Балийский колорит и невероятная природа Убуда Окрестности города Убуд в центре Бали — идеальное место, чтобы познакомиться с внутренней жизнью и дикой природой острова. Во время нашего путешествия вы рассмотрите все грани Бали: от храмов и кофейных плантаций до потрясающих природных объектов. Каждая точка нашего маршрута будет открывать для вас остров с новой яркой стороны. Что увидим?

Древний Храм Батуан, построенный больше тысячи лет назад и украшенный традиционным балийcким орнаментом. На примере Батуана вы познакомитесь с традиционными деревенскими храмами Бали, построенными по всем религиозным канонам.

Затем отправимся к водопаду Тегенунган, который роняет мощный поток воды с высоты 25 метров. Это самый красивый и живописный водопад на Бали!

Близ Убуда вы посетите Лес обезьян с фантастически красивой дикой природой. Это большой парк в джунглях, где живут три группы длиннохвостых обезьян. В лесу расположены древние храмы и статуи, которые добавляют местным пейзажам невероятный балийский колорит.

Рисовые террасы Тегаллаланг — один из самых знаменитых и специфических пейзажей Бали, который непременно приведёт вас в восторг! Здесь мы полюбуемся зелёными ступенчатыми террасами и посмотрим, как выращивают рис на острове.

Вы посетите кофейные плантации, где выращивают не только лучший кофе в мире, но и ваниль, какао. А ещё здесь производят самый дорогой и специфический сорт кофе в мире — «копи лювак», в создании которого участвуют зверьки мусанги.

Смотровая площадка вулкана Батур — одно из самых впечатляющих мест Бали, откуда открывается потрясающий вид. Вы осмотрите остров с высоты 1717 метров и посетите природное озеро Батур, расположенное в кратере потухшего вулкана.

Завершится наш маршрут на термальных источниках рядом с вулканом Батур. Вы сможете искупаться в живой воде, которая не только снимает усталость, но и благотворно влияет на кожу и весь организм в целом. Загадочный мир балийских традиций Что услышим?

Как выстраиваются отношения балийцев с природой, с Богом и другими людьми?

Какие типы храмов действуют на острове, как проходят религиозные церемонии и праздники? Вы получите ответы на эти вопросы и узнаете об устройстве традиционного балийского дома, а также сможете разобраться с приметами и поверьями, которые бытуют среди местных жителей. Во время путешествия вам расскажут об искусстве, религии, традициях и культуре острова, чтобы вы узнали всё самое важное о внутренней жизни Бали. Важная информация:.

Какие типы храмов действуют на острове, как проходят религиозные церемонии и праздники? Вы получите ответы на эти вопросы и узнаете об устройстве традиционного балийского дома, а также сможете разобраться с приметами и поверьями, которые бытуют среди местных жителей. Во время путешествия вам расскажут об искусстве, религии, традициях и культуре острова, чтобы вы узнали всё самое важное о внутренней жизни Бали. Важная информация:.

Возьмите с собой перекус и воду.