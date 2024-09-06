Что может быть лучше дня проведенного активно? Невероятная природа и культурное наследие острова удачно сочетаются в туре «Сокровища Убуда». Из-за небольших расстояний вы не успеете устать, а впечатлений хватит на много дней вперед!

Водопад Тегенунган

Первой точкой на нашем маршруте будет водопад Тегенунган — 25-метровый красавец, расположенный в уютной долине. Путь к водопаду вряд ли утомит вас, вы пройдете по колоритным деревенским улочками и по пути сделаете классные фото на память об острове. Сам водопад невероятно фотогеничен, вы получите удовольствие от фотосессии, при желании, сможете искупаться в небольшом пруду, куда мощный водопад с высоты обрушивает свои воды.

Лес обезьян

Дальше нас ждет знаменитый Лес обезьян. Это — островок прохлады, где в тени зелени и живописных баньянов раскинулись извилистые тропинки, мосты, храмы и статуи. В лесу обезьян расположен древний храм мертвых, где проводят культовые церемонии прощания с усопшими. Лес стал домом для 600 особей балийской длиннохвостой макаки. Обезьяны — хозяева леса. По балийским поверьям, они защищают землю от злых духов, поэтому на острове привыкли заботиться о них.

Храм Батуан

Далее мы отправимся в деревню, где расположен древний храм Батуан. Он открыт для всех желающих, что редкость для Бали. Батуан — пример классического храма, построенного по всем канонам балийской архитектуры. Это место проведения религиозных обрядов, молитв и свадеб с неповторимой атмосферой, ощутить которую хотя бы раз в жизни должен каждый.

Рисовые террасы вулкан Батур

Живописные рисовые террасы Тегалаланг. Это, определенно, одно из мест must see на Бали! Ступенчатые зелёные террасы, раскинувшиеся на склонах холмов в живописном ущелье посреди пальмового леса, станут отличными декорациями для ваших фото. Мы сделаем остановку в поселке Кинтамани, где оборудована смотровая площадка для фотосессий с потрясающим видом на вулкан Батур. Но не расслабляемся, впереди у нас еще плантации кофе. Там вы сможете увидеть, как собираются, сушатся и обжариваются зерна. А так же сможете выпить чашечку свежайшего, недавно собранного кофе. Важная информация:

Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы.