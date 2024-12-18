10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Весь Гоа за один день: уникальное путешествие с русским гидом
Погрузитесь в удивительный мир Гоа: от внедорожного сафари до вкуса традиционной кухни и древних храмов
Начало: В вашем отеле
«Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар»
Завтра в 07:00
1 янв в 06:00
$350 за всё до 5 чел.
11 часов
Групповая
до 15 чел.
Весь Гоа за один день: от водопадов до исторических храмов
Погрузитесь в красоту и разнообразие Гоа: от живописных водопадов до вкуса традиционной кухни и исторических сокровищ
Начало: В вашем отеле
«Далее вы пересядете на джипы и отправитесь по бездорожью к водопаду Дудхсагар»
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
28 дек в 05:30
$45 за человека
13 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Путешествие в Карнатаку из Гоа (двухдневная экскурсия)
Индийские храмы, статуя Шивы, водопад, слоны и сафари к тиграм
Начало: На ресепшен вашего отеля
«Полюбуетесь водопадом Джог Фолс, съездите на сафари к тиграм и побываете на ферме слонов»
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 05:00
Завтра в 05:00
28 дек в 05:00
$150 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина18 декабря 2024Хорошая экскурсия. За один день побывать в дикой природе, а затем увидеть старый город. Хороший маршрут. Рекомендую обувать удобную обувь на водопадах скользкие камни. Был гид Яна. Рассказывала интересно, отвечала на все вопросы.
- ЛЛариса15 декабря 2024Отличная экскурсия! Александр предоставил всю нужную информацию и ответил на все вопросы. Из отеля забрали вовремя, по части трансфера все
- ЕЕвгений5 декабря 2024Отличная экскурсия, спасибо организатору Александру, все время держал в курсе всех изменений, огромные спасибо гиду Яне, привезла нас на водопад
- ВВиталий13 апреля 2024Отлично ❤️
- ААлексей1 апреля 2024Для тех, кто впервые на Гоа, рекомендуем именно эту экскурсию и этих удивительных ребят👍, которые помогли нам лучше понять уникальность
- ООксана18 марта 2024Однозначно рекомендуем ребят. С нами ездила Яна, с ней поездка была легкой, интересной. День пролетел незаметно, было комфортно, увлекательно. Благодарим
Ответы на вопросы от путешественников по Гоа в категории «Водопады»
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Сколько стоит экскурсия по Гоа в декабре 2024
Сейчас в Гоа в категории "Водопады" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 350. Туристы уже оставили гидам 41 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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