Рыбалка в море для новичков и профессионалов

Отправьтесь на морскую рыбалку, где вас ждет настоящее приключение в открытых водах.

Это путешествие для тех, кто хочет почувствовать азарт борьбы с морскими обитателями и вернуться с достойным уловом.

Вы можете выбрать утренний выход в море, чтобы встретить рассвет на воде, или отправиться во второй половине дня, когда море особенно живописно.
Вас ждет комфортная моторная лодка, оснащенная всем необходимым для успешной рыбалки. Опытный местный рыбак поделится секретами мастерства и поможет справиться даже с самым крупным уловом. Все снасти подготовлены — от качественных катушек до специальной оснастки и наживки, чтобы вы могли полностью сосредоточиться на процессе. Во время плавания вас ждут прохладительные напитки и легкие закуски прямо на борту. Эта рыбалка — не просто отдых, а возможность испытать неповторимые эмоции от борьбы с сильной рыбой в условиях открытого моря. Вы вернетесь не только с уловом, но и с яркими воспоминаниями о морском приключении. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Продолжительность экскурсии — 3 часа, не считая время на трансфер.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от отеля и обратно
  • Полный комплект снастей
  • Услуги местного рыбака
  • Напитки и закуски на лодке
  • Ром, пиво
Что не входит в цену
  • Трансфер из Анджуны, Вагатора, Сиолима, Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя - по запросу
  • Трансфер из южного Гоа - по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Дети до 4 лет - бесплатно
  • Продолжительность экскурсии - 3 часа, не считая время на трансфер
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

