Откройте для себя потрясающие места на Бали, включая Убуд, Гору Батур, Рисовые Террасы Тегаллаланг, Долину Сидемен, Танах Лот, Алинг-Алинг и многое другое.

Рисовые террасы острова Бали

Если вы в поиске интересных мест для посещения на Бали? Если вы посещаете остров впервые, вам будет полезно знать, что он на самом деле довольно большой поэтому если вы ограниченны во времени, лучше путешествие спланировать заранее и взять например напрокат скутер или нанять частного водителя, который будет возить вас.

Чтобы немного упростить вам задачу, ХорошоТАМ составили список с некоторыми из самых удивительных мест для посещения на Бали в 2023 году.

1. Убуд

Традиционный балийский утренний рынок в Убуде

Убуд давно уже является культурным центром Бали, здесь вы найдете множество художественных галерей, древних храмов и ремесленных мастерских.

В последние несколько лет город также стал пристанищем для цифровых кочевников, здесь есть большой выбор кафе с модными напитками, кофе и рабочим пространством.

2. Гора Батур

Действующий индонезийский вулкан Батур на тропическом острове Бали

Если вы в поисках живописных видов, то гора Батур — одно из идеальных мест для посещения на острове.

С высоты около 1000 метров над уровнем моря открывается потрясающий вид на океан, а также на главную курортную зону острова — Нуса Дуа. Отсюда можно наблюдать великолепные рассветы и закаты.

Это вторая по высоте точка на Бали, и хотя ранний подъем довольно утомляет, но вид, который откроется на вершине, точно будет стоить этих усилий.

3. Рисовые террасы Тегаллаланг

Прекрасные рисовые террасы Тегаллаланг

Рисовые террасы Тегаллаланга являются знаменитым местом для посещения, до которого легко добраться на скутере, с личным водителем или экскурсией. На рисовых террасах можно наслаждаться прекрасными пейзажами, а также совершить прогулку по тропинке вьющейся между ними.

Мы рекомендуем вам приехать сюда рано утром, потому что в течение дня здесь бывает довольно многолюдно.

4. Долина Сидемен

Хижина в пышной зелёной рисовой террасе в Сидемене

Если вы хотите увидеть настоящий Бали вдали от толп туристов, мы рекомендуем вам посетить долину Сидемен. В этом районе, расположенном примерно в 45 минутах езды к востоку от Убуда, проживает много балийцев.

Это также отличный перевалочный пункт, если вы планируете покорить вершину вулкана Гунунг Агунг.

5. Танах Лот

Красивый Танах Лот на закате

Храм Танах Лот на Бали является одним из самых красивых и интересных храмов острова. Он расположен на прибрежной скале в округе Табанан. В храме Танах Лот происходят многочисленные церемонии и праздники, а также ежедневные молитвы. Туристы могут посетить храм, принять участие в ритуалах и просто посмотреть на красоты храма. Попасть в храм можно только во время отлива.

6. Алинг-Алинг

Знаменитый водопад Алинг-Алинг

Северный Бали полон потрясающих водопадов, одним из них является Алинг-Алинг. Он находится неподалёку от населенного пункта Сингараджи, и добраться до него проще всего на скутере.

Приезжайте посмотреть на водопад рано утром, чтобы получить лучшие виды и насладиться местом без других туристов.

7. Улун Дану Братан

Храм Пура Улун Дану Братан прямо на озере

Индуистский храм Пура Улун Дану Братан восходит к XVII веку и известен среди путешественников своими живописными пейзажами.

Этот балийский водный храм, посвящен озерной и речной богине Деви Дану. Создаётся впечатление, будто храм плавает, и популярное развлечение здесь, катание по озеру на арендованных лодках.

8. Гоа Гаджа

Слоновья пещера в Гоа Гаджа восходит к 11 веку и была построена как духовное место для медитации

Гоа Гаджа, также известна как Слоновья пещера, была построена уже в IX веке, расположена примерно в 6 километрах от Убуда. Это историческое место наполнено впечатляющими скульптурами и древними надписями.

9. Нуса-Лембонган

Кристально чистые воды Нуса-Лембонган

Это один из трёх балийских островов, до которого довольно просто добраться из прибрежного района Санур. Нуса-Лембонган – небольшой остров, прославившийся своей бирюзовой водой, прекрасными пляжами и непринужденной атмосферой.

10. Нуса-Пенида

Пляж Келингкинг на острове Нуса Пенида

Фотографии с пляжа Келингкинг уже давно завирусились, а туристы всё ещё продолжают стекаться на Нуса-Пенида, ещё один из балийских островов.

