Фото Индонезии

Хорошие фотографии Индонезии в высоком разрешении

Фотографии Индонезии — хорошая подборка фото с достопримечательностями, интересными местами, парками, домами, жителями, национальной едой, пейзажами, природой и городами страны Республика Индонезия
Флаг Индонезии
Флаг Индонезии
Террасы на Бали
Террасы на Бали
Джакарта
Джакарта
Королевский храм Таман Аюн, Бали, Индонезия
Королевский храм Таман Аюн, Бали, Индонезия
Рисовые террасы острова Бали
Рисовые террасы острова Бали
Балийские качели
Балийские качели
Один из домиков на вилле Hideout Bali
Один из домиков на вилле Hideout Bali
Мужчина работает на рисовых полях Джатилуви
Мужчина работает на рисовых полях Джатилуви
Секретный пляж Нуса Ченинган
Секретный пляж Нуса Ченинган
Дельфины плавающие неподалёку от пляжа Ловина
Дельфины плавающие неподалёку от пляжа Ловина
Тукад Чепунг
Тукад Чепунг
Традиционный балийский танец кечак в храме Улувату
Традиционный балийский танец кечак в храме Улувату
Летний пейзаж с лестницей в храм
Летний пейзаж с лестницей в храм
Водопад Гит Гит
Водопад Гит Гит
Люди молятся, делая подношения
Люди молятся, делая подношения
Лес обезьян в Убуде
Лес обезьян в Убуде
Большой вулкан Агунг на Бали
Большой вулкан Агунг на Бали
Закат на пляже Чангу
Закат на пляже Чангу
Пляж Бингин на Бали
Пляж Бингин на Бали
Вид с воздуха на пляж Санур с традиционными балийскими рыбацкими лодками
Вид с воздуха на пляж Санур с традиционными балийскими рыбацкими лодками
Водопад Тибумана
Водопад Тибумана
Пляж Келингкинг на острове Нуса Пенида
Пляж Келингкинг на острове Нуса Пенида
Кристально чистые воды Нуса-Лембонган
Кристально чистые воды Нуса-Лембонган
Слоновья пещера в Гоа Гаджа восходит к 11 веку и была построена как духовное место для медитации
Слоновья пещера в Гоа Гаджа восходит к 11 веку и была построена как духовное место для медитации
Храм Пура Улун Дану Братан прямо на озере
Храм Пура Улун Дану Братан прямо на озере
Знаменитый водопад Алинг-Алинг
Знаменитый водопад Алинг-Алинг
Красивый Танах Лот на закате
Красивый Танах Лот на закате
Хижина в пышной зелёной рисовой террасе в Сидемене
Хижина в пышной зелёной рисовой террасе в Сидемене
Прекрасные рисовые террасы Тегаллаланг
Прекрасные рисовые террасы Тегаллаланг
Действующий индонезийский вулкан Батур на тропическом острове Бали
Действующий индонезийский вулкан Батур на тропическом острове Бали
Традиционный балийский утренний рынок в Убуде
Традиционный балийский утренний рынок в Убуде
Индонезия
Индонезия
Кофейные плантации, кофе Лювак на Бали
Кофейные плантации, кофе Лювак на Бали
Клубничные фермы о. Бали
Клубничные фермы о. Бали
Горные озера и цветы
Горные озера и цветы
Водопады Бали
Водопады Бали
Вулканы на Бали
Вулканы на Бали
Пляжи Бали
Пляжи Бали
Удивительные остров с рестораном на о. Бали
Удивительные остров с рестораном на о. Бали
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Коренные индонезийцы
Коренные индонезийцы
Местные жители Индонезии в национальной одежде
Местные жители Индонезии в национальной одежде
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