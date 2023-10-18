Север Бали — место с первозданной природой и умиротворяющей атмосферой. Вы насладитесь свежим прохладным воздухом, искупаетесь в горном водопаде Баньюмала и увидите три вулканических озера: Братан, Буян и Тамблинган. А также посетите два потрясающих старинных храма: Танах Лот и Улун Дану. В пути я расскажу много интересного о балийских традициях и культуре.

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Описание

Что вас ожидает

Храм Танах Лот — на балийском языке его название означает «земля в море». Это объясняется необычным расположением храма: на большой прибрежной скале, во время прилива окружённой бурлящими волнами. Приглашаю полюбоваться этим великолепием!

Водопад Баньюмала — вы посетите один из самых красивых каскадных водопадов на Бали высотой 40 метров и по желанию искупаетесь в его прохладной кристально чистой воде.

Храм Улун Дану Братан — визитная карточка северного Бали. Построенный на озере Братан в 16 веке, он дошёл до наших дней в неизменном виде. Я расскажу, кому он посвящён, и расшифрую на его примере особенности традиционной балийской архитектуры.

Смотровая площадка Twin Hill — живописное место, откуда вы сможете насладиться панорамой озёр Буян и Тамблинган.

Организационные детали