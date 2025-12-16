Едем на восток! В первой части программы вас ждёт снорклинг в лучших лагунах острова.
А после — автомобильная поездка к водным дворцам Тирта Ганга и Таман Уджунг с пышными садами, фонтанами и статуями и прогулка по пляжу с вулканическим песком. Приготовьтесь к активному отдыху, живописным видам и культурным открытиям!
Описание водной прогулки
8:00 — выезд из отеля
9:30–11:30 — снорклинг в двух локациях: Tanjung Jepun и Blue Lagoon
Исследование коралловых рифов, плавание в бирюзовой воде и сытный обед после.
13:00–14:00 — водный дворец Тирта Ганга
Осмотр сада, фонтанов, прудов и каменных статуй.
14:30–15:30 — королевский парк Таман Уджунг
Прогулка по ухоженным дорожкам и садам, панорамные виды на горы и природные пейзажи восточного Бали.
16:00–16:30 — пляж с чёрным песком
Фотосессия на уникальном вулканическом пляже.
17:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле Suzuki APV с кондиционером из районов Убуд, Санур, Керамас, Гианьяр, Чандидаса и Тегаллаланг, питьевая вода и обед, страховка
- Программа 6+
- Перед снорклингом проведу инструктаж, выдам спасательные жилеты и всё необходимое оборудование
- Снорклинг — 450 000 рупий ($27) за чел.
- Водный дворец Тирта Ганга — 90 000 рупий ($5) за чел.
- Королевский парк Таман Уджунг — 100 000 рупий ($6) за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ваян — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 961 туриста
Я русскоговорящий гид на Бали. На этом сказочном острове я родился и живу всю жизнь. Объездил его вдоль и поперёк, нашёл самые красивые места и готов познакомить вас с ними. Бали
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
16 дек 2025
Очень познавательная и красивая экскурсия. Ваян прекрасный гид, хорошо говорит по русски, беседовать одно удовольствие! Узнала много интересных фактов об острове и о стране в целом! Локации подобраны очень грамотно,
Входит в следующие категории Убуда