До этого острова легко добраться на лодке, также Нуса-Пенида можно посетить с однодневной поездкой или даже остаться на ночь.

Безусловно пляж Келингкинг, является одним из самых впечатляющих мест для посещения на Бали, но остров может предложить на много больше, чем один пляж, наша личная рекомендация отправиться исследовать остров на скутере.

11. Тибумана

Водопад Тибумана

Если вы в поисках водопадов на Бали, то одним из самых красивых считается – Тибумана. Обязательно посетите его, вы можете добраться до него на скутере или нанять водителя, который может доставить вас туда.

Водопад Тибумана находится в 35 минутах езды на машине от Убуда, так что добраться туда довольно просто.

12. Пляж Санур

Вид с воздуха на пляж Санур с традиционными балийскими рыбацкими лодками

На пляже Санур царит расслабленная атмосфера с прозрачной водой и золотистым песком, этот пляж вошёл в список лучших пляжей Бали. Он оборудован всем необходимым, чтобы посетители могли отлично отдохнуть, включая рестораны и большой выбор жилья, от бюджетного до элитного.

13. Пляж Бингин

Пляж Бингин на Бали

Если вы ищете райский пляж с бело-золотым песком и лазурной водой, то вам стоит посетить пляж Бингин. Найти его можно в юго-западной части полуострова Букит, чтобы добраться сюда, рекомендуется использовать Google Maps.

14. Чангу

Закат на пляже Чангу

Район Чангу — рай для сёрферов, цифровых кочевников и экспатов с Бали в целом. Это место переполнено новомодными фотогеничными кафе и ресторанами, где подают органическую здоровую пищу. Также он знаменит своим пляжем с чёрным песком и непринужденной атмосферой, где вы можете насладиться йогой и спа-процедурами.

Кроме того, исторический центр Чангу с богатой архитектурной историей и культурой приятно порадует любого путешественника. Также в Чангу можно найти массу магазинов с милыми сувенирами и изделиями из камня и дерева. Отдых не закончится, пока вы не попробуете различные виды балийской кухни, такие как Babi Guling, Nasi Campur, Sate Lilit и многие другие. Вы также можете посетить многочисленные мастер-классы по приготовлению традиционных десертов, например Klepon, Putu Bambu и Dadar Gulung. Это хороший способ провести время и погрузиться в балийскую культуру.

15. Гора Агунг

Большой вулкан Агунг на Бали

Могучий вулкан Гунунг Агунг, самая высокая точка Бали и духовный центр местных жителей. Последний раз вулкан извергался в 2019 году.

Если вы любитель приключений, можете заняться скалолазанием или отправиться в поход по окрестностям. Издалека это место не менее красиво, поэтому можете полюбоваться и со стороны.

16. Лес обезьян в Убуде

Лес обезьян в Убуде

Это место на Бали очень популярно, так как большинство туристов, которые едут в Убуд, стремятся посетить его. В лесу полно крутых храмов и почти везде, куда ни глянь, дикие обезьяны.

Будьте всегда начеку, обезьяны в лесу Убуда ведут себя довольно расслаблено, они знают, кто главный, и намекают, что это не вы.

Поэтому просто следует придерживаться определенных правил: не приносите с собой еду и не видите себя агрессивно, и всё будет в порядке. Почти всегда найдётся какой-то человек, которого кусают обезьяны или на него нападают из-за вещей, которые у него есть в сумке, или из-за другого ненадлежащего поведения.

17. Тирта Эмпул

Люди молятся, делая подношения

Если вы в поисках лучших культурных мест для посещения на Бали, тогда не пропустите – Тирта Эмпул, индуистский водный храм, который, на наш взгляд, является прекрасным местом, чтобы узнать больше о балийской культуре и их верованиях.

Храм был возведён в X веке, для местных жителей это святое место, способное очистить приходящих сюда верующих. Увы, но туристам нельзя принимать участие в ритуальном омовении, но они могут наблюдать со стороны, а также поближе рассмотреть древние храмовые резные фигурки.

Также храм полон множеством статуй, посвященных различным божествам.

18. Водопад Гит Гит

Водопад Гит Гит

Впечатляющий водопад Гит Гит вы найдёте в северной части острова. У вас будет возможность посетить этот водопад и Алинг-Алинг в один и тот же день, если у вас есть скутер или частный водитель.

19. Пура Лухур Лемпуянг

Летний пейзаж с лестницей в храм

Пура Лухур Лемпуян, также прозванный в народе воротами в рай. В действительности это один из старейших храмов на острове, большинство туристов приезжают сюда ради невероятных фотографий в Instagram, где вы стоите посреди ворот.

