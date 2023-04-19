С шиком прокатиться к островам Нуса Пенида и Нуса Лембонган, наслаждаясь фантастическими видами
Приглашаем в индивидуальный круиз на современной белоснежной яхте.
Вы искупаетесь в открытом океане, позагораете на террасе и, при желании, порыбачите — некоторым путешественникам удалось поймать огромного тунца.
Полюбуетесь невероятно живописными бухтами островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган, отдохнёте телом и душой!
Вы искупаетесь в открытом океане, позагораете на террасе и, при желании, порыбачите — некоторым путешественникам удалось поймать огромного тунца.
Полюбуетесь невероятно живописными бухтами островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган, отдохнёте телом и душой!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День мечты на частной яхте
Мы стартуем на Бали: в порте Санур или Бенуа (это курорт Нуса-Дуа). Вы выйдете в открытый океан и прокатитесь около сказочных островов Нуса Пенида и Нуса Лембонган. Проплывете по секретным бухтам и насладитесь инопланетными пейзажами. Вдоволь накупаетесь и, по желанию, порыбачите. На яхте мы предложим вам безалкогольные напитки и легкие закуски: картофельные чипсы, пирожные и фрукты. Если захотите, мы сможем остановиться на обед в отличных пляжных клубах.
Организационные детали
- На яхте вас будет сопровождать профессиональный капитан
- В стоимость включены: страховка, спасательные жилеты, лекарства, защитное снаряжение, полотенца, лёгкие закуски, безалкогольные напитки, рыболовное снаряжение
- Яхта оборудована террасой для загара, туалетом, звуковой системой
- Можно брать с собой еду и напитки
- По запросу мы можем дополнительно организовать трансфер из отеля до порта, фотосессию, снорклинг к скатам. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в Сануре или Нуса-Дуа
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артем — Организатор на Бали
Провёл 142 экскурсии для 156 туристов
Меня зовут Артём, и я живу на острове Нуса Пенида уже более 8 лет. Это по-настоящему сказочное место, наполненное завораживающей красотой природы, традициями и взаимной любовью живущих здесь людей. Наша дружная команда гидов поделится с вами знаниями и опытом, познакомит с этим райским уголком — островом Нуса Пенида и поможет свободным путешественникам полностью погрузиться в новый неизведанный мир. Вас обуревает жажда приключений, а сердце требует перемен? Тогда вы в правильном месте.
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