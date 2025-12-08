Вас ждет комфортная моторная лодка, оснащенная всем необходимым для успешной рыбалки. Опытный местный рыбак поделится секретами мастерства и поможет справиться даже с самым крупным уловом. Все снасти подготовлены — от качественных катушек до специальной оснастки и наживки, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на процессе. Во время плавания вас ждут прохладительные напитки и легкие закуски прямо на борту. Эта рыбалка — не просто отдых, а возможность испытать неповторимые эмоции от борьбы с сильной рыбой в условиях открытого моря. Вы вернетесь не только с уловом, но и с яркими воспоминаниями о морском приключении. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Продолжительность экскурсии — 3 часа, не считая время на трансфер.