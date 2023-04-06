Тёплые воды Индийского океана у острова Нуса Пенида — идеальное место для огромных миролюбивых скатов, мант. Здесь, у коралловых рифов, они живут в симбиозе с рыбками-чистильщиками. Вы побываете в четырёх разных локациях, где с масками насладитесь подводным миром и проплывающими мантами — вероятность встречи с этими удивительными животными очень высока!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

В поездке вас будет сопровождать англоговорящий инструктор.

Что вас ожидает

С причала на острове Нуса Пенида вы отправитесь на скоростном катере к лучшим местам для снорклинга (Manta Bay, Wall Point, Gamat Point, Crystal Bay), в каждом из которых у вас будет 20–30 мин., чтобы насладиться видом кораллов и морских обитателей. Вам выдадут всё необходимое оборудование и организуют групповую подводную съёмку, чтобы у вас остались не только воспоминания, но и снимки мант!

Организационные детали

Поездка начинается на острове Нуса Пенида, до которого вы добираетесь самостоятельно или на нашем трансфере за дополнительную плату

На лодке с вами будут англоговорящие капитан и гид-инструктор — коренные индонезийцы

Маска с трубкой, ласты, групповая подводная съёмка входят в стоимость

Обратите внимание: вероятность увидеть мант очень высокая (более 80%, т. к. это их постоянные места обитания), но всё же плавание проходит не в зоопарке, а в открытом океане, поэтому мы не несём ответственность за отсутствие мант в местах для снорклинга

вероятность увидеть мант очень высокая (более 80%, т. к. это их постоянные места обитания), но всё же плавание проходит не в зоопарке, а в открытом океане, поэтому мы не несём ответственность за отсутствие мант в местах для снорклинга Если в день поездки в бухте Manta Bay будут большие волны, то для вашей безопасности мы заменим эту локацию на другую

Дополнительные расходы

Государственный налог 25 000 IDR за человека по прибытии на остров Нуса Пенида.