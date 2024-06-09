Восток Бали — это не рекламные буклеты, не туристические локации и не глянцевые картинки. Это скрытые от любопытных глаз водопады, аутентичные храмы и поселения. Вы откроете этот удивительный мир: узнаете о балийском цикле жизни в музее «Самсара», понаблюдаете за созданием расписного батика, искупаетесь в водопаде и отыщете 800-летний храм Тегалингган в сердце джунглей.

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за 1 человека или $70 за человека, если вас больше

от $120 за 1 человека или $70 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Древний храм Тегалингган, вымощенный в скале. Это место спрятано от посторонних глаз глубоко в джунглях, вдали от туристов. Мшистые ступени, свисающие над постройками лианы и купели с лотосами — настоящее чудо, доступное лишь самым любопытным.

Музей «Самсара» под открытым небом, который расскажет вам о балийском быте и повседневности. Фокус музея — на жизненном цикле каждого балийца, от его зачатия до смерти, в который вплетены обычаи и ритуалы.

Водопад Гембленг с естественным каменным бассейном и дивным видом на джунгли. Укромный уголок природы, где мы сделаем паузу и расслабимся.

Аутентичная деревня Тенганан. Местные жители обособлены от других балийцев: здесь не действуют привычные установки, иначе строится иерархия, отличаются ритуалы. В центре местной жизни — традиционные ремёсла. Вы понаблюдаете, как рождаются изделия, аналогов которым нет в мире: расписной батик, саронги и двойной икат.

Примерный тайминг поездки

9:30 — отправление в храм в скале Тегалингган

11:30 — водопад Гембленг

13:30 — музей «Самсара»

15:00 — обед в ресторане с видом на океан (оплачивается дополнительно)

16:30 — деревня мастеров Тенганан

Около 18:30 — обратный трансфер, возвращение в отель. Точное время зависит от ситуации на дорогах и отдалённости вашего отеля.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер из отеля/виллы и обратно; сопровождение русскоговорящего гида-водителя из нашей команды; входные билеты на локации.

Дополнительные расходы, не входящие в основную программу (оплачиваются в местной валюте): обед (примерно 10-20 долларов), трансфер из отдалённых районов (точную стоимость уточняйте при бронировании).

Что взять с собой: купальные принадлежности, солнцезащитный крем с высоким фактором защиты, удобную обувь с нескользящей подошвой, деньги на дополнительные расходы в местной валюте.

Обратите внимание