Это путешествие познакомит вас с уникальными пещерными храмами Аджанта и Эллора, внесенными в список Всемирного наследия.
Вас ждет знакомство с выдающимися памятниками древнеиндийского искусства, где на протяжении многих веков создавались удивительные скальные сооружения и настенные росписи.
Эти места хранят наследие трех религий — буддизма, индуизма и джайнизма, представленных в гармоничном соседстве.
Описание тура
В первый день вы посетите город Аурангабад и увидите пещерный комплекс Эллора, в котором 34 пещеры трех религий: буддизма, индуизма и джайнизма. Главный шедевр — храм Кайласанатха, высеченный из цельной скалы сверху вниз. Программа:
Вечерний выезд из Гоа спальным автобусом (слипер-бас) — Утром прибытие в Аурангабад, встреча с водителем — Экскурсия в пещеры Эллоры — Закат у мавзолея Биби-ка-Макбара (по пятницам — посещение форта) — Заселение и ночёвка в отеле Аурангабада Второй день посвящен поездке в комплекс Аджанта, где сохранились древние буддийские фрески, созданные более 2000 лет назад. Каждое изображение — история из жизни Будды. Программа:.
Ранний выезд из отеля — Переезд в Аджанту (≈2,5 часа) — Осмотр пещерного комплекса Аджанта — Возвращение в Аурангабад и ночной выезд в Гоа (слипер-бас) Путешествие требует готовности к длительным переездам, но дарит возможность увидеть шедевры, которые по праву считаются вершиной индийского скального зодчества. Важная информация:.
Одиночные туристы присоединяются к группе • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 20$ • Продолжительность тура: 2 дня/3 ночи.
Ежедневно
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аурангабад
- Пещеры Эллоры
- Мавзолей Биби-ка-Макбара (по пятницам - посещение форта)
- Пещерный комплекс Аджанта
Что включено
- Услуги русскоязычного гида
- Трансфер от отеля до автостанции и обратно
- Билеты на слипер-бас (Гоа - Аурангабад - Гоа)
- Транспорт с кондиционером по маршруту
- Все входные билеты
- Отель 3*
- Завтраки
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Одиночные туристы присоединяются к группе
- Размещение в отеле двухместное
- За одноместное - доплата 20$
- Продолжительность тура: 2 дня/3 ночи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
24 ноя 2025
Объекты must see. Организовано отлично. Грамотный персональный русскоязычный гид, транспорт, хорошая гостиница. Идеально рассчитанный тайминг. Для тех, кого не пугает долгий sleeper bus - однозначно рекомендую!
Н
Наталья
20 ноя 2025
Вернулись из Карнатаки, Гокараны! Супер! Организовано все отлично! Конечно экскурсия дальняя, долгие переезды, надо быть готовым! Но нас было всего 4 человека, и мы везде успевали без огромных толп! Гид Алёна очень интересно, насыщенно и с любовью рассказывала про Индию, традиции, историю! Захватывающие виды, храмы, насыщенные силой! Мария, спасибо огромное за такую возможность и четкую организацию!
Е
Екатерина
19 ноя 2025
Большое спасибо Марии и ее команде за прекрасно проведенный день. Наш гид Алексей расположил к себе с первой минуты. Казалось, что это старый забытый друг, так легко и просто было
М
Михаил
19 окт 2025
Доброе утро. Всё очень понравилось 👍. Валентина молодец👍 Попутчики отличные. Водитель профи👍Позже напишем отзыв на сайте. Спасибо.
Тур входит в следующие категории Гоа
