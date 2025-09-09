Групповая
до 20 чел.
Фонтейнаш и сердце Панаджи - прогулка по Латинскому району (на английском)
Начало: FRXM+Q25, MG Road, Patto Colony, Panaji, Goa 40300...
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
$12.47 за человека
Круиз
Вечерний круиз по реке Мандови с ужином и шоу-программой
Начало: Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony,...
Сегодня в 20:45
Завтра в 20:45
$20.41 за человека
Круиз
Трёхпалубный семейный круиз с ужином и шоу-программой по реке Мандови
Начало: FRV8+69P, Панаджи, Гоа 403001, Индия
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
$20.41 за человека
