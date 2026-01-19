Водная прогулка
Истинная красота Бали
Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
26 янв в 09:00
27 янв в 09:00
от $180 за человека
Водная прогулка
Красота и аутентичность востока Бали
Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Начало: В лобби вашего отеля
23 янв в 08:00
26 янв в 08:00
$105 за всё до 5 чел.
Водная прогулка
Нуса Пенида за 1 день: райские пляжи, скалы и бирюзовый океан
Лучшие виды острова - на спидботе с Бали
«6:30 — выезд из отеля на Бали7:30 — посадка на скоростной катер8:30 — прибытие на Нуса Пениду и начало экскурсии на машине по острову16:30 — посадка на катер до Бали18:00 — прибытие в отель»
23 янв в 05:00
24 янв в 05:00
от $185 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- оольга19 января 2026Огромная благодарность Валерию за экскурсии на Бали! Нам очень повезло, что гид оказался свободен в нашу дату - и мы
- ННаталия16 декабря 2025Очень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! Узнала много интересных фактов об
- ЮЮлия6 октября 2025Хочу выразить огромную благодарность гиду Валерию.
Впервые с подругой взяли экскурсионный тур через Трипстер, гида выбирали по отзывам.
Сама экскурсия была очень
- ААнастасия29 сентября 2025Была на экскурсии Валерия «Истинная красота Бали». Это был интересный и познавательный день. Удалось посмотреть все знаковые достопримечательности острова -
- ББогатырева12 июля 2025Находимся с дочерью на отдыхе на Бали.
11.07.25 были на экскурсии «Истинная красота Бали» с гидом Валерием.
Поселили храм Таман Аюн,
