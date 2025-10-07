Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
«Мы заберём вас из отеля и доставим к подножию вулкана»
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
19 окт в 01:00
23 окт в 01:00
$50 за человека
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Джипинг-сафари по застывшей лаве вулкана Батур - из Убуда
Лавовые поля, горячие источники и самый дорогой кофе в мире
Начало: У вашего отеля
«Это поездка с русскоговорящим сопровождающим, где главная цель — побывать на вулкане Батур»
Завтра в 10:00
18 окт в 10:00
$105
$110 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Топ-места Бали: храмы, вулканы и рис
Про красоту природную, духовную и культурную - из Убуда
«Бесаких — комплекс храмов на склонах вулкана Агунг»
19 окт в 08:00
20 окт в 08:00
от $280 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза7 октября 2025Подъем на вулкан прошел супер! Я боялась что устану, но было достаточно легко. Дева - наш гид просто прекрасная, мы болтали, она рассказывала про Бали. Рассвет был тоже сказочный. В общем, рекомендую, поездка прошла комфортно!
- ДДенис6 октября 2025Это мой второй тур у этих организаторов. Первый раз мы покоряли вулкан Иджен, и впечатления были настолько крутыми, что решили
