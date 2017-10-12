Индонезия — это всесезонный отдых, остров 🏝️ Бали, дары моря 🌊, лето круглый год, а ещё национальный парк 🌳 Комодо, пещера летучих мышей и многое другое. Рассказываем о стране с фото, подробным описанием и показываем на карте

Одним из самых крупных государств, раскинувшихся по территории Юго-Восточной Азии и самой крупной островной страной в мире, является Индонезия. Её территория состоит из тысяч островов, раскинувшихся в водах Индийского и Тихого океанов.

Королевский храм Таман Аюн, Бали, Индонезия

Природа этой удивительной страны поражает своим великолепием и разнообразием. Здесь располагаются десятки тропических лесов, где встречаются необычные растения животные. А голубые лагуны, многокилометровые пляжи, спящие вулканы и сады с тропическими фруктами – ещё никого не оставляли равнодушными.

Отправляясь путешествовать в Индонезию, у туриста есть уникальная возможность побывать в разных исторических эпохах. Ведь некоторые из островов здесь заселены племенами, загадки и традиции которых остаются неизученными даже учеными. Однако столица Индонезии, город Джакарта – это современный мегаполис с десятками бутиков, салонами красоты и яркими огнями.

Столица Индонезии

Самым большим по площади и густонаселенным городом, одновременно столицей этой страны является Джакарта. Находится она на берегу северо-западной части острова Ява. Официально, этот город был основан в 1580 году, его площадь равна 664 кв. км, а общее количество проживающего населения превышает 9 600 000 человек.

Джакарта

Подавляющее большинство жителей Джакарты – это мусульмане, их здесь не менее 85%, за ними следуют католики, протестанты, индусы и прочие. Первоначально, Джакарта носила название Сунда Келапа, первые поселенцы которой прибыли сюда ещё в 4 столетии нашей эры. А в 1527 году город захватили португальские войска, чтобы построить тут собственный военный форт. Однако войска правителя Демака выбили португальцев из города и те спешно его покинули. После чего Сунда Келапу завоёвывали английские войска, а окончательно он был уничтожен голландцами.

Одна из самых известных природных достопримечательностей столицы Индонезии – это парк Таман Мини, площадь которого составляет более 100 гектар. Здесь находится крупнейший в Индонезии парк орхидей. Кроме того, тут обитают десятки тропических птиц, поэтому если вы планируете посетить Джакарту, то здесь обязательно нужно побывать.

Индонезия на карте

Общая численность островов Индонезии достигает 18 000, из которых лишь 6000 заселены людьми, а на оставшихся господствует дикая природа, а люди там – редкие посетители. Страна находится между Азией и Австралией, она омывается двумя океанами и одним морем. С восточной стороны – это Тихий океан, с южной и западной – Индийский, а северную часть страны омывает Южно-китайское море.

Террасы на Бали

Кроме береговой полосы, где находятся одни из лучших в мире пляжей, рельеф у большинства островов – гористый.

Индонезию ещё называют вулканической страной, на её архипелаге находится около 500 вулканов, из которых примерно 200 — действующие и могут проснуться в любой момент. Среди них имеется и известный на весь мир вулкан Крокотау.

Индонезия на карте мира

В стране преобладают субэкваториальный и экваториальный климат. На островах бывает сезон дождей, когда идут затяжные ливни с грозами. Наиболее протяженными и крупными реками являются Барито, Махакам и Капуас. Торо здесь – это крупнейшее озеро, которое также является одним из наиболее глубоких в мире, его глубина составляет более 500 метров.

На территории Индонезии имеется огромное количество заповедных мест и национальных парков, общая численность которых достигает 350. Благодаря этому, удаётся увеличить популяции редких животных и растений. Некоторые из этих парков являются частью Всемирного наследия.

Индонезийский флаг

Это один из важнейших символом страны, который состоит из двух горизонтально расположенных одинаковых по размеру полос – красного цвета сверху и белого снизу. Такие цвета флаг имеет благодаря цветам королевства Маджапахит, которое управляло страной вплоть до XIV века.

Флаг Индонезии

По окончанию Второй мировой войны Индонезия стала независимым государством, а произошло это 17 августа 1945 года. И тогдашние власти утвердили этот красно-белый стяг государственным символом. И с того времени, флаг имеет неизменную форму, цвет и стиль. Но после утверждения данного символа, с правительством Монако произошло недопонимание из-за внешней схожести флагов двух стран, но данный протест отклонили ввиду того, что индонезийский государственный символ является более древним.

Индонезийский Гюйс используют на всех военно-морских кораблях этой страны. Этот государственный символ включает в себя 9 красных и белых горизонтальных полос, из-за чего его ещё называют «Боевой змеёй». Гюйт также появился ещё во времена правления королевской династии Маджапахит, прежде являвшегося мощным морским государством, использовавшим аналогичные флаги на своих кораблях.

Как гласит 35 статья индонезийской Конституции, флаг этой страны официально называется Sang Merah-Putih. Впервые этот государственный символ подняли перед домом Сукарно в тот же день, когда была провозглашена независимость государства Индонезия.

Население Индонезии

Численность индонезийцев начала активно увеличиваться в 19 веке. Согласно переписи, проведённой в 1930 году, в Индонезии проживало около 60,6 млн. человек, в 1961 году, численность жителей увеличилась до 97 млн., в 1971 году она достигла 119,2 млн., а в 1990 году – 179,3 млн. человек. По статистике, ежегодно после 1990 года, численность индонезийцев увеличивалась на 3 млн. человек. По официальным данным, в 2004 году в стране проживало 238,4 млн. человек, благодаря чему данное государство занимает 4 место в мире по количеству проживающих граждан.

Местные жители Индонезии в национальной одежде

Индонезия – это страна, где имеет место активная миграция населения из деревень в города. Если сравнивать с 1940 годом, то общая численность городских жителей увеличилась в 10 раз. А в 1990-е годы увеличение городского населения увеличивалось до 3,6%. По статистике, сегодня более 50% индонезийцев живут в городах.

Если говорить об этническом составе страны, то здесь проживает 40,6% яванцев, сунданцев 15%, мадурцев 3,3% и еще несколько десятков разных народностей. Индонезия – это одна из самых многонаселённых стран в мире, общая численность мусульман здесь превышает 190 миллионов человек.

Государственный язык в стране – это индонезийский. Но основная часть жителей страны использует другие языки, самые популярные среди которых – это яванский, сунданский, мадурский и батакский. Многие также разговаривают на китайском языке, а в туризме широкую популярность получил английский.

Постоянно увеличивающееся население страны обуславливается низкой смертностью её граждан и увеличением рождаемости. Средняя продолжительность жизни здесь составляет 68,9 лет. Однако в последние несколько лет, активность прироста населения стала замедляться, и связано это со специально разработанными программами планирования семьи.

Коренные индонезийцы

Страна по всей своей территории заселена неравномерно, например, на острове Ява и Мандура проживает более 50% всех жителей этой страны. Число мужчин и женщин в стране приблизительно одинаковое, а более 60% всех жителей Индонезии – трудоспособные граждане.

На островах Бали, Суматра, Ломбок и некоторых других, живёт небольшое количество коренного населения. А стремления индонезийского правительства решить проблему малонаселённых территорий – были безуспешными.

Индонезийское время

Страна расположена в трёх часовых поясах. Её Западная часть соответствует времени (WIB) UTC+7, Центральная — (WITA) UTC+8, а Восточная (WIT) UTC+9. Индонезийское время постоянно, на зимнее и летнее страна не переходит.

Стоит ли ехать в Индонезию