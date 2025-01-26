Описание тура
Дели: Сердце Индии
Дели — это не просто столица современной Индии, а уникальное место, где переплетаются культура и религии. Прогуливаясь по улицам Дели, вы сможете увидеть, как соседствуют новейшие технологии и традиционный образ жизни, где люди готовят пищу на костре. Здесь можно встретить современную молодежь на дорогих автомобилях и, в то же время, повозки, запряженные волами. Этот город является одним из древнейших в мире и на протяжении своей истории пережил взлеты и падения нескольких цивилизаций.
Историческое наследие
Сегодня Дели стоит на остатках семи древних городов, каждый из которых оставил свой след в его культуре и архитектуре. Одним из самых популярных туристических направлений является город Агра, который является частью знаменитого «золотого треугольника» вместе с Дели и Джайпуром.
Агра и её достопримечательности
Агра известна во всем мире благодаря Тадж-Махалу — одному из Чудес света. Однако не менее впечатляющим является Красный форт, расположенный всего в 2,5 км от Тадж-Махала. Этот величественный город-крепость с роскошным дворцовым комплексом считается крупнейшим и важнейшим в Индии.
Красный форт
Красный форт был построен в 1565 году под руководством Акбара Великого, предка Тамерлана. Он перенес столицу из Дели в Агру, и этот форт стал его резиденцией. Стены форта были полностью завершены к 1571 году. Это место не только впечатляет своей архитектурой, но и погружает в атмосферу исторического величия.
Тадж-Махал
Тадж-Махал, построенный в 1643 году императором Шах Джаханом в память о его любимой супруге Мумтаз, является символом вечной любви. Создание этого шедевра заняло 12 лет, потребовалось 20 000 рабочих и полтонны золота. Это место обязательно стоит увидеть!
Программа тура
Предлагаем вам увлекательный тур, который позволит вам погрузиться в атмосферу этих исторических мест:
- День 1: выезд около 4 утра из отеля, вылет в 6 утра, прилет в 8 утра в Дели. Обзорная экскурсия по Дели. Вечером выезд в Агру и размещение в отеле.
- День 2: экскурсия по Тадж-Махалу, обзорная экскурсия по Агре, посещение Форта. Вечером выезд в Дели и вылет в 20-22 в Гоа.
по набору группы
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Что включено
- Трансфер
- Русскоговорящий гид
- Проживание в отеле
- Завтрак
Что не входит в цену
- Авиабилеты из Гоа и обратно (около 230$)
- Обед, ужин
- Входные билеты по комплексам