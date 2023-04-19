Приглашаем в индивидуальный круиз на современной белоснежной яхте. Вы искупаетесь в открытом океане, позагораете на террасе и, при желании, порыбачите — некоторым путешественникам удалось поймать огромного тунца. Полюбуетесь невероятно живописными бухтами островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган, отдохнёте телом и душой!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День мечты на частной яхте

Мы стартуем на Бали: в порте Санур или Бенуа (это курорт Нуса-Дуа). Вы выйдете в открытый океан и прокатитесь около сказочных островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Проплывете по секретным бухтам и насладитесь инопланетными пейзажами. Вдоволь накупаетесь и, по желанию, порыбачите. На яхте мы предложим вам безалкогольные напитки и легкие закуски: картофельные чипсы, пирожные и фрукты. Если захотите, мы сможем остановиться на обед в отличных пляжных клубах.

Организационные детали