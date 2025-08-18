Снорклинг — это отличный вариант активного отдыха и для взрослых, и для детей. Вы исследуете подводный мир, искупаетесь в море и насладитесь видами.
А дополнит поездку настоящий калейдоскоп приятных курортных впечатлений — рыбалка, танцы и прыжки в воду, а также обед барбекю!
Описание водной прогулки
Кому подойдёт программа
Это будет не экскурсия, а расслабляющий отдых на лодке (без гида, но с сопровождением профессионального капитана и его ассистентов). Отлично подойдёт для празднования дня рождения или другой значимой для вас даты.
Что вас ожидает
8:00 — 8:30 — мы заберём вас из отеля или любой другой удобной локации
8:30 — 9:00 — после прибытия на причал пересаживаемся в лодку
9:30 — 12:00 — ныряем с масками, купаемся, ловим рыбу, угощаемся напитками, танцуем и поём. А если повезёт, наблюдаем за дельфинами!
12:00 — 13:00 — барбекю на острове Гранд
13:00 — 14:30 — возвращаемся на лодочную станцию
15:00 — 15:30 — обратный трансфер в отель
Организационные детали
- В поездке вас будет сопровождать профессиональный капитан прогулочной лодки
- Судно оснащено всеми необходимыми средствами спасения на водах, перед отправлением — инструктаж по технике безопасности
- В стоимость входит: трансфер от отеля и обратно, обед барбекю, аренда масок для снорклинга и принадлежностей для рыбалки (леска, крючки), алкогольные/безалкогольные напитки в лодке
- Для гостей с пляжей Морджим, Мандрем, Ашвем, Арамболь доплата за трансфер — $5
- При неблагоприятных погодных условиях для вашей безопасности дата может быть сдвинута на 1-2 дня
в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$35
|Дети 6-12 лет
|$20
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
|Индивидуальная лодка до 20 человек
|$450
|С пляжей Мандрем, Ашвем, Морджим, Арамболь
|$40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Гоа
Провела экскурсии для 81 туриста
Меня зовут Аня, живу в Гоа с 2014 года. Занимаюсь организацией экскурсий по Индии и подбором туров в любую точку мира. Большинство гидов в нашей команде — историки. Наша цель — максимально полно передать всю информацию о регионе и ответить на все ваши вопросы, чтобы поездка получилась насыщенной, познавательной и яркой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
18 авг 2025
Было круто! Понравилось и детям и взрослым)
Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍
Анна
Ответ организатора:
Спасибо за прекрасный отзыв! Очень рады, что прогулка понравилась и детям, и взрослым. Команда сделала всё возможное, чтобы ваш отдых был комфортным и запоминающимся. Будем вас ждать снова!
Аня
14 мар 2025
Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
Входит в следующие категории Гоа
