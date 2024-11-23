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Предлагаю на один день погрузиться в мир незабываемых открытий всего самого-самого на колоритном Бали! В ходе насыщенного автотура посетим святые для балийцев места, ощутим энергию водной стихии, порелаксируем на белоснежном пляже райской лагуны! А ещё оценим вкус локального шоколада, впечатлимся роскошью королевской резиденции и рассмотрим вулкан Агунг с панорамной смотровой площадки при храме.