Г Гульнара

Просто невероятные эмоции от этого тура остались, это невообразимая красота. Подводный мир Гили: черепахи, статуи - всё так красиво, цвет воды бирюзовый. И стаи разноцветных рыбок. Это просто мечта!! Рада, что съездила, спасибо всей команде и менеджеру за отличную организацию, за замечательные фото и видео моего подводного плавания, которые я получила, жаль, здесь нельзя загрузить видео. Оно ооочень красивое))