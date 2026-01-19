читать дальше

острове и о стране в целом! Локации подобраны очень грамотно, по времени успевали приехать до основной массы посетителей и сделать прекрасные фото!!! На снорклинге были одними из первых, были в двух лагунах, волн совсем нет, наконец то насладилась океаном:)). На лодках выдают маски, ласты, жилеты. Я жилет сняла, можно занырнуть поглубже к рыбкам!!! А их много и все такие разные и красивые. Удалось увидеть черепаху. А после был обед:)), приятно что он включен в стоимость. На других экскурсиях он был всегда за доп. плату. Дворцы восторг. Ваян рассказал их истории, прошли по всем видовым точкам, остались чудесные фото. Всем рекомендую!!!