Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида

Поплавать с масками среди коралловых рифов, цветных рыб и безобидных мант в группе до 15 человек

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Тёплые воды Индийского океана у острова Нуса Пенида — идеальное место для огромных миролюбивых скатов, мант. Здесь, у коралловых рифов, они живут в симбиозе с рыбками-чистильщиками.

Вы побываете в четырёх разных локациях, где с масками насладитесь подводным миром и проплывающими мантами — вероятность встречи с этими удивительными животными очень высока!
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
Снорклинг с огромными скатами на острове Нуса Пенида
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

В поездке вас будет сопровождать англоговорящий инструктор.

Что вас ожидает

С причала на острове Нуса Пенида вы отправитесь на скоростном катере к лучшим местам для снорклинга (Manta Bay, Wall Point, Gamat Point, Crystal Bay), в каждом из которых у вас будет 20–30 мин., чтобы насладиться видом кораллов и морских обитателей. Вам выдадут всё необходимое оборудование и организуют групповую подводную съёмку, чтобы у вас остались не только воспоминания, но и снимки мант!

Организационные детали

  • Поездка начинается на острове Нуса Пенида, до которого вы добираетесь самостоятельно или на нашем трансфере за дополнительную плату
  • На лодке с вами будут англоговорящие капитан и гид-инструктор — коренные индонезийцы
  • Маска с трубкой, ласты, групповая подводная съёмка входят в стоимость
  • Обратите внимание: вероятность увидеть мант очень высокая (более 80%, т. к. это их постоянные места обитания), но всё же плавание проходит не в зоопарке, а в открытом океане, поэтому мы не несём ответственность за отсутствие мант в местах для снорклинга
  • Если в день поездки в бухте Manta Bay будут большие волны, то для вашей безопасности мы заменим эту локацию на другую

Дополнительные расходы

Государственный налог 25 000 IDR за человека по прибытии на остров Нуса Пенида.

ежедневно в 09:00 и 14:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на причале острова Нуса Пенида
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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