марта 2025
    Великолепный Джайпур
    Все было интересно и грамотно организованно. Очень красивый Амбер Форт.
  • А
    Адиля
    20 декабря 2024
    Великолепный Джайпур
    Все отлично!
  • Е
    Елена
    9 января 2024
    Великолепный Джайпур
    Очень интересная экскурсия. Экскурсовод был местным,но русский знал неплохо,т. к. жил какое-то время в Москве. Он нам понравиля больше всех. А организатор Анудж нам помог поменять отель. Спасибо ему.
  • Т
    Тина
    19 декабря 2023
    Великолепный Джайпур
    Все хорошо, экскурсия очень понравилась. Экскурсовод -Джитендр - показал интересны места, единственное пожелание - обедать лучше в хорошем ресторане (куда мы и поехали в результате), в первоначально предложенном - очень много народу, шумно, шведский стол (не все его любят)

