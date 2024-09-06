Не упустите возможность всего за один день увидеть невероятную природу и знаменитое культурное наследие острова.
Посмотрите на живописные рисовые террасы Тегалаланг, пообщайтесь с макаками в естественной среде их обитания, посмотрите на вулкан Батур, посетите древний храм Батуан, водопад Тегенунган и увидите как выращивают кофе.
Посмотрите на живописные рисовые террасы Тегалаланг, пообщайтесь с макаками в естественной среде их обитания, посмотрите на вулкан Батур, посетите древний храм Батуан, водопад Тегенунган и увидите как выращивают кофе.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Что может быть лучше дня проведенного активно? Невероятная природа и культурное наследие острова удачно сочетаются в туре «Сокровища Убуда». Из-за небольших расстояний вы не успеете устать, а впечатлений хватит на много дней вперед!
Водопад Тегенунган
Первой точкой на нашем маршруте будет водопад Тегенунган — 25-метровый красавец, расположенный в уютной долине. Путь к водопаду вряд ли утомит вас, вы пройдете по колоритным деревенским улочками и по пути сделаете классные фото на память об острове. Сам водопад невероятно фотогеничен, вы получите удовольствие от фотосессии, при желании, сможете искупаться в небольшом пруду, куда мощный водопад с высоты обрушивает свои воды.
Лес обезьян
Дальше нас ждет знаменитый Лес обезьян. Это — островок прохлады, где в тени зелени и живописных баньянов раскинулись извилистые тропинки, мосты, храмы и статуи. В лесу обезьян расположен древний храм мертвых, где проводят культовые церемонии прощания с усопшими. Лес стал домом для 600 особей балийской длиннохвостой макаки. Обезьяны — хозяева леса. По балийским поверьям, они защищают землю от злых духов, поэтому на острове привыкли заботиться о них.
Храм Батуан
Далее мы отправимся в деревню, где расположен древний храм Батуан. Он открыт для всех желающих, что редкость для Бали. Батуан — пример классического храма, построенного по всем канонам балийской архитектуры. Это место проведения религиозных обрядов, молитв и свадеб с неповторимой атмосферой, ощутить которую хотя бы раз в жизни должен каждый.
Рисовые террасы вулкан Батур
Живописные рисовые террасы Тегалаланг. Это, определенно, одно из мест must see на Бали! Ступенчатые зелёные террасы, раскинувшиеся на склонах холмов в живописном ущелье посреди пальмового леса, станут отличными декорациями для ваших фото. Мы сделаем остановку в поселке Кинтамани, где оборудована смотровая площадка для фотосессий с потрясающим видом на вулкан Батур. Но не расслабляемся, впереди у нас еще плантации кофе. Там вы сможете увидеть, как собираются, сушатся и обжариваются зерна. А так же сможете выпить чашечку свежайшего, недавно собранного кофе. Важная информация:
Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы.
Экскурсия проводится ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Рисовые террасы Тегалаланг
- Лес обезьян
- Водопад Тегенунган
- Храм Батуан
- Плантации кофе
Что включено
- Трансфер из вашего отеля и обратно
- Русскоговорящий гид
- Питьевая вода в машине
- Все билеты и сборы
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проводится ежедневно
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В день экскурсии гид встретит вас в лобби вашего отеля. Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы. Приятного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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