17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сказочный водопад Тукад Чепунг

Наша первая остановка — водопад Тукад Чепунг, который достигает в высоту не больше 15 метров, но при этом по праву считается одним из самых живописных и необычных мест Бали. Водопад притаился в сумрачном каньоне среди скал: узкая тропинка, бегущая сквозь тропический лес и по скользким скалам, приведет вас в полуоткрытую пещеру, наполненную шумом и бликами водного потока.

Пура Кехен — красивейший храм Бали

Затем вы встретитесь с одним из главных символов острова, храмом Пура Кехен. Восемь террас традиционного архитектурного комплекса поднимаются вверх по горному склону — впечатляющее зрелище! Во внутреннем дворе, стены которого украшены вставками китайского фарфора, вы увидите огромный баньян, установленный на нем сигнальный барабан кулкул, трехъярусеную крышу с замысловатым орнаментом и жертвенники, посвященные главным индуистским богам — Брахме, Вишну и Шиве.

Озеро у подножия вулкана

Гармония и спокойствие завладеют вами у берега озера Батур, которое раскинулась у подножья одноименного вулкана. Вы отдохнете у зеркальной глади крупнейшего озера Бали и узнаете, почему местные жители почитают это место как святыню.

Кофейные плантации и рисовые террасы

Вы увидите плантации, где выращивают какао, фрукты, пряности и лучший в мире кофе, в том числе и специфический сорт лувак, о котором мы обязательно поговорим. Но главный открыточный вид Бали вас ждет в деревушке Тегаллаланг — рисовые террасы, совместное творение природы и человека. Со смотровой площадки, откуда открывается превосходный вид на террасы, вы насладитесь характерным ландшафтом острова и сделаете фантастические фотографии.