Путешествие на север Бали

Священные озёра, старинные храмы и живописный каскадный водопад за 1 день

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Север Бали — место с первозданной природой и умиротворяющей атмосферой.

Вы насладитесь свежим прохладным воздухом, искупаетесь в горном водопаде Баньюмала и увидите три вулканических озера: Братан, Буян и Тамблинган. А также посетите два потрясающих старинных храма: Танах Лот и Улун Дану. В пути я расскажу много интересного о балийских традициях и культуре.
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Путешествие на север Бали
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Храм Танах Лот — на балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!

Водопад Баньюмала — вы посетите один из самых красивых каскадных водопадов на Бали высотой 40 метров и по желанию искупаетесь в его прохладной кристально чистой воде.

Храм Улун Дану Братан — визитная карточка северного Бали. Построенный на озере Братан в 16 веке, он дошёл до наших дней в неизменном виде. Я расскажу, кому он посвящён, и расшифрую на его примере особенности традиционной балийской архитектуры.

Смотровая площадка Twin Hill — живописное место, откуда вы сможете насладиться панорамой озёр Буян и Тамблинган.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
  • Входные билеты не включены в стоимость: храм Танах Лот — 60 тысяч рупий,
    водопад Баньюмала — 50 тысяч рупий, храм Улун Дану Братан — 75 тысяч рупий
  • По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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