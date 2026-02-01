Индивидуальная
Главные чудеса Убуда + церемония очищения (билеты включены)
Путешествие к себе через воду, джунгли и древние храмы
Завтра в 07:00
7 фев в 07:00
от $180 за человека
Индивидуальная
Сокровища Убуда
Погрузитесь в атмосферу Бали, открывая для себя его природные и культурные сокровища. Вас ждут рисовые террасы, водопады и древние храмы
Начало: У вашего отеля
7 фев в 08:00
8 фев в 08:00
от $130 за человека
Индивидуальная
Душа Бали
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бали, посетив традиционную деревню, участвуя в ритуалах и наслаждаясь трапезой с местными жителями
Завтра в 10:00
7 фев в 10:00
от $221 за человека
