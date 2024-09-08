Снорклинг на острове Гили с черепахами

Нырнуть поглубже и увидеть подводные статуи и голубые кораллы
Если вы заскучали на Бали и хотите выглянуть за его границы, давайте с нами! Вас ждёт остров Гили с чудесными коралловыми рифами и белоснежными пляжами, где вы поплаваете вместе с черепахами. Увидите подводные статуи, образующие круг, или затопленные скутеры. Поездка развлекательная, поэтому рассказ гида не предусмотрен. Зато яркие впечатления мы гарантируем!
5
1 отзыв
Снорклинг на острове Гили с черепахами
Снорклинг на острове Гили с черепахами
Снорклинг на острове Гили с черепахами
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30

Описание водной прогулки

Что вас ожидает

  • Стартуем на индивидуальной лодке из порта Гили Траванган и отправляемся снорклить с черепахами на Точку черепах/Turtle Point.
  • Под водой вы увидите статуи «Гнездо»/Bask Nest, яркий коралловый сад и голубые кораллы (либо подводные скутеры).
  • Делаем перерыв на обед на Гили Мено либо Гили Эйр.

Организационные детали

  • В стоимость включены: плавание на лодке, всё необходимое снаряжение для снорклинга (трубки, маски), подводная фото- и видеосъёмка камерой Go Pro.
  • Возможно провести прогулку для большего количества участников с доплатой $38 за каждого.
  • Дополнительно оплачивается обед на Гили Мено — около $7 за чел.
  • Если вы живёте на Бали, мы можем организовать трансфер и билеты на спидбот с Бали до Гили Траванган. Стоимость: $40 за машину от отеля до порта в одну сторону + билеты на спидбот $27 в одну сторону за человека.
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В порту Гили Траванган
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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8 сен 2024
Просто невероятные эмоции от этого тура остались, это невообразимая красота. Подводный мир Гили: черепахи, статуи - всё так красиво, цвет воды бирюзовый. И стаи разноцветных рыбок. Это просто мечта!! Рада, что съездила, спасибо всей команде и менеджеру за отличную организацию, за замечательные фото и видео моего подводного плавания, которые я получила, жаль, здесь нельзя загрузить видео. Оно ооочень красивое))
Просто невероятные эмоции от этого тура остались, это невообразимая красота. Подводный мир Гили: черепахи, статуи -Просто невероятные эмоции от этого тура остались, это невообразимая красота. Подводный мир Гили: черепахи, статуи -Просто невероятные эмоции от этого тура остались, это невообразимая красота. Подводный мир Гили: черепахи, статуи -Просто невероятные эмоции от этого тура остались, это невообразимая красота. Подводный мир Гили: черепахи, статуи -

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