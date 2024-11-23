Предлагаю на один день погрузиться в мир незабываемых открытий всего самого-самого на колоритном Бали! В ходе насыщенного автотура посетим святые для балийцев места, ощутим энергию водной стихии, порелаксируем на белоснежном пляже райской лагуны! А ещё оценим вкус локального шоколада, впечатлимся роскошью королевской резиденции и рассмотрим вулкан Агунг с панорамной смотровой площадки при храме.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00
Описание экскурсииНа экскурсии по острову Бали вы сможете открыть для себя многогранность этой древней земли, её сакральные и природные богатства. Что нас ждёт?
- Храм Гоа Лавах — наша первая локация, очень загадочная и таинственная: находится у пещеры с огромной колонией летучих мышей и, по местным поверьям, защищает остров от злых духов.
- Протяжённейший Kusamba Beach — это дикий пляж с чёрным вулканическим песком. На его фоне особенно эффектно выглядят обломки лодок, кокосовые орехи и затейливой формы ветки, выброшенные океаном.
- Bias Tugel — тоже пляж, но абсолютно другой: кристальной прозрачности вода и белоснежный песок на время перенесут вас в земной рай!
- После пляжей едем на шоколадную фабрику, открытую американцем, 20 лет назад переехавшим в эти места: здесь вы отведаете органический шоколад на невероятно фотогеничной территории — океан, пальмы, качели, бамбуковые домики… • Изумительный Уджунг — не просто дворец, а грандиозный парк на воде. Тропинки и лужайки, изваяния и мостики, беседки и море экзотической флоры — тут вы отдохнёте душой! Из верхней точки разворачивается фантастический обзор гор и океана. Заглянуть внутрь отреставрированного дворца тоже будет возможность: интерьеры здесь королевские!
- Дворец Tirta Gangga («Священная вода реки Ганга») построили на месте источника, бьющего из-под корней священного дерева баньян. Фонтаны, мосты, пруды с лотосами и карпами, купальни с водой из священного источника — это местные «изюминки».
- Под занавес вас ожидает ещё один из наиболее почитаемых храмов острова — Lempuyang. Подъём по «лестнице в небо» позволит окинуть взглядом старинные постройки, а с вершины — и весь Бали.
Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время начала экскурсии).
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Гоа Лавах
- Пляж Kusamba Beach
- Пляж Bias Tugel
- Шоколадная фабрика
- Водный дворец Уджунг
- Дворец Tirta Gangga
- Храм Lempuyang
Что включено
- Индивидуальный трансфер с кондиционером
- Услуги профессионального русскоговорящего гида
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Питание
Место начала и завершения?
Обговаривается лично в WhatsApp
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 08:00 до 12:00 (время начала экскурсии).
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Бали
Похожие экскурсии из Бали
10 часов
Индивидуальная
Узнать настоящий Бали
Путешествие по самым интересным и аутентичным уголкам острова
Начало: Отель
Завтра в 08:00
25 ноя в 08:00
от $200 за человека
скидка
40%
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Символы Бали
Проникнуться балийским изобилием и почувствовать свое единение с островом
5 дек в 08:00
7 дек в 08:00
от 216$130 за всё до 2 чел.
скидка
9%
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Искусный Бали: путешествие по деревням мастеров
Деревянные изделия, батик, серебро и живопись - познакомьтесь с традиционными ремёслами острова
Сегодня в 09:00
27 ноя в 09:00
65$59 за всё до 7 чел.