читать дальше

вернуться и отправиться с ними же на Батур.

И снова всё отлично! Организация на высшем уровне, всё четко и по делу. Автомобиль, как и в прошлый раз, чистый и ухоженый. Атмосфера в группе веселая и дружеская!

Для меня это знак качества, когда получаешь стабильно отличный сервис. Ребята, вы лучшие! Теперь я ваш постоянный клиент!