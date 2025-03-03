Мумбаи для новичков

Погрузитесь в атмосферу старого Мумбаи, исследуя его колониальные жемчужины. Уникальная возможность увидеть знаменитые достопримечательности города
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с колониальным центром Мумбаи. Участники увидят такие знаковые места, как вокзал Виктории, Ворота Индии и отель Тадж-Махал Палас. Прогулка по району Форта и набережной Марина Драйв позволит почувствовать дух старого Бомбея. Экскурсия подходит для активных путешественников, готовых к длительным прогулкам. Увлекательный маршрут раскрывает историю и современную жизнь города

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Увидеть колониальные здания
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим районам
  • 📸 Сделать впечатляющие фотографии
  • 🗺️ Узнать историю Мумбаи
  • ☕ Посетить культовое кафе Леопольд
Мумбаи для новичков
Мумбаи для новичков
Мумбаи для новичков
Ближайшие даты:
3
мар4
мар5
мар6
мар13
мар14
мар18
мар
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Вокзал Виктории
  • Ворота Индии
  • Отель Тадж-Махал Палас
  • Фонтан Флора
  • Адмиралтейство
  • Главпочтамт
  • Часовая башня

Описание экскурсии

На экскурсии вы:

  • Прогуляетесь по району Форта, со строительства которого началась история Бомбея
  • Оцените Ворота Индии — визитную карточку города
  • Полюбуетесь вокзалом Виктории, Часовой башней и фонтаном Флора
  • Увидите отель Тадж-Махал Палас — первое электрифицированное здание Индии
  • Рассмотрите Адмиралтейство, Главпочтамт и другие колониальные здания
  • Пройдёте по набережной Марина Драйв, где часто снимают индийские фильмы
  • Заглянете в кафе Леопольд, известное по книге «Шантарам»

И это ещё не всё!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Поскольку предстоит длительная прогулка, экскурсия не подойдёт пожилым людям и гостям с маленькими детьми

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У отеля Тадж-Махал Палас
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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