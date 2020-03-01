17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Путешествие к культовым местам, без которых невозможно представить остров

Arthur
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Arthur – ваш гид
Этот маршрут приведет вас к визитным карточкам Бали, которые красуются на местных открытках: вы спуститесь в таинственный горный каньон к водопаду Тукад Чепунг, оцените традиционную архитектуру 8-ярусного храма Кехен, полюбуетесь отражением вулкана в озере Батур, рассмотрите изумрудно-зеленые рисовые террасы.

Я проведу вас к лучшим панорамным площадкам и, конечно, расскажу о Бали и балийцах: о местной культуре, многогранной религии, приметах, отношении к природе и особенностях быта.
$110
$88 за экскурсию
скидка20%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии17 отзывов
4.88
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы

Что вас ожидает

Сказочный водопад Тукад Чепунг
Наша первая остановка — водопад Тукад Чепунг, который достигает в высоту не больше 15 метров, но при этом по праву считается одним из самых живописных и необычных мест Бали. Водопад притаился в сумрачном каньоне среди скал: узкая тропинка, бегущая сквозь тропический лес и по скользким скалам, приведет вас в полуоткрытую пещеру, наполненную шумом и бликами водного потока.

Пура Кехен — красивейший храм Бали
Затем вы встретитесь с одним из главных символов острова, храмом Пура Кехен. Восемь террас традиционного архитектурного комплекса поднимаются вверх по горному склону — впечатляющее зрелище! Во внутреннем дворе, стены которого украшены вставками китайского фарфора, вы увидите огромный баньян, установленный на нем сигнальный барабан кулкул, трехъярусеную крышу с замысловатым орнаментом и жертвенники, посвященные главным индуистским богам — Брахме, Вишну и Шиве.

Озеро у подножия вулкана
Гармония и спокойствие завладеют вами у берега озера Батур, которое раскинулась у подножья одноименного вулкана. Вы отдохнете у зеркальной глади крупнейшего озера Бали и узнаете, почему местные жители почитают это место как святыню.

Кофейные плантации и рисовые террасы
Вы увидите плантации, где выращивают какао, фрукты, пряности и лучший в мире кофе, в том числе и специфический сорт лувак, о котором мы обязательно поговорим. Но главный открыточный вид Бали вас ждет в деревушке Тегаллаланг — рисовые террасы, совместное творение природы и человека. Со смотровой площадки, откуда открывается превосходный вид на террасы, вы насладитесь характерным ландшафтом острова и сделаете фантастические фотографии.

Организационные детали

  • Трансфер на автомобиле с кондиционером входит в стоимость экскурсии
  • Дополнительные расходы: входные билеты (в сумме примерно $7 с человека), обед в ресторане с видом на вулкан и озеро Батур (примерно $8 с человека)
  • Лучше всего начать экскурсию в районе 8 часов утра
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы
Бали с открытки: лучшие виды и панорамы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Arthur
Arthur
Уважаемые гости! Меня зовут Судиарта или просто Артур,я коренной балиец, отлично говорю по-русски и хорошо знаю культуру Бали. Буду рад открыть для вас уникальные места Бали и острова Ява, а также необычные туристические маршруты, куда не добирается большинство туристов.
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
25 февраля 2020
Артур, очень хороший гид, хорошая и грамотная речь, много знает и о России, что очень приятно, экскурсия хорошая👍👍
13 февраля 2020
Артур, спасибо, мы получили огромное удовольствие от экскурсии. Мы с удовольствием порекомендуем Ваши экскурсии знакомым. Нам очень понравились пунктуальность, хорошее знание русского языка, очень интересная программа. Отдельное спасибо, что уже в ходе экскурсии согласились добавить ещё одно, незапланированное место, в экскурсию. Немного удивило , что последний пункт в программе - озеро Батур был явно изменён без особого объяснения причин,в программе был заявлен отдых возле озера, а Вы отвезли нас на смотровую площадку, на месте сообщив, что у озера делать нечего. Мы не стали спорить, по времени экскурсия была уже длинная, виды со смотровой площадки были потрясающие, но мне кажется, что гид должен был с нами предварительно обсудить этот вопрос, потому что мы хотели именно на берег озера. Это было неправильно. Поэтому заказывающим экскурсию я посоветую вначале экскурсии ещё раз проговорить с гидом маршрут, чтобы не огорчаться). Но в остальном экскурсия удалась, и в целом мы в восторге от экскурсии. На кофейной плантации была вкусная дегустация и очень интересное общение с мусангами - это очаровательные зверьки. Мы соединили в маршруте первое знакомство с островом и переезд из гостиницы в гостиницу, на что опять же Артур любезно согласился. Спасибо, удачи Вам , Артур.
21 января 2020
Артур очень приятный гид с хорошим чувством юмора. Удивило его знание русского языка (использовал крылатые фразы, каламбуры и приколы). Очень интересно рассказывал - рекомендую!!!
Ирина
3 января 2020
Отличная экскурсия! Получили массу положительных впечатлений. Артур отличный рассказчик и человек с очень хорошим чувством юмора, нам было весело и интересно.
Этот день мы запомним надолго)) огородное спасибо Артур, все было супер!
Небольшой совет для девочек, берите с собой несколько комплектов одежды, так как за день будет большое количество мест для красивых снимков))
23 декабря 2019
Понравился маршрут, Артур прекрасно владеет русским языком, хорошо рассказывает про особенности балийской и в целом индонезийской культуре. Рекомендую воспользоваться его услугами.
12 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Хочу поблагодарить Артура за проведённое время. Получили массу позитивных эмоций. Артур приехал вовремя, много рассказал про БАЛИ. Весёлый, замечательный экскурсовод. Было очень легко и приятно общаться. Очень хочется поблагодарить за фото, он отличный фотограф. Всем рекомендую, обратимся ещё обязательно... Артур, ещё раз спасибо, ты сделал этот день.
9 декабря 2019
Спасибо Артуру Джану за прекрасную экскурсию, отличный рассказчик, хорошо владеет русским языком, очень много рассказал про культуру Балийцев. Очень понравилось! Обязательно посетим экскурсию с Артуром еще раз, только уже другую! :)
24 ноября 2019
Артур - прекрасный гид, отлично разговаривает по-русски. Помогал с фото, так как я была одна, при этом фотографировал старательно, даже подсказывал, как можно встать/сесть. Заказывала две экскурсии - те места, которые повторялись, предложил заменить на другие. Очень рекомендую.
15 октября 2019
Артур обладает прекрасным талантом гида и великолепными организаторскими способностями. Артур говорит на поразительно хорошем и местами богатом русском языке, легко пообщается даже на отстраненные темы. Очень энергичен, внимателен к клиенту и является прекрасным собеседником. Также умеет удерживать внимание на протяжении всего дня экскурсии и с удовольствием поделиться своими знаниями об Индонезии, Бали и других островах. Остались очень довольны программой и с удовольствием, уже совсем скоро отправимся в следующую увлекательную экскурсию вместе с Артуром.
Ещё 7 отзывов

Arthur проводит ещё 4 экскурсии

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