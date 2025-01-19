Отправьтесь в прогулку по живописному району Фонтейнаш — старейшему латинскому кварталу Азии.
Вас ждут узкие улочки с португальскими особняками, красочные церкви, пекарни с колоритом и живая атмосфера культурного Гоа.
Описание экскурсии
Очарование Фонтейнаша Начните прогулку с площади Табак и откройте для себя Фонтейнаш — старейший латинский квартал Азии, сохранивший уникальный португальский характер. Здесь вы увидите старинные дома, узкие улочки с говорящими названиями и атмосферу, в которой до сих пор живёт история. Памятники истории и культуры По пути вы пройдёте мимо церкви Сан-Томе, пекарни «31 января» и часовни Сан-Себастьян. Прогулка продолжится к отелю Panjim Inn, фонду Fundacao Orient и галерее Gitanjali, где архитектура и искусство создают неповторимую атмосферу. Традиции, музыка и ремесло Вы познакомитесь с известным гоанским музыкантом, узнаете об уникальном синтезе португальской и местной музыкальной традиции, а затем сможете заглянуть в мастерскую, где делают керамику ручной работы — отличный сувенир на память о Гоа. Важная информация:
Что взять с собой: удобная обувь и одежда, шляпа, солнцезащитный крем, вода, наличные деньги.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Табак
- Район Фонтейнаш
- Церковь Сан-Томе
- Пекарня «31 января»
- Часовня Сан-Себастьян
- Отель Panjim Inn
- Фонд Fundacao Orient
- Галерея Gitanjali
- Мастерская керамики ручной работы
Что включено
- Услуги гида
- Посещение исторических домов
- Встреча с известным гоанским музыкантом
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
- Еда и напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: FRXM+Q25, MG Road, Patto Colony, Panaji, Goa 403001, India
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой: удобная обувь и одежда
- Шляпа
- Солнцезащитный крем
- Вода
- Наличные деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мирон
19 янв 2025
Это было замечательно! Очень познавательно и увлекательно. Вайбхав — отличный гид. Спасибо за сладости! 👏🏻👏🏻
м
матвей
17 янв 2025
Наш гид Шрия была просто потрясающей и очень эрудированной. А угощение сладостями в конце стало приятным сюрпризом. Рекомендую эту экскурсию всем, кто интересуется наследием Гоа.
Д
Даниил
10 сен 2024
Познавательная и интересная экскурсия. Арчана поделилась местными легендами и рассказала о жизни в Гоа. Мы попробовали традиционную выпечку, включая pastel de nata, и послушали выступление музыканта. Отличный опыт!
О
Ольга
23 апр 2024
Наш гид Рачана оказалась превосходной. Она с любовью рассказывает о прошлом, и её энтузиазм ощущается в каждом слове. Было приятно слушать её истории и узнавать новое. Мы узнали много фактов и увидели красивые места. Очень рекомендуем эту экскурсию!
К
Ксения
21 апр 2024
Экскурсия получилась очень познавательной, а гид прекрасно знал историю португальского района и умел её подробно объяснить.
