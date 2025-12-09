Индия настолько многообразна, что каждый уголок этой невероятной страны имеет свою неповторимую прелесть и даже своих богов.
Описание тураПриглашаем вас в уникальное путешествие по сердцу Южной Индии, где на протяжении веков сталкивались и взаимно обогащались великие культуры, оставив после себя удивительные памятники архитектуры. Вы увидите Биджапур, где застыла в камне могущественная история Великих Моголов, представленная выдающимися постройками, поражающими своим размахом и изяществом. Далее вас ждет переход в эпоху раннего Средневековья в Паттадакале, который по праву называют настоящим университетом архитектуры под открытым небом. Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО VII–VIII веков позволяет в одном месте изучать северный и южный стили храмового строительства Древней Индии. Еще глубже в века вас перенесут загадочные пещерные храмы Чалукья, что укрыты в садах. Эта уникальная скальная архитектура V–VII веков демонстрирует невероятное мастерство древних резчиков, превративших твердую породу в священные обители. Сердцем нашего путешествия станет Хампи — древняя столица легендарной империи Виджаянагар. Вы пройдете по улочкам города-легенды XIII–XV веков, где каждый камень и храм дышат историей былого могущества и духовных поисков. Для полного погружения в контрасты региона мы посетим Малый Тибет, где царит совершенно иная, умиротворенная атмосфера. Здесь вы сможете ощутить дух высокогорья, познакомиться с жизнью тибетских монастырей, пообщаться с монахами и на мгновение отрешиться от суеты, найдя внутреннее спокойствие. Это путешествие позволит вам прикоснуться к наследию величайших цивилизаций, каждая из которых добавила свою неповторимую главу в летопись этого удивительного региона.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Биджапур
- Паттадакал
- Пещерные храмы Чалукья (V-VII вв)
- Хампи
- Малый Тибет
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Гоа, Калангут
Когда и сколько длится?
Когда: Группы на данный тур набираются 2 раза в месяц. Уточняйте у менеджера ближайшую доступную дату проведения
Экскурсия длится около 3 дней 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Гоа
