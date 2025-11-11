Маршрут начинается с посещения Старого Гоа, где вы познакомитесь с величественными соборами колониальной эпохи, хранящими память о богатой истории этих мест. Далее вас ждет погружение в индийскую духовность в действующем индуистском храме, где вы станете свидетелем традиционных обрядов. Затем вы отправитесь на джипах вглубь джунглей, где тропическая природа откроется во всем своем разнообразии. Кульминацией путешествия станет посещение могучего водопада Дудхсагар, чьи воды, падая с высоты более трехсот метров, создают удивительное зрелище. У вас будет возможность освежиться в его прохладных струях и сделать незабываемые фотографии. Завершится экскурсия на плантации специй, где вы узнаете о выращивании традиционных пряностей, и обедом с блюдами индийской кухни, приготовленными с учетом предпочтений международных гостей. Важная информация:

Дети до 4 лет — бесплатно • Время экскурсии с 05:30 – 17:00 (дорога ~1,5 часа).