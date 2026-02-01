Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
8 фев в 01:00
12 фев в 01:00
$65 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Джип-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире
Начало: У вашего отеля
Завтра в 10:00
7 фев в 10:00
$110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда
7 фев в 12:00
8 фев в 08:00
от $280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рассветный джип-тур на вулкан Батур (из Убуда)
Насладиться панорамами лавовых полей, а затем расслабиться в горячем источнике
7 фев в 01:00
8 фев в 01:00
от $180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Джип-приключение на вулкане Батур
Застывшая лава, рисовые террасы, водопад в джунглях и рассказы о самобытном Бали
Начало: В вашем отеле
7 фев в 07:00
8 фев в 07:00
$145 за всё до 3 чел.
