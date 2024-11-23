Бали – это не только пляжный отдых! Это ещё и завораживающая дикая природа и уникальная самобытная культура.
Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру
Чтобы увидеть настоящий Бали, прикоснуться к его жизни и традициям, мы отправимся к центру
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание трансфер
Балийский колорит и невероятная природа Убуда Окрестности города Убуд в центре Бали — идеальное место, чтобы познакомиться с внутренней жизнью и дикой природой острова. Во время нашего путешествия вы рассмотрите все грани Бали: от храмов и кофейных плантаций до потрясающих природных объектов. Каждая точка нашего маршрута будет открывать для вас остров с новой яркой стороны. Что увидим?
- Древний Храм Батуан, построенный больше тысячи лет назад и украшенный традиционным балийcким орнаментом. На примере Батуана вы познакомитесь с традиционными деревенскими храмами Бали, построенными по всем религиозным канонам.
- Затем отправимся к водопаду Тегенунган, который роняет мощный поток воды с высоты 25 метров. Это самый красивый и живописный водопад на Бали!
- Близ Убуда вы посетите Лес обезьян с фантастически красивой дикой природой. Это большой парк в джунглях, где живут три группы длиннохвостых обезьян. В лесу расположены древние храмы и статуи, которые добавляют местным пейзажам невероятный балийский колорит.
- Рисовые террасы Тегаллаланг — один из самых знаменитых и специфических пейзажей Бали, который непременно приведёт вас в восторг! Здесь мы полюбуемся зелёными ступенчатыми террасами и посмотрим, как выращивают рис на острове.
- Вы посетите кофейные плантации, где выращивают не только лучший кофе в мире, но и ваниль, какао. А ещё здесь производят самый дорогой и специфический сорт кофе в мире — «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги.
- Смотровая площадка вулкана Батур — одно из самых впечатляющих мест Бали, откуда открывается потрясающий вид. Вы осмотрите остров с высоты 1717 метров и посетите природное озеро Батур, расположенное в кратере потухшего вулкана.
- Завершится наш маршрут на термальных источниках рядом с вулканом Батур. Вы сможете искупаться в живой воде, которая не только снимает усталость, но и благотворно влияет на кожу и весь организм в целом. Загадочный мир балийских традиций Что услышим?
- Как выстраиваются отношения балийцев с природой, с Богом и другими людьми?
Какие типы храмов действуют на острове, как проходят религиозные церемонии и праздники? Вы получите ответы на эти вопросы и узнаете об устройстве традиционного балийского дома, а также сможете разобраться с приметами и поверьями, которые бытуют среди местных жителей. Во время путешествия вам расскажут об искусстве, религии, традициях и культуре острова, чтобы вы узнали всё самое важное о внутренней жизни Бали. Важная информация:.
Какие типы храмов действуют на острове, как проходят религиозные церемонии и праздники? Вы получите ответы на эти вопросы и узнаете об устройстве традиционного балийского дома, а также сможете разобраться с приметами и поверьями, которые бытуют среди местных жителей. Во время путешествия вам расскажут об искусстве, религии, традициях и культуре острова, чтобы вы узнали всё самое важное о внутренней жизни Бали. Важная информация:.
Возьмите с собой перекус и воду.
Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время начала экскурсии).
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Батуан
- Водопад Тегенунган
- Лес Обезьян
- Рисовые террасы Тегаллаланг
- Кофейная плантация
- Смотровая площадка вулкана Батур
- Термальные источники
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберём вас из отеля
Завершение: Отвезём вас в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время начала экскурсии).
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После бронирования свяжитесь со мной в WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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