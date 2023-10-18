Священные озёра, старинные храмы и живописный каскадный водопад за 1 день
Вы насладитесь свежим прохладным воздухом, искупаетесь в горном водопаде Баньюмала и увидите три вулканических озера: Братан, Буян и Тамблинган. А также посетите два потрясающих старинных храма: Танах Лот и Улун Дану. В пути я расскажу много интересного о балийских традициях и культуре.
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Описание
Что вас ожидает
Храм Танах Лот — на балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!
Водопад Баньюмала — вы посетите один из самых красивых каскадных водопадов на Бали высотой 40 метров и по желанию искупаетесь в его прохладной кристально чистой воде.
Храм Улун Дану Братан — визитная карточка северного Бали. Построенный на озере Братан в 16 веке, он дошёл до наших дней в неизменном виде. Я расскажу, кому он посвящён, и расшифрую на его примере особенности традиционной балийской архитектуры.
Смотровая площадка Twin Hill — живописное место, откуда вы сможете насладиться панорамой озёр Буян и Тамблинган.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на японской машине Suzuki APV с кондиционером
- Входные билеты не включены в стоимость: храм Танах Лот — 60 тысяч рупий,
водопад Баньюмала — 50 тысяч рупий, храм Улун Дану Братан — 75 тысяч рупий
- По желанию можно сделать остановку на обед. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.