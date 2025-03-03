Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с колониальным центром Мумбаи. Участники увидят такие знаковые места, как вокзал Виктории, Ворота Индии и отель Тадж-Махал Палас. Прогулка по району Форта и набережной Марина Драйв позволит почувствовать дух старого Бомбея. Экскурсия подходит для активных путешественников, готовых к длительным прогулкам. Увлекательный маршрут раскрывает историю и современную жизнь города
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Увидеть колониальные здания
- 🚶♂️ Прогуляться по историческим районам
- 📸 Сделать впечатляющие фотографии
- 🗺️ Узнать историю Мумбаи
- ☕ Посетить культовое кафе Леопольд
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Вокзал Виктории
- Ворота Индии
- Отель Тадж-Махал Палас
- Фонтан Флора
- Адмиралтейство
- Главпочтамт
- Часовая башня
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- Прогуляетесь по району Форта, со строительства которого началась история Бомбея
- Оцените Ворота Индии — визитную карточку города
- Полюбуетесь вокзалом Виктории, Часовой башней и фонтаном Флора
- Увидите отель Тадж-Махал Палас — первое электрифицированное здание Индии
- Рассмотрите Адмиралтейство, Главпочтамт и другие колониальные здания
- Пройдёте по набережной Марина Драйв, где часто снимают индийские фильмы
- Заглянете в кафе Леопольд, известное по книге «Шантарам»
И это ещё не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
- Поскольку предстоит длительная прогулка, экскурсия не подойдёт пожилым людям и гостям с маленькими детьми
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля Тадж-Махал Палас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваша команда гидов в Мумбаи
Провели экскурсии для 308 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут — Евгений, я работаю в команде профессиональных гидов. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Мы с радостью покажем вам Мумбаи и Гонконг.Задать вопрос
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