Дели + Агра и Тадж-Махал

Погрузитесь в мир древних цивилизаций и величественных памятников. Ваше путешествие начнется в столице Индии и приведет к легендарному Тадж-Махалу
Приглашаем вас на уникальное путешествие в сердце Индии, где история и современность переплетаются в удивительный узор. Ваше приключение начнется в Дели, городе, который является живым музеем под открытым небом. Здесь
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вы увидите как современные технологии соседствуют с древними традициями.

После исследования Дели, ваш путь лежит в Агру, где вы посетите величественный Красный форт и Тадж-Махал - символ вечной любви, построенный императором Шах Джаханом в память о его любимой супруге.

Это путешествие обещает быть не только познавательным, но и вдохновляющим, даря вам воспоминания, которые останутся с вами на всю жизнь

Дели + Агра и Тадж-Махал
Дели + Агра и Тадж-Махал
Дели + Агра и Тадж-Махал
Ближайшие даты:
26
янв27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Дели: Сердце Индии

Дели — это не просто столица современной Индии, а уникальное место, где переплетаются культура и религии. Прогуливаясь по улицам Дели, вы сможете увидеть, как соседствуют новейшие технологии и традиционный образ жизни, где люди готовят пищу на костре. Здесь можно встретить современную молодежь на дорогих автомобилях и, в то же время, повозки, запряженные волами. Этот город является одним из древнейших в мире и на протяжении своей истории пережил взлеты и падения нескольких цивилизаций.

Историческое наследие

Сегодня Дели стоит на остатках семи древних городов, каждый из которых оставил свой след в его культуре и архитектуре. Одним из самых популярных туристических направлений является город Агра, который является частью знаменитого «золотого треугольника» вместе с Дели и Джайпуром.

Агра и её достопримечательности

Агра известна во всем мире благодаря Тадж-Махалу — одному из Чудес света. Однако не менее впечатляющим является Красный форт, расположенный всего в 2,5 км от Тадж-Махала. Этот величественный город-крепость с роскошным дворцовым комплексом считается крупнейшим и важнейшим в Индии.

Красный форт

Красный форт был построен в 1565 году под руководством Акбара Великого, предка Тамерлана. Он перенес столицу из Дели в Агру, и этот форт стал его резиденцией. Стены форта были полностью завершены к 1571 году. Это место не только впечатляет своей архитектурой, но и погружает в атмосферу исторического величия.

Тадж-Махал

Тадж-Махал, построенный в 1643 году императором Шах Джаханом в память о его любимой супруге Мумтаз, является символом вечной любви. Создание этого шедевра заняло 12 лет, потребовалось 20 000 рабочих и полтонны золота. Это место обязательно стоит увидеть!

Программа тура

Предлагаем вам увлекательный тур, который позволит вам погрузиться в атмосферу этих исторических мест:

  1. День 1: выезд около 4 утра из отеля, вылет в 6 утра, прилет в 8 утра в Дели. Обзорная экскурсия по Дели. Вечером выезд в Агру и размещение в отеле.
  2. День 2: экскурсия по Тадж-Махалу, обзорная экскурсия по Агре, посещение Форта. Вечером выезд в Дели и вылет в 20-22 в Гоа.

по набору группы

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
  • Русскоговорящий гид
  • Проживание в отеле
  • Завтрак
Что не входит в цену
  • Авиабилеты из Гоа и обратно (около 230$)
  • Обед, ужин
  • Входные билеты по комплексам
Где начинаем и завершаем?
Начало: Встреча с гидом в вашем отеле
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: по набору группы
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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