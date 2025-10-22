читать дальше

который отвезет нас по заявленным в маршруте точкам. По итогу у нас был непросто местный водитель, а целый гид, который рассказал нам про историю храмов, культуру Индонезии и Бали в частности. А еще организаторы по нашей просьбе без проблем добавили точки, которые не были заявлены в маршруте, но которые мы хотели посетить. Теперь мы знаем об Индонезии не только из интернета, а со слов местных жителей, что гораздо интереснее.