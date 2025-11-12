Мои заказы

Тур в Хампи

Найдено 3 тура в категории «Экскурсия в Хампи» в Гоа на русском языке, цены от $140. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Хампи
На автобусе
1 день 16 часов
18 отзывов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
12 ноя в 05:00
13 ноя в 05:00
$140 за человека
Хампи и Бадами
На автобусе
1 день 16 часов
6 отзывов
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 5:00
12 ноя в 05:00
13 ноя в 05:00
$170 за человека
Четыре дня среди легенд и великих цивилизаций Индии (тур из Гоа)
3 дня 18 часов
Начало: Гоа, Калангут
13 ноя в 05:30
17 ноя в 05:30
$480 за человека

Сколько стоит тур в Гоа в ноябре 2025
Сейчас в Гоа в категории "Экскурсия в Хампи" можно забронировать 3 тура от 140 до 480. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
