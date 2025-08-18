Мои заказы

Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю

Разнообразить пляжный отдых морским путешествием и полюбоваться подводными красотами
Снорклинг — это отличный вариант активного отдыха и для взрослых, и для детей. Вы исследуете подводный мир, искупаетесь в море и насладитесь видами.

А дополнит поездку настоящий калейдоскоп приятных курортных впечатлений — рыбалка, танцы и прыжки в воду, а также обед барбекю!
5
2 отзыва
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя14
ноя15
ноя17
ноя19
ноя21
ноя
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

Кому подойдёт программа

Это будет не экскурсия, а расслабляющий отдых на лодке (без гида, но с сопровождением профессионального капитана и его ассистентов). Отлично подойдёт для празднования дня рождения или другой значимой для вас даты.

Что вас ожидает

8:00 — 8:30 — мы заберём вас из отеля или любой другой удобной локации
8:30 — 9:00 — после прибытия на причал пересаживаемся в лодку
9:30 — 12:00 — ныряем с масками, купаемся, ловим рыбу, угощаемся напитками, танцуем и поём. А если повезёт, наблюдаем за дельфинами!
12:00 — 13:00 — барбекю на острове Гранд
13:00 — 14:30 — возвращаемся на лодочную станцию
15:00 — 15:30 — обратный трансфер в отель

Организационные детали

  • В поездке вас будет сопровождать профессиональный капитан прогулочной лодки
  • Судно оснащено всеми необходимыми средствами спасения на водах, перед отправлением — инструктаж по технике безопасности
  • В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, обед барбекю, аренда масок для снорклинга и принадлежностей для рыбалки (леска, крючки), алкогольные/безалкогольные напитки в лодке
  • Для гостей с пляжей Морджим, Мандрем, Ашвем, Арамболь доплата за трансфер — $5
  • При неблагоприятных погодных условиях для вашей безопасности дата может быть сдвинута на 1-2 дня

в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный$35
Дети 6-12 лет$20
Дети до 5 летБесплатно
Индивидуальная лодка до 20 человек$450
С пляжей Мандрем, Ашвем, Морджим, Арамболь$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна
Анна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Аня, живу в Гоа с 2014 года. Занимаюсь организацией экскурсий по Индии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мария
Мария
18 авг 2025
Было круто! Понравилось и детям и взрослым)
Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍
Анна
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за прекрасный отзыв! Очень рады, что прогулка понравилась и детям, и взрослым. Команда сделала всё возможное, чтобы ваш отдых был комфортным и запоминающимся. Будем вас ждать снова!
Аня
Аня
14 мар 2025
Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!

Входит в следующие категории Гоа

