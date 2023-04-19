Бали: прогулка на частной яхте

С шиком прокатиться к островам Нуса Пенида и Нуса Лембонган, наслаждаясь фантастическими видами

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Приглашаем в индивидуальный круиз на современной белоснежной яхте.

Вы искупаетесь в открытом океане, позагораете на террасе и, при желании, порыбачите — некоторым путешественникам удалось поймать огромного тунца.

Полюбуетесь невероятно живописными бухтами островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган, отдохнёте телом и душой!
Бали: прогулка на частной яхте
Бали: прогулка на частной яхте
Бали: прогулка на частной яхте
Бали: прогулка на частной яхте
Бали: прогулка на частной яхте
Бали: прогулка на частной яхте
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День мечты на частной яхте

Мы стартуем на Бали: в порте Санур или Бенуа (это курорт Нуса-Дуа). Вы выйдете в открытый океан и прокатитесь около сказочных островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Проплывете по секретным бухтам и насладитесь инопланетными пейзажами. Вдоволь накупаетесь и, по желанию, порыбачите. На яхте мы предложим вам безалкогольные напитки и легкие закуски: картофельные чипсы, пирожные и фрукты. Если захотите, мы сможем остановиться на обед в отличных пляжных клубах.

Организационные детали

  • На яхте вас будет сопровождать профессиональный капитан
  • В стоимость включены: страховка, спасательные жилеты, лекарства, защитное снаряжение, полотенца, лёгкие закуски, безалкогольные напитки, рыболовное снаряжение
  • Яхта оборудована террасой для загара, туалетом, звуковой системой
  • Можно брать с собой еду и напитки
  • По запросу мы можем дополнительно организовать трансфер из отеля до порта, фотосессию, снорклинг к скатам. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Сануре или Нуса-Дуа
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Водные развлечения
Можно с детьми
Выездные
На весь день
Санур
Нуса Пенида
Популярные места
Рыбалка
Природа и пейзажи
Животные
На яхте

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