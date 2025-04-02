Отправьтесь в атмосферное вечернее путешествие по реке Мандови на борту комфортабельного круизного судна.
Вас ждут зажигательная музыка с диджеем, просторный танцпол, изысканный ужин «шведский стол» и красочная шоу-программа с традиционными и современными танцами.
Описание круизаАтмосфера праздника на борту Поднимайтесь на борт и окунитесь в атмосферу веселья под энергичные ритмы живого диджея. Просторный танцпол с кондиционером и ярким световым шоу создаёт идеальные условия для танцев и вечеринок. Ужин с разнообразием вкусов Во время круиза вы сможете насладиться ужином «шведский стол», где представлены вегетарианские и невегетарианские блюда. К организованному столу подаются напитки: охлаждённое пиво, соки, а также фирменный виски или безалкогольные коктейли. Шоу и развлечения Вас ждёт магическое шоу, а также яркие групповые выступления — танец кунби, португальский танец, коттио фугди и гоа дхало. Эти традиционные постановки сделают ваш вечер по-настоящему незабываемым. Важно: экскурсия проводится на английском языке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Живая музыка от диджея
- Танцпол с кондиционером
- Закуски (ассорти)
- Безлимитный ужин «шведский стол» (вегетарианский и невегетарианский)
- 2 кружки охлаждённого пива / 2 сока или фирменный виски / 2 безалкогольных напитка, 3 текилы и приветственный напиток
- Весёлые игры и призы
- Осмотр достопримечательностей с борта круиза
- Танец кунби, португальский танец, танец гоа дхало
- Лазерное шоу
- Театрализованное представление «Motu Patlu»
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер
Место начала и завершения?
Tourism Jetty, below Mandovi bridge, Patto Colony, Panaji, Goa 403001, India
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
2 апр 2025
Это было потрясающее впечатление! Отличная музыка, а танцоры просто лучшие!
А
Арина
18 окт 2024
В целом очень хороший опыт, еда на нижней палубе с безлимитом была вкусная, подали даже текилу. Шоу оказались интересными, а ведущий, который создавал настроение, был очень приятным человеком. В целом — отличное развлечение для приятного вечера, однозначно рекомендую!
В
Виктория
9 фев 2024
Корабль чистый, уютный и очень красочный. Музыка, развлекательная программа и атмосфера были на высоте — все явно наслаждались. Закуски оказались вкуснейшими, а ужин-«шведский стол» был вполне хороший, пусть и немного остывший. Напитков было в достатке, и всегда можно было взять холодную воду. Это действительно стоило своих денег — определённо рекомендую! Спасибо всей команде за их упорный труд.
