Экскурсии по воде в Убуде

Найдено 3 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Убуде на русском языке, цены от $105. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
Истинная красота Бали
На машине
10 часов
4 отзыва
Водная прогулка
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
от $180 за человека
Красота и аутентичность востока Бали
На машине
8 часов
1 отзыв
Водная прогулка
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
23 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$105 за всё до 5 чел.
Нуса Пенида за 1 день: райские пляжи, скалы и бирюзовый океан
На машине
12 часов
Водная прогулка
Нуса Пенида за 1 день: райские пляжи, скалы и бирюзовый океан
Лучшие виды острова - на спидботе с Бали
«6:30 — выезд из отеля на Бали7:30 — посадка на скоростной катер8:30 — прибытие на Нуса Пениду и начало экскурсии на машине по острову16:30 — посадка на катер до Бали18:00 — прибытие в отель»
23 янв в 05:00
24 янв в 05:00
от $185 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • о
    ольга
    19 января 2026
    Истинная красота Бали
    Огромная благодарность Валерию за экскурсии на Бали! Нам очень повезло, что гид оказался свободен в нашу дату - и мы
    читать дальше

    остались в восторге. Валерий отличный гид, очень хорошо эрудированный, прекрасно знает историю и культуру Бали. Много говорили о религии, философии, истории. У Валерия приятный характер, он спокойный и отлично увлекательно рассказывает. Всем рекомендуем.

  • Н
    Наталия
    16 декабря 2025
    Красота и аутентичность востока Бали
    Очень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! Узнала много интересных фактов об
    читать дальше

    острове и о стране в целом! Локации подобраны очень грамотно, по времени успевали приехать до основной массы посетителей и сделать прекрасные фото!!! На снорклинге были одними из первых, были в двух лагунах, волн совсем нет, наконец то насладилась океаном:)). На лодках выдают маски, ласты, жилеты. Я жилет сняла, можно занырнуть поглубже к рыбкам!!! А их много и все такие разные и красивые. Удалось увидеть черепаху. А после был обед:)), приятно что он включен в стоимость. На других экскурсиях он был всегда за доп. плату. Дворцы восторг. Ваян рассказал их истории, прошли по всем видовым точкам, остались чудесные фото. Всем рекомендую!!!

  • Ю
    Юлия
    6 октября 2025
    Истинная красота Бали
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Валерию.
    Впервые с подругой взяли экскурсионный тур через Трипстер, гида выбирали по отзывам.
    Сама экскурсия была очень
    читать дальше

    насыщенная, интересная, с красивыми локациями и балийским калоритом. Приятным бонусом стало посещение фруктового рынка и шоколадной фабрики (что не входило в наш тур).
    Отдельно хочется отметить именно личные качества Валерия: эрудицию, начитанность, грамотную речь, такт, воспитанность и умение найти подход и заинтересовать беседой.
    Спасибо Вам большое!
    При следующем посещении острова мы обязательно обратимся к Вам вновь и будем рекомендовать нашим друзьям!

  • А
    Анастасия
    29 сентября 2025
    Истинная красота Бали
    Была на экскурсии Валерия «Истинная красота Бали». Это был интересный и познавательный день. Удалось посмотреть все знаковые достопримечательности острова -
    читать дальше

    храмы, водопад, рисовые террасы и ботанический сад, а также узнать исторические и занимательные факты про Индонезию и остров в частности. Все сбалансированно - храмы осматривали совместно, так как детали требуют комментариев, а на природе предоставлялось свободное время. Перемещение между локациями сопровождалась красивыми видами. Удалось купить сувениры. Рекомендую Валерия как профессионала своего дела, очень эрудированный и тактичный компаньон.

  • Б
    Богатырева
    12 июля 2025
    Истинная красота Бали
    Находимся с дочерью на отдыхе на Бали.
    11.07.25 были на экскурсии «Истинная красота Бали» с гидом Валерием.
    Поселили храм Таман Аюн,
    читать дальше

    рисовую долину (очень впечатлила), ботанический сад, озеро Бэратан и Храм Улун Дану Бэратан (очень атмосферно).
    Все очень понравилось и это все благодаря гиду Валерию.
    Он очень образованный, интеллигентный человек и большой профессионал и фанат своего дела!
    Он реально заморачиватся, чтобы туристы получили именно ту информацию, которая им более интересна, не подходит к экскурсии формально, а делает ее действительно индивидуальной)
    Кроме того, попутно он решил несколько моих вопросов и запросов не касающихся достопримечательностей Бали, дал мне информацию и контакты, которые пригодятся мне в моей основной работе!!!
    Очень рекомендую Валерия как гида и представителя по Бали.
    С наилучшими пожеланиями,
    Евгения и Анна,
    Москва

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Водные развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Истинная красота Бали;
  2. Красота и аутентичность востока Бали;
  3. Нуса Пенида за 1 день: райские пляжи, скалы и бирюзовый океан.
Какие места ещё посмотреть в Убуде
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное;
  2. Вулканы.
Сколько стоит экскурсия по Убуду в январе 2026
Сейчас в Убуде в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 105 до 185. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
Водные экскурсии в Убуде на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март 2026