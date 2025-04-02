Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по реке Мандови на борту комфортабельного круизного судна.



Вас ждут зажигательная музыка с диджеем, просторный танцпол, изысканный ужин «шведский стол» и красочная шоу-программа с традиционными и современными танцами. 5 3 отзыва

TicketsS Ваш гид в Гоа Написать вопрос Круиз в группе Оценка и отзывы 3 отзыва Язык проведения 🇬🇧 английский Длитель­ность 3 часа На чём проводится Музыкальные теплоходы $20.41 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание круиза Атмосфера праздника на борту Поднимайтесь на борт и окунитесь в атмосферу веселья под энергичные ритмы живого диджея. Просторный танцпол с кондиционером и ярким световым шоу создаёт идеальные условия для танцев и вечеринок. Ужин с разнообразием вкусов Во время круиза вы сможете насладиться ужином «шведский стол», где представлены вегетарианские и невегетарианские блюда. К организованному столу подаются напитки: охлаждённое пиво, соки, а также фирменный виски или безалкогольные коктейли. Шоу и развлечения Вас ждёт магическое шоу, а также яркие групповые выступления — танец кунби, португальский танец, коттио фугди и гоа дхало. Эти традиционные постановки сделают ваш вечер по-настоящему незабываемым. Важно: экскурсия проводится на английском языке.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что включено Живая музыка от диджея

Танцпол с кондиционером

Закуски (ассорти)

Безлимитный ужин «шведский стол» (вегетарианский и невегетарианский)

2 кружки охлаждённого пива / 2 сока или фирменный виски / 2 безалкогольных напитка, 3 текилы и приветственный напиток

Весёлые игры и призы

Осмотр достопримечательностей с борта круиза

Танец кунби, португальский танец, танец гоа дхало

Лазерное шоу

Театрализованное представление «Motu Patlu» Что не входит в цену Личные расходы

Трансфер Место начала и завершения? Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony, Panaji, Goa 403001, India Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.