Снорклинг — это отличный вариант активного отдыха и для взрослых, и для детей. Вы исследуете подводный мир, искупаетесь в море и насладитесь видами. А дополнит поездку настоящий калейдоскоп приятных курортных впечатлений — рыбалка, танцы и прыжки в воду, а также обед барбекю!

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание водной прогулки

Кому подойдёт программа

Это будет не экскурсия, а расслабляющий отдых на лодке (без гида, но с сопровождением профессионального капитана и его ассистентов). Отлично подойдёт для празднования дня рождения или другой значимой для вас даты.

Что вас ожидает

8:00 — 8:30 — мы заберём вас из отеля или любой другой удобной локации

8:30 — 9:00 — после прибытия на причал пересаживаемся в лодку

9:30 — 12:00 — ныряем с масками, купаемся, ловим рыбу, угощаемся напитками, танцуем и поём. А если повезёт, наблюдаем за дельфинами!

12:00 — 13:00 — барбекю на острове Гранд

13:00 — 14:30 — возвращаемся на лодочную станцию

15:00 — 15:30 — обратный трансфер в отель

Организационные детали