Если вы заскучали на Бали и хотите выглянуть за его границы, давайте с нами! Вас ждёт остров Гили с чудесными коралловыми рифами и белоснежными пляжами, где вы поплаваете вместе с черепахами. Увидите подводные статуи, образующие круг, или затопленные скутеры. Поездка развлекательная, поэтому рассказ гида не предусмотрен. Зато яркие впечатления мы гарантируем!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание водной прогулки
Что вас ожидает
- Стартуем на индивидуальной лодке из порта Гили Траванган и отправляемся снорклить с черепахами на Точку черепах/Turtle Point.
- Под водой вы увидите статуи «Гнездо»/Bask Nest, яркий коралловый сад и голубые кораллы (либо подводные скутеры).
- Делаем перерыв на обед на Гили Мено либо Гили Эйр.
Организационные детали
- В стоимость включены: плавание на лодке, всё необходимое снаряжение для снорклинга (трубки, маски), подводная фото- и видеосъёмка камерой Go Pro.
- Возможно провести прогулку для большего количества участников с доплатой $38 за каждого.
- Дополнительно оплачивается обед на Гили Мено — около $7 за чел.
- Если вы живёте на Бали, мы можем организовать трансфер и билеты на спидбот с Бали до Гили Траванган. Стоимость: $40 за машину от отеля до порта в одну сторону + билеты на спидбот $27 в одну сторону за человека.
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Гили Траванган
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эрик — ваша команда гидов на Бали
Selamat siang. Меня зовут Эрик, я — член команды гидов на Бали. Приветствую вас на этом райском острове и буду рад организовать трансфер и экскурсии по Бали для вас, вашейЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Гульнара
8 сен 2024
Просто невероятные эмоции от этого тура остались, это невообразимая красота. Подводный мир Гили: черепахи, статуи - всё так красиво, цвет воды бирюзовый. И стаи разноцветных рыбок. Это просто мечта!! Рада, что съездила, спасибо всей команде и менеджеру за отличную организацию, за замечательные фото и видео моего подводного плавания, которые я получила, жаль, здесь нельзя загрузить видео. Оно ооочень красивое))
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