В первый день вы посетите город Аурангабад и увидите пещерный комплекс Эллора, в котором 34 пещеры трех религий: буддизма, индуизма и джайнизма. Главный шедевр — храм Кайласанатха, высеченный из цельной скалы сверху вниз. Программа:

Вечерний выезд из Гоа спальным автобусом (слипер-бас) — Утром прибытие в Аурангабад, встреча с водителем — Экскурсия в пещеры Эллоры — Закат у мавзолея Биби-ка-Макбара (по пятницам — посещение форта) — Заселение и ночёвка в отеле Аурангабада Второй день посвящен поездке в комплекс Аджанта, где сохранились древние буддийские фрески, созданные более 2000 лет назад. Каждое изображение — история из жизни Будды. Программа:.

Ранний выезд из отеля — Переезд в Аджанту (≈2,5 часа) — Осмотр пещерного комплекса Аджанта — Возвращение в Аурангабад и ночной выезд в Гоа (слипер-бас) Путешествие требует готовности к длительным переездам, но дарит возможность увидеть шедевры, которые по праву считаются вершиной индийского скального зодчества. Важная информация:.

Одиночные туристы присоединяются к группе • Размещение в отеле двухместное • За одноместное — доплата 20$ • Продолжительность тура: 2 дня/3 ночи.