Евгений — ваша команда гидов в Мумбаи

Провели экскурсии для 308 туристов

читать дальше В нашей копилке уже более 100 экскурсий по Мумбаю и Гонконгу. С нами вы окунетесь в настоящую индийскую и гонконгскую жизнь. С удовольствием поделимся с вами интересными рассказами об этих городах как местные жители. До встречи на экскурсии!

Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут — Евгений, я работаю в команде профессиональных гидов. Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды. Мы с радостью покажем вам Мумбаи и Гонконг.