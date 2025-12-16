Мои заказы

Красота и аутентичность востока Бали

Водные дворцы, пляж с чёрным песком и снорклинг среди коралловых рифов (за доплату)
Едем на восток! В первой части программы вас ждёт снорклинг в лучших лагунах острова.

А после — автомобильная поездка к водным дворцам Тирта Ганга и Таман Уджунг с пышными садами, фонтанами и статуями и прогулка по пляжу с вулканическим песком. Приготовьтесь к активному отдыху, живописным видам и культурным открытиям!
5
1 отзыв
Описание водной прогулки

8:00 — выезд из отеля

9:30–11:30 — снорклинг в двух локациях: Tanjung Jepun и Blue Lagoon

Исследование коралловых рифов, плавание в бирюзовой воде и сытный обед после.

13:00–14:00 — водный дворец Тирта Ганга

Осмотр сада, фонтанов, прудов и каменных статуй.

14:30–15:30 — королевский парк Таман Уджунг

Прогулка по ухоженным дорожкам и садам, панорамные виды на горы и природные пейзажи восточного Бали.

16:00–16:30 — пляж с чёрным песком

Фотосессия на уникальном вулканическом пляже.

17:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на автомобиле Suzuki APV с кондиционером из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Чандидаса и Тегаллаланг, питьевая вода и обед, страховка
  • Программа 6+
  • Перед снорклингом проведу инструктаж, выдам спасательные жилеты и всё необходимое оборудование
Дополнительные расходы
  • Снорклинг — 450 000 рупий ($27) за чел.
  • Водный дворец Тирта Ганга — 90 000 рупий ($5) за чел.
  • Королевский парк Таман Уджунг — 100 000 рупий ($6) за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян
Ваян — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 961 туриста
Я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и готов познакомить вас с ними. Бали
читать дальше

— волшебное место с самобытной культурой, богатой историей и неповторимым укладом жизни. Чего здесь только нет: океан, горы, озёра, храмы 15 века и яркие индуистские церемонии. Я с радостью стану вашим проводником по острову, верным другом и помощником. Приложу все усилия, чтобы сделать ваш отдых максимально комфортным.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
Наталия
16 дек 2025
Очень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! Узнала много интересных фактов об острове и о стране в целом! Локации подобраны очень грамотно,
читать дальше

по времени успевали приехать до основной массы посетителей и сделать прекрасные фото!!! На снорклинге были одними из первых, были в двух лагунах, волн совсем нет, наконец то насладилась океаном:)). На лодках выдают маски, ласты, жилеты. Я жилет сняла, можно занырнуть поглубже к рыбкам!!! А их много и все такие разные и красивые. Удалось увидеть черепаху. А после был обед:)), приятно что он включен в стоимость. На других экскурсиях он был всегда за доп. плату. Дворцы восторг. Ваян рассказал их истории, прошли по всем видовым точкам, остались чудесные фото. Всем рекомендую!!!

