Отправляйтесь на восток острова, чтобы увидеть «храм в облаках» и самую высокую гору Бали — вулкан Агунг, прекрасные водные дворцы Тирта Ганга и Таман Уджунг, храм с летучими мышами и пляж с чёрным вулканическим песком.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Описание экскурсии
Посетите древнейший храм острова, входящий в девятку главнейших святынь — Пура Лемпуянг. Название этого храма переводится как «небесное головокружение» или «лестница в небо». Храм находится на вершине горы, откуда открывается вид на самую высокую гору бали — Вулкан Агунг. Почувствуйте энергию священного места, сделайте необыкновенные фотографии в воротах, на фоне вулкана Агунг и мы отправляемся дальше. Таман Уджунг — первый водный дворец, появившийся на Бали. В его образе четко прослеживается влияние европейской архитектуры. И это не удивительно, ведь он проектировался голландскими архитекторами, был открыт в 1921 году. Дворец стал резиденцией королевской семьи и использовался для торжественных приемов. Дворец окружает многоуровневый парк с аккуратными лужайками и дорожками. Здесь есть пруды с изящными мостиками, статуи и декоративная скульптура. С верхнего яруса парка открывается изумительный вид на дворец, океан и горы. Следующей остановкой станет водный дворец Тирта Ганга (Tirta Gangga). Это архитектурное наследие короля Анак Агунг Англурах Кетут. Фонтаны, бассеины, пруды с карпами, мостики, цветочный сад и статуи — все это было построено для важных встреч короля, но теперь доступно для нас. Погрузись в атмосферу этого места и почувствуйте себя королевской особой, разгуливая по территории дворца. Прогуляйтесь по пляжу с черным вулканическим песком и отправляйтесь в храм летучих мышей — Пура Гоа Лавах. Храм расположен у входа в природную пещеру, в которой можно увидеть сотни летучих мышей, они считаются священными существами и вечером монахи приносят им угощения. Удивительное и священное место. Важная информация:
Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы.
Экскурсия проходит ежедневно
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Билет
|от $58
|• Дети 4-11 лет
|$36
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храмы Лемпуянг и Гоа Лавах
- Водный дворец Тирта Ганга и Таман Уджунг
- Пляж с чёрным песком
Что включено
- Трансфер из вашего отеля и обратно
- Русскоговорящий гид
- Питьевая вода в машине
- Все билеты и сборы
Что не входит в цену
- Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Начало экскурсии у вашего отеля
Завершение: После экскурсии вы вернетесь обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсия проходит ежедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- В день экскурсии гид встретит вас в лобби вашего отеля. Возьмите с собой: крем от загара и головные уборы. Приятного отдыха
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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