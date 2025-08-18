Водная прогулка
Прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Отличный отдых на лодке без гида, но с профессиональным капитаном. Подходит для празднования особых дат. Снорклинг, рыбалка и барбекю на острове
Начало: От вашего отеля
«8:00 — 8:30 — мы заберём вас из отеля или любой другой удобной локации8:30 — 9:00 — после прибытия на причал пересаживаемся в лодку9:30 — 12:00 — ныряем с масками, купаемся, ловим рыбу, угощаемся напитками, танцуем и поём»
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$35 за человека
Водная прогулка
Прогулка на катере с рыбалкой
Индивидуальная поездка на скоростном катере подарит незабываемые впечатления. Рыбалка, живописные виды и отдых на воде ждут вас
«Рыбалка пройдёт без инструктора, но члены экипажа будут рядом и подскажут секреты ловли гаванских рыбаков»
Завтра в 08:30
13 сен в 08:30
$680 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Увлекательная прогулка к острову + снорклинг, рыбалка, барбекю
Начало: Ваш отель
«После Вас на острове ждёт обед барбекю из Рыбы, а также салат, рис, курица, приготовленная в индийском стиле»
Завтра в 08:00
15 сен в 08:00
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария18 августа 2025Было круто! Понравилось и детям и взрослым)
Ребята-организаторы и накормили, и напоили, и выступили в роли аниматоров для детей👍
- AALEKSANDR15 августа 2025Спасибо Алене за этот отдых. Даже в не сезон она работает отвечает и организует экскурсии. Красивая яхта, и хороший капитан. Рекомендую для компании.
- ААня14 марта 2025Спасибо за экскурсию. Всё было здорово, хорошая компания, вкусный обед на пляже, мы поиграли в волейбол, на красивом пляже, потанцевали, на обратном пути даже увидели дельфинов. Рекомендую к посещению!
