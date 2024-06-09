Вы откроете этот удивительный мир: узнаете о балийском цикле жизни в музее «Самсара», понаблюдаете за созданием расписного батика, искупаетесь в водопаде и отыщете 800-летний храм Тегалингган в сердце джунглей.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Древний храм Тегалингган, вымощенный в скале. Это место спрятано от посторонних глаз глубоко в джунглях, вдали от туристов. Мшистые ступени, свисающие над постройками лианы и купели с лотосами — настоящее чудо, доступное лишь самым любопытным.
Музей «Самсара» под открытым небом, который расскажет вам о балийском быте и повседневности. Фокус музея — на жизненном цикле каждого балийца, от его зачатия до смерти, в который вплетены обычаи и ритуалы.
Водопад Гембленг с естественным каменным бассейном и дивным видом на джунгли. Укромный уголок природы, где мы сделаем паузу и расслабимся.
Аутентичная деревня Тенганан. Местные жители обособлены от других балийцев: здесь не действуют привычные установки, иначе строится иерархия, отличаются ритуалы. В центре местной жизни — традиционные ремёсла. Вы понаблюдаете, как рождаются изделия, аналогов которым нет в мире: расписной батик, саронги и двойной икат.
Примерный тайминг поездки
9:30 — отправление в храм в скале Тегалингган
11:30 — водопад Гембленг
13:30 — музей «Самсара»
15:00 — обед в ресторане с видом на океан (оплачивается дополнительно)
16:30 — деревня мастеров Тенганан
Около 18:30 — обратный трансфер, возвращение в отель. Точное время зависит от ситуации на дорогах и отдалённости вашего отеля.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из отеля/виллы и обратно; сопровождение русскоговорящего гида-водителя из нашей команды; входные билеты на локации.
Дополнительные расходы, не входящие в основную программу (оплачиваются в местной валюте): обед (примерно 10-20 долларов), трансфер из отдалённых районов (точную стоимость уточняйте при бронировании).
Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем с высоким фактором защиты, удобную обувь с нескользящей подошвой, деньги на дополнительные расходы в местной валюте.
Обратите внимание
- Ориентировочно в 8:00 утра за вами приедет русскоговорящий гид-водитель из нашей команды. Ждать машину необходимо на ресепшне вашего отеля или около виллы.
- В сезон дождей ступеньки к храму Тегалингган могут быть скользкими, будьте аккуратны при спуске. Если пройти к храму невозможно из-за погоды, то гид заменит храм в программе на альтернативную локацию.
- Посещение балийских храмов не рекомендуется женщинам в период менструального цикла