Экскурсия «Истинная красота Бали» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу острова.Вы посетите храм Таман Аюн, прогуляетесь по рисовым террасам Джатилувих, увидите ботанический сад Kebun Raya Bali и храм Пура Улун

Дану на озере Братан. Завершит день водопад Мундук. В ходе поездки вы узнаете о традициях и культуре Бали, включая ирригационные системы и королевские семьи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и историей острова

Описание экскурсии

11:00 — храм Таман Аюн 17 века. Это один из самых необычных по архитектуре храмов Бали. Вы прогуляетесь по территории и узнаете о культуре возделывания риса, которая связана с этим местом.

13:00 — рисовая долина Джатилувих. За внешним обликом живописных террас скрывается субак — традиционная балийская ирригационная система, признанная нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

14:00 — ботанический сад Kebun Raya Bali — самый крупный в Индонезии. Сад был основан в 1959 году и находится на высоте около 1300 метров над уровнем моря.

16:00 — озеро Братан и храм Пура Улун Дану. Построенный в 1633 году, храм используется для подношений и церемоний, посвящённых балийской богине воды, озёр и рек — Деви Дану. Внутри также находится статуя Будды.

17:00 — водопад Мундук. Один из самых красивых и наименее известный и посещаемый. Дорога к нему лежит через гвоздичную рощу.

По пути я расскажу об истории, культуре, традиционной архитектуре. Вы узнаете неожиданные факты о системе ирригации и орошении рисовых полей, классовой системе, существовании на острове королевских семей, их значении и значимости в жизни Бали.

Организационные детали