Очарование Фонтейнаша Начните прогулку с площади Табак и откройте для себя Фонтейнаш — старейший латинский квартал Азии, сохранивший уникальный португальский характер. Здесь вы увидите старинные дома, узкие улочки с говорящими названиями и атмосферу, в которой до сих пор живёт история. Памятники истории и культуры По пути вы пройдёте мимо церкви Сан-Томе, пекарни «31 января» и часовни Сан-Себастьян. Прогулка продолжится к отелю Panjim Inn, фонду Fundacao Orient и галерее Gitanjali, где архитектура и искусство создают неповторимую атмосферу. Традиции, музыка и ремесло Вы познакомитесь с известным гоанским музыкантом, узнаете об уникальном синтезе португальской и местной музыкальной традиции, а затем сможете заглянуть в мастерскую, где делают керамику ручной работы — отличный сувенир на память о Гоа. Важная информация:

Что взять с собой: удобная обувь и одежда, шляпа, солнцезащитный крем, вода, наличные деньги.