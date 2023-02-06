Описание экскурсииМумбай – самый населённый город Индии, который располагается в штате Махараштра, на побережье Аравийского моря на семи островах. Эта территория была заселена еще несколько тысяч лет назад. Ею поочередно правили многочисленные династии и что примечательно, практически всегда власть над местностью передавалась добровольно и без кровопролитных сражений. Сам же город «официально» был основан лишь в 1672 году по инициативе Ост-Индской компании, которой нужна была хорошая гавань для ее торговых кораблей. С тех пор этот населенный пункт стал отправной точкой для дальнейшей британской колонизации Индии. Название города произошло от слов «Мумб» – имени местной богини, и «аи» – «мать». Но в XVI столетии благодаря португальским колонистам город получил новое название – Бомбаин которое на английском языке стало звучать как Бомбей. Обратно он был переименован в 1995 году. Сегодня это оживленный город с ярко выраженным характером: крупнейший промышленный и коммерческий центр. Мумбай также и один из главных центров киноиндустрии.
Каждый день
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дхоби Гхат (Прачечная)
- Дхарави (Трущобы)
- Мечеть Хаджи Али
- Вокзал Виктория терминус
- Верховный суд Бомбея
- Кафе Леопольд
- Колаба
- Врата в Индию
- Отель Тадж Махал
Что включено
- Встреча в отеле
- Трансфер в отель
- Машина с кондиционером
- Питьевая вода в машине
- Бензин, парковки и участки дорог
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Личные траты
- Чаевые
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы вас встретим в вашем отеле в Мумбаи
Завершение: Мумбай
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Экскурсия не состоялась. Слишком поздно заказал. Очень жаль. В другой раз.
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Е
Экскурсия не состоялась. Слишком поздно заказал. Очень жаль. В другой раз.
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