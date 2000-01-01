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Хорошие фотографии Индонезии в высоком разрешении
Фотографии Индонезии — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Индонезия
Флаг Индонезии
Террасы на Бали
Джакарта
Королевский храм Таман Аюн, Бали, Индонезия
Рисовые террасы острова Бали
Балийские качели
Один из домиков на вилле Hideout Bali
Мужчина работает на рисовых полях Джатилуви
Секретный пляж Нуса Ченинган
Дельфины плавающие неподалёку от пляжа Ловина
Тукад Чепунг
Традиционный балийский танец кечак в храме Улувату
Летний пейзаж с лестницей в храм
Водопад Гит Гит
Люди молятся, делая подношения
Лес обезьян в Убуде
Большой вулкан Агунг на Бали
Закат на пляже Чангу
Пляж Бингин на Бали
Вид с воздуха на пляж Санур с традиционными балийскими рыбацкими лодками
Водопад Тибумана
Пляж Келингкинг на острове Нуса Пенида
Кристально чистые воды Нуса-Лембонган
Слоновья пещера в Гоа Гаджа восходит к 11 веку и была построена как духовное место для медитации
Храм Пура Улун Дану Братан прямо на озере
Знаменитый водопад Алинг-Алинг
Красивый Танах Лот на закате
Хижина в пышной зелёной рисовой террасе в Сидемене
Прекрасные рисовые террасы Тегаллаланг
Действующий индонезийский вулкан Батур на тропическом острове Бали
Традиционный балийский утренний рынок в Убуде
Индонезия
Кофейные плантации, кофе Лювак на Бали
Клубничные фермы о. Бали
Горные озера и цветы
Водопады Бали
Вулканы на Бали
Пляжи Бали
Удивительные остров с рестораном на о. Бали
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Коренные индонезийцы
Местные жители Индонезии в национальной одежде
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