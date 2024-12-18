Экскурсии на водопады из Гоа

Найдено 3 экскурсии в категории «Водопады» в Гоа на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
На машине
Джиппинг
9 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
«Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар»
Завтра в 07:00
1 янв в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
На автобусе
Джиппинг
На микроавтобусе
32 отзыва
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар»
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
28 дек в 05:30
$45 за человека
Путешествие в Карнатаку из Гоа (двухдневная экскурсия)
На машине
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в Карнатаку из Гоа (двухдневная экскурсия)
Индийские храмы, статуя Шивы, водопад, слоны и сафари к тиграм
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Полюбуетесь водопадом Джог Фолс, съездите на сафари к тиграм и побываете на ферме слонов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
28 дек в 05:00
$150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    18 декабря 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Хорошая экскурсия. За один день побывать в дикой природе, а затем увидеть старый город. Хороший маршрут. Рекомендую обувать удобную обувь на водопадах скользкие камни. Был гид Яна. Рассказывала интересно, отвечала на все вопросы.
  • Л
    Лариса
    15 декабря 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремя, по части трансфера все
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    замечательно. Водопад просто чудесен, нашу группу привезли одной из первой, людей там было ещё мало, а вот когда уходили уже яблоку негде было упасть- в общем, время посещения было определено грамотно. На плантации тоже очень понравилось, по некоторым специям в части как они растут, сделала открытие, если честно, представляла их иначе))) Индианка, ктр вела экскурсию, говорила на русском и так хорошо шутила на русском, пять баллов) Отдельное спасибо гиду Роману- так интересно на экскурсии мне не было давно, столько любопытных деталей, историй) Сразу ощущается его любовь к стране, опыт и неподдельное желание поделиться с нами интересными фактами, конечно, стоит самой высокой оценки. Когда вернулась в отель- мучила часа три друзей, ктр со мной не поехали, по теме- а вы знали, что))) Столько всего запомнилось, потому что Роман ведёт не просто рассказ, а строит диалог с группой, подаёт инфо в лёгкой форме. В общем, большое спасибо!

    Отличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремяОтличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремяОтличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремяОтличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремяОтличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремя
  • Е
    Евгений
    5 декабря 2024
    Весь Гоа за один день: групповая экскурсия
    Отличная экскурсия, спасибо организатору Александру, все время держал в курсе всех изменений, огромные спасибо гиду Яне, привезла нас на водопад
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    первыми, искупались, пофоторграфировались, дальше начался ад из толп местных индусов, Яна кладезь информации, отвечала на все вопросы, профессионально вела экскурсию, давала рекомендации что и где можно покупать, рекомендую всем 👍

    Отличная экскурсия, спасибо организатору Александру, все время держал в курсе всех изменений, огромные спасибо гиду ЯнеОтличная экскурсия, спасибо организатору Александру, все время держал в курсе всех изменений, огромные спасибо гиду ЯнеОтличная экскурсия, спасибо организатору Александру, все время держал в курсе всех изменений, огромные спасибо гиду ЯнеОтличная экскурсия, спасибо организатору Александру, все время держал в курсе всех изменений, огромные спасибо гиду Яне
  • В
    Виталий
    13 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Отлично ❤️
  • А
    Алексей
    1 апреля 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
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    страны и вышеуказанного региона. После бронирования экскурсии с нами сразу же связался Александр, описал нам все детали предстоящей поездки не упустил даже важные мелочи, дал разумные советы и ответы на наши вопросы про участие в экскурсии детей, одежду, обувь, питание, имя гида и номер машины:-) Это было удивительное приключение, где мы и наши дети узнали об Индии много нового, отлично провели время и получили только положительные эмоции!!! За всё это огромное спасибо нашему гиду Альфие, которая нас просто очаровала. Она оказалась очень компетентным, не равнодушным и и очень деликатным человеком, влюбленным в Индию, и, главное, сумела не только подстроиться под наш уровень знаний, но и найти удивительно правильный подход к деткам! Хочется отметить, что для ведения экскурсии Альфия использовала как русскоязычные, так и англоязычные источники информации о стране, ее культуре и традициях. Очень понравилась вся программа: необычная поездка на джипах через джунгли, живописная прогулка на водопад в сопровождении обезьянок, купание в озере и шикарные фотографии на память. Приятно было побывать на плантации специй, которая оказалась по факту чудесным садом, не скучным и прекрасным, при сопровождении рассказом о применении этих специй и об индийской, непривычной нам, кухне. Запомнились рассказы Альфии об индийских кастах, вероисповедании, различиях в обычиях и традициях разных регионов. Альфия показала нам индуистский храм, дав интересные комментарии религиозного характера. А в старом Гоа мы посетили два действующих католических храма, оставшиеся от "бывших владельцев" - португальцев. Возвращаясь к Александру, хочется отметить, что на протяжении всей экскурсии чувствовалось его негласное присутствие:-) СПАСИБО ребятам за их работу, которая превзошла все наши ожидания🙏

    Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помоглиДля тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли
  • О
    Оксана
    18 марта 2024
    Весь Гоа за один день: индивидуальная экскурсия
    Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно, было комфортно, увлекательно. Благодарим
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    Яну от души. Ездили по про6рамме ГОА за 1 день, информации было достаточно и очень душевно все прошло. Желаем ребятам процветания.

    Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметноОднозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметноОднозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно

Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Водопады»

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Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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