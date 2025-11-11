Приглашаем вас на обзорную экскурсию по Гоа, которая станет идеальным началом знакомства с этим удивительным штатом.
За один день вы увидите самое важное — от наследия португальской эпохи до нетронутой природы тропических джунглей.
Программа построена так, чтобы быть интересной и комфортной для всех: и для семей с детьми, и для любителей активного отдыха.
Описание экскурсии
Маршрут начинается с посещения Старого Гоа, где вы познакомитесь с величественными соборами колониальной эпохи, хранящими память о богатой истории этих мест. Далее вас ждет погружение в индийскую духовность в действующем индуистском храме, где вы станете свидетелем традиционных обрядов. Затем вы отправитесь на джипах вглубь джунглей, где тропическая природа откроется во всем своем разнообразии. Кульминацией путешествия станет посещение могучего водопада Дудхсагар, чьи воды, падая с высоты более трехсот метров, создают удивительное зрелище. У вас будет возможность освежиться в его прохладных струях и сделать незабываемые фотографии. Завершится экскурсия на плантации специй, где вы узнаете о выращивании традиционных пряностей, и обедом с блюдами индийской кухни, приготовленными с учетом предпочтений международных гостей. Важная информация:
Дети до 4 лет — бесплатно • Время экскурсии с 05:30 – 17:00 (дорога ~1,5 часа).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Старый Гоа - гигантские соборы и колониальные улочки, будто кадры из европейского фильма, только посреди Индии
- Индуистский храм - почувствуете атмосферу живых ритуалов, запах ладана и звучание мантр
- Джип-сафари по джунглям - ветер в лицо, дикая зелень вокруг и ощущение экспедиции
- Водопад Дудхсагар - потоки воды с высоты 300 м, брызги и радуга прямо перед глазами
- Купание у подножия водопада - освежающий момент, который останется в памяти
- Плантация специй - ароматы корицы, ванили и кардамона
- Индийский «шведский стол» - вкусно и сытно (не острое)
Что включено
- Комфортабельный транспорт с кондиционером
- Услуги русскоязычного гида
- Джип - сафари к водопаду
- Спасательные жилеты
- Все входные билеты
- Обед в долине специй (шведский стол)
Что не входит в цену
- Завтрак
- Трансфер с Морджима, Ашвема, Мандрема, Арамболя - 5$/чел
- Трансфер из Южного Гоа - от 10$/чел
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 05:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Инга
11 ноя 2025
Прекрасная организация экскурсии-хорошо продуман и спланирован каждый этап. Поддержка и внимание от бронирования до возвращения домой, гибкая система оплаты. Сама экскурсия насыщенная, интересная и при этом ничего лишнего. Это было увлекательное путешествие по замечательному Гоа с замечательной командой профессионалов.
D
Dmitry
16 окт 2025
Отличная экскурсия! Шикарный гид. Все очень интересно рассказывала) по организации и таймингу все чётко!
Рекомендую!
