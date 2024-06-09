Восток Бали: ближе к истокам, дальше от туристических троп

Посетить деревню ремесленников, открыть мир балийских ритуалов и отыскать водопад Гембленг
Восток Бали — это не рекламные буклеты, не туристические локации и не глянцевые картинки. Это скрытые от любопытных глаз водопады, аутентичные храмы и поселения.

Вы откроете этот удивительный мир: узнаете о балийском цикле жизни в музее «Самсара», понаблюдаете за созданием расписного батика, искупаетесь в водопаде и отыщете 800-летний храм Тегалингган в сердце джунглей.
Восток Бали: ближе к истокам, дальше от туристических троп
Восток Бали: ближе к истокам, дальше от туристических троп
Восток Бали: ближе к истокам, дальше от туристических троп
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древний храм Тегалингган, вымощенный в скале. Это место спрятано от посторонних глаз глубоко в джунглях, вдали от туристов. Мшистые ступени, свисающие над постройками лианы и купели с лотосами — настоящее чудо, доступное лишь самым любопытным.

Музей «Самсара» под открытым небом, который расскажет вам о балийском быте и повседневности. Фокус музея — на жизненном цикле каждого балийца, от его зачатия до смерти, в который вплетены обычаи и ритуалы.

Водопад Гембленг с естественным каменным бассейном и дивным видом на джунгли. Укромный уголок природы, где мы сделаем паузу и расслабимся.

Аутентичная деревня Тенганан. Местные жители обособлены от других балийцев: здесь не действуют привычные установки, иначе строится иерархия, отличаются ритуалы. В центре местной жизни — традиционные ремёсла. Вы понаблюдаете, как рождаются изделия, аналогов которым нет в мире: расписной батик, саронги и двойной икат.

Примерный тайминг поездки

9:30 — отправление в храм в скале Тегалингган
11:30 — водопад Гембленг
13:30 — музей «Самсара»
15:00 — обед в ресторане с видом на океан (оплачивается дополнительно)
16:30 — деревня мастеров Тенганан
Около 18:30 — обратный трансфер, возвращение в отель. Точное время зависит от ситуации на дорогах и отдалённости вашего отеля.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из отеля/виллы и обратно; сопровождение русскоговорящего гида-водителя из нашей команды; входные билеты на локации.

Дополнительные расходы, не входящие в основную программу (оплачиваются в местной валюте): обед (примерно 10-20 долларов), трансфер из отдалённых районов (точную стоимость уточняйте при бронировании).

Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем с высоким фактором защиты, удобную обувь с нескользящей подошвой, деньги на дополнительные расходы в местной валюте.

Обратите внимание

  • Ориентировочно в 8:00 утра за вами приедет русскоговорящий гид-водитель из нашей команды. Ждать машину необходимо на ресепшне вашего отеля или около виллы.
  • В сезон дождей ступеньки к храму Тегалингган могут быть скользкими, будьте аккуратны при спуске. Если пройти к храму невозможно из-за погоды, то гид заменит храм в программе на альтернативную локацию.
  • Посещение балийских храмов не рекомендуется женщинам в период менструального цикла

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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