Сокровища ЮНЕСКО - пещерные храмы Эллора и Аджанта (2 дня)

Сокровища ЮНЕСКО - пещерные храмы Эллора и Аджанта
Это путешествие познакомит вас с уникальными пещерными храмами Аджанта и Эллора, внесенными в список Всемирного наследия.

Вас ждет знакомство с выдающимися памятниками древнеиндийского искусства, где на протяжении многих веков создавались удивительные скальные сооружения и настенные росписи.

Эти места хранят наследие трех религий — буддизма, индуизма и джайнизма, представленных в гармоничном соседстве.
4 отзыва
Описание тура

В первый день вы посетите город Аурангабад и увидите пещерный комплекс Эллора, в котором 34 пещеры трех религий: буддизма, индуизма и джайнизма. Главный шедевр — храм Кайласанатха, высеченный из цельной скалы сверху вниз. Программа:
Вечерний выезд из Гоа спальным автобусом (слипер-бас) — Утром прибытие в Аурангабад, встреча с водителем — Экскурсия в пещеры Эллоры — Закат у мавзолея Биби-ка-Макбара (по пятницам — посещение форта) — Заселение и ночёвка в отеле Аурангабада Второй день посвящен поездке в комплекс Аджанта, где сохранились древние буддийские фрески, созданные более 2000 лет назад. Каждое изображение — история из жизни Будды. Программа:.
Ранний выезд из отеля — Переезд в Аджанту (≈2,5 часа) — Осмотр пещерного комплекса Аджанта — Возвращение в Аурангабад и ночной выезд в Гоа (слипер-бас) Путешествие требует готовности к длительным переездам, но дарит возможность увидеть шедевры, которые по праву считаются вершиной индийского скального зодчества. Важная информация:.
Ранний выезд из отеля — Переезд в Аджанту (≈2,5 часа) — Осмотр пещерного комплекса Аджанта — Возвращение в Аурангабад и ночной выезд в Гоа (слипер-бас) Путешествие требует готовности к длительным переездам, но дарит возможность увидеть шедевры, которые по праву считаются вершиной индийского скального зодчества. Важная информация:.
Одиночные туристы присоединяются к группе • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 20$ • Продолжительность тура: 2 дня/3 ночи.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Аурангабад
  • Пещеры Эллоры
  • Мавзолей Биби-ка-Макбара (по пятницам - посещение форта)
  • Пещерный комплекс Аджанта
Что включено
  • Услуги русскоязычного гида
  • Трансфер от отеля до автостанции и обратно
  • Билеты на слипер-бас (Гоа - Аурангабад - Гоа)
  • Транспорт с кондиционером по маршруту
  • Все входные билеты
  • Отель 3*
  • Завтраки
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обеды и ужины
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
  • Одиночные туристы присоединяются к группе
  • Размещение в отеле двухместное
  • За одноместное - доплата 20$
  • Продолжительность тура: 2 дня/3 ночи
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
24 ноя 2025
Объекты must see. Организовано отлично. Грамотный персональный русскоязычный гид, транспорт, хорошая гостиница. Идеально рассчитанный тайминг. Для тех, кого не пугает долгий sleeper bus - однозначно рекомендую!
Н
Наталья
20 ноя 2025
Вернулись из Карнатаки, Гокараны! Супер! Организовано все отлично! Конечно экскурсия дальняя, долгие переезды, надо быть готовым! Но нас было всего 4 человека, и мы везде успевали без огромных толп! Гид Алёна очень интересно, насыщенно и с любовью рассказывала про Индию, традиции, историю! Захватывающие виды, храмы, насыщенные силой! Мария, спасибо огромное за такую возможность и четкую организацию!
Е
Екатерина
19 ноя 2025
Большое спасибо Марии и ее команде за прекрасно проведенный день. Наш гид Алексей расположил к себе с первой минуты. Казалось, что это старый забытый друг, так легко и просто было
с ним общаться. Он отвечал на кучу наших вопросов. Рассказывал с таким азартом и воодушевлением, что время пролетело не заметно. Мы поднялись в форт, от куда открывается красивый вид, посетили древний храм и даже прокатились на пароме. А португальские кварталы нужно один раз увидеть, чем восхвалять 100 раз в интернете.

М
Михаил
19 окт 2025
Доброе утро. Всё очень понравилось 👍. Валентина молодец👍 Попутчики отличные. Водитель профи👍Позже напишем отзыв на сайте. Спасибо.

Тур входит в следующие категории Гоа