Если вы хотите сфотографироваться, рекомендуем приехать сюда рано утром, так как потом очереди могут длиться до 2-3 часов. После того как сделаете фото, прогуляйтесь и познакомьтесь с историей и культурой Пура Лухур Лемпуянг.

20. Храм Улувату

Традиционный балийский танец кечак в храме Улувату

Ещё один красивый балийский храм, который мы рекомендуем посетить – Улувату, он расположенный на вершине скалы рядом с морем. Его считают одним из духовных столпов Бали, и приезжающие сюда путешественники могут оценить ворота, древние скульптуры, а также традиционные представления и танцы.

21. Водопад Тукад Чепунг

Тукад Чепунг

Этот водопад заслужил звание одного из самых красивых и необыкновенных на Бали. Расположен он в местечке Тегаланган, в лесу Алас Клук на западе острова. Тукад Чепунг стекает со скал с высоты около 20 метров.

Он особенно живописен в дождливую погоду, когда вода из брызг превращается в милые арки. Водопад имеет привлекательное песчаное дно, где приятно отдохнуть и искупаться. Посетители могут также насладиться чудесным видом на лес и красивыми белыми пещерами вокруг.

Водопад расположен примерно в 1 часе езды к востоку от Убуда и может быть одним из самых романтичных мест на острове. Рекомендуем приехать сюда рано утром, чтобы избежать суматохи и побыть в тишине.

22. Пляж Ловина

Дельфины плавающие неподалёку от пляжа Ловина

Пляж Ловина – популярное место на острове. Он расположен в нескольких минутах езды от аэропорта Денпасар, на западе Бали. Здесь можно насладиться прекрасным пляжем с белым песком и прекрасными голубыми водами Индийского океана. На пляже можно попробовать множество видов водных видов развлечений, включая плавание, парусную лодку, дайвинг и прогулки на катере. Также тут можно посетить прекрасные пальмовые рощи, которые добавляют атмосферу релакса и роскоши.

Пляж Ловина предлагает множество возможностей для посещения близлежащих ресторанов, баров и магазинов. Это место идеально подходит для дня отдыха или романтического прогулочного вечера. На пляже можно попробовать много видов балийских блюд и насладиться чарующим видом океана. Также Ловина — потрясающее место, чтобы увидеть, как резвятся в воде дикие дельфины.

23. Нуса Ченинган

Секретный пляж Нуса Ченинган

Это самый маленький из балийских островов, здесь царит расслабленная атмосфера, и сюда приезжает меньше туристов, а это значит, что здесь менее многолюдно и беспокойно, нежели в крупных туристических городах Бали.

Нуса-Лембонган и Нуса-Ченинган соединены мостом, поэтому у вас будет возможность легко исследовать их оба. Не упустите шанс посетить удивительное место, которое может предложить вам массу незабываемых впечатлений.

24. Рисовые террасы Джатилуви

Мужчина работает на рисовых полях Джатилуви

Джатилуви ещё одно красивое место на Бали. Зерно, производимое на этих полях, используется для приготовления местных блюд. Рисовые поля находятся на окраине Джатилуви, вдали от большинства туристических маршрутов, что делает их еще более потрясающими.

На этих полях можно увидеть красивые закаты, а также принять участие в местных традициях, например, посещении церемоний по увенчанию урожая. При посещении этих полей можно познакомиться с местными жителями, которые всегда рады поделиться своими историями и опытом. Посещение рисовых полей Джатилуви обязательно должно быть включено в ваш список посещения Бали.

Вы можете легко добраться до рисовых террас Джатилуви из Убуда за 1 час 30 минут.

25. Вилла Hideout Bali

Один из домиков на вилле Hideout Bali

Мечтаете насладиться отдыхом в джунглях, но при этом комфортно жить с доступом к Wi-Fi, тогда Hideout Bali — это место для вас. У вас будет возможность остановиться в бамбуковых домах, которые вы можете забронировать через Airbnb.

Дома расположены в красивом природном окружении, и вы почувствуете, что находитесь в некой глуши, но при этом в вашем расположении удобная кровать и другие предметы первой необходимости. Это хорошее место, чтобы провести время с друзьями или парой.

Где ещё побывать на Бали:

Балийские качели

Храм Пура Бесаких;

Пура Таман Аюн (храм);

Karma Beach (модный частный пляж);

Пляж Амед (отличное место для снорклинга);

Водопад Секумпул;

Прогулка по Кампуханскому хребту (Убуд);

Балийские качели (инстаграмное место).