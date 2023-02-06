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Али Ваш гид в Мумбаи Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $250 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 2 отзыва 🇷🇺 русский 7 часов 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Мумбай – самый населённый город Индии, который располагается в штате Махараштра, на побережье Аравийского моря на семи островах. Эта территория была заселена еще несколько тысяч лет назад. Ею поочередно правили многочисленные династии и что примечательно, практически всегда власть над местностью передавалась добровольно и без кровопролитных сражений. Сам же город «официально» был основан лишь в 1672 году по инициативе Ост-Индской компании, которой нужна была хорошая гавань для ее торговых кораблей. С тех пор этот населенный пункт стал отправной точкой для дальнейшей британской колонизации Индии. Название города произошло от слов «Мумб» – имени местной богини, и «аи» – «мать». Но в XVI столетии благодаря португальским колонистам город получил новое название – Бомбаин которое на английском языке стало звучать как Бомбей. Обратно он был переименован в 1995 году. Сегодня это оживленный город с ярко выраженным характером: крупнейший промышленный и коммерческий центр. Мумбай также и один из главных центров киноиндустрии.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Дхоби Гхат (Прачечная)

Дхарави (Трущобы)

Мечеть Хаджи Али

Вокзал Виктория терминус

Верховный суд Бомбея

Кафе Леопольд

Колаба

Врата в Индию

Отель Тадж Махал Что включено Встреча в отеле

Трансфер в отель

Машина с кондиционером

Питьевая вода в машине

Бензин, парковки и участки дорог

Русскоговорящий гид Что не входит в цену Еда и напитки

Личные траты

Чаевые Где начинаем и завершаем? Начало: Мы вас встретим в вашем отеле в Мумбаи Завершение: Мумбай Когда и сколько длится? Когда: Каждый день Экскурсия длится около 7 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.