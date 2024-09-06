Посетите древнейший храм острова, входящий в девятку главнейших святынь — Пура Лемпуянг. Название этого храма переводится как «небесное головокружение» или «лестница в небо». Храм находится на вершине горы, откуда открывается вид на самую высокую гору бали — Вулкан Агунг. Почувствуйте энергию священного места, сделайте необыкновенные фотографии в воротах, на фоне вулкана Агунг и мы отправляемся дальше. Таман Уджунг — первый водный дворец, появившийся на Бали. В его образе четко прослеживается влияние европейской архитектуры. И это не удивительно, ведь он проектировался голландскими архитекторами, был открыт в 1921 году. Дворец стал резиденцией королевской семьи и использовался для торжественных приемов. Дворец окружает многоуровневый парк с аккуратными лужайками и дорожками. Здесь есть пруды с изящными мостиками, статуи и декоративная скульптура. С верхнего яруса парка открывается изумительный вид на дворец, океан и горы. Следующей остановкой станет водный дворец Тирта Ганга (Tirta Gangga). Это архитектурное наследие короля Анак Агунг Англурах Кетут. Фонтаны, бассеины, пруды с карпами, мостики, цветочный сад и статуи — все это было построено для важных встреч короля, но теперь доступно для нас. Погрузись в атмосферу этого места и почувствуйте себя королевской особой, разгуливая по территории дворца. Прогуляйтесь по пляжу с черным вулканическим песком и отправляйтесь в храм летучих мышей — Пура Гоа Лавах. Храм расположен у входа в природную пещеру, в которой можно увидеть сотни летучих мышей, они считаются священными существами и вечером монахи приносят им угощения. Удивительное и священное место. Важная информация:

Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы.