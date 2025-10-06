Мои заказы

Истинная красота Бали

Погрузитесь в атмосферу Бали, посетив храмы, водопады и рисовые террасы. Узнайте о культуре и истории острова на индивидуальной экскурсии
Экскурсия «Истинная красота Бали» предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу острова.

Вы посетите храм Таман Аюн, прогуляетесь по рисовым террасам Джатилувих, увидите ботанический сад Kebun Raya Bali и храм Пура Улун
Дану на озере Братан. Завершит день водопад Мундук.

В ходе поездки вы узнаете о традициях и культуре Бали, включая ирригационные системы и королевские семьи. Это идеальный выбор для тех, кто хочет насладиться природой и историей острова

3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Посещение исторических храмов
  • 🌾 Рисовые террасы ЮНЕСКО
  • 🌸 Ботанический сад в горах
  • 💧 Живописный водопад Мундук
  • 🚗 Комфортное путешествие на авто
Истинная красота Бали© Валерий

Что можно увидеть

  • Храм Таман Аюн
  • Рисовые террасы Джатилувих
  • Ботанический сад Kebun Raya Bali
  • Храм Пура Улун Дану
  • Водопад Мундук

Описание экскурсии

11:00 — храм Таман Аюн 17 века. Это один из самых необычных по архитектуре храмов Бали. Вы прогуляетесь по территории и узнаете о культуре возделывания риса, которая связана с этим местом.

13:00 — рисовая долина Джатилувих. За внешним обликом живописных террас скрывается субак — традиционная балийская ирригационная система, признанная нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО.

14:00 — ботанический сад Kebun Raya Bali — самый крупный в Индонезии. Сад был основан в 1959 году и находится на высоте около 1300 метров над уровнем моря.

16:00 — озеро Братан и храм Пура Улун Дану. Построенный в 1633 году, храм используется для подношений и церемоний, посвящённых балийской богине воды, озёр и рек — Деви Дану. Внутри также находится статуя Будды.

17:00 — водопад Мундук. Один из самых красивых и наименее известный и посещаемый. Дорога к нему лежит через гвоздичную рощу.

По пути я расскажу об истории, культуре, традиционной архитектуре. Вы узнаете неожиданные факты о системе ирригации и орошении рисовых полей, классовой системе, существовании на острове королевских семей, их значении и значимости в жизни Бали.

Организационные детали

  • Путешествие проходит на автомобиле премиум-класса Toyota Innova
  • Отдельно оплачиваются входные билеты — $17–20 за всё и обед — около 20$ с чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерий
Валерий — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 498 туристов
Живу и работаю на Бали 20 лет. Провожу приватные экскурсии для ВИП-персон, включая правительственные делегации и группы. Глубоко изучаю культуру Бали, поэтому нет ни одного вопроса, на который я бы
не смог ответить. О Бали пишут и говорят много придуманных или искажённых, а часто и просто несуществующих фактов. Я же хочу наиболее правдиво рассказать вам об острове. Уверен, что после моих экскурсий у вас останутся самые яркие впечатления! В списке экскурсий наиболее яркие и необычные места Бали и других частей Индонезии. Также вы можете заранее составить программу и маршрут путешествия и написать мне о своих пожеланиях. Цена всех экскурсий формируется индивидуально и зависит от содержания программы. Буду рад новым встречам на Бали!

Отзывы и рейтинг

Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность гиду Валерию.
Впервые с подругой взяли экскурсионный тур через Трипстер, гида выбирали по отзывам.
Сама экскурсия была очень насыщенная, интересная, с красивыми локациями и балийским калоритом. Приятным бонусом
стало посещение фруктового рынка и шоколадной фабрики (что не входило в наш тур).
Отдельно хочется отметить именно личные качества Валерия: эрудицию, начитанность, грамотную речь, такт, воспитанность и умение найти подход и заинтересовать беседой.
Спасибо Вам большое!
При следующем посещении острова мы обязательно обратимся к Вам вновь и будем рекомендовать нашим друзьям!

А
Анастасия
29 сен 2025
Была на экскурсии Валерия «Истинная красота Бали». Это был интересный и познавательный день. Удалось посмотреть все знаковые достопримечательности острова - храмы, водопад, рисовые террасы и ботанический сад, а также узнать
исторические и занимательные факты про Индонезию и остров в частности. Все сбалансированно - храмы осматривали совместно, так как детали требуют комментариев, а на природе предоставлялось свободное время. Перемещение между локациями сопровождалась красивыми видами. Удалось купить сувениры. Рекомендую Валерия как профессионала своего дела, очень эрудированный и тактичный компаньон.

Б
Богатырева
12 июл 2025
Находимся с дочерью на отдыхе на Бали.
11.07.25 были на экскурсии «Истинная красота Бали» с гидом Валерием.
Поселили храм Таман Аюн, рисовую долину (очень впечатлила), ботанический сад, озеро Бэратан и Храм
Улун Дану Бэратан (очень атмосферно).
Все очень понравилось и это все благодаря гиду Валерию.
Он очень образованный, интеллигентный человек и большой профессионал и фанат своего дела!
Он реально заморачиватся, чтобы туристы получили именно ту информацию, которая им более интересна, не подходит к экскурсии формально, а делает ее действительно индивидуальной)
Кроме того, попутно он решил несколько моих вопросов и запросов не касающихся достопримечательностей Бали, дал мне информацию и контакты, которые пригодятся мне в моей основной работе!!!
Очень рекомендую Валерия как гида и представителя по Бали.
С наилучшими пожеланиями,
Евгения и Анна,
Москва

Входит в следующие категории Убуда

