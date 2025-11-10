Мои заказы

Душа Бали

Погрузитесь в уникальную атмосферу Бали, посетив традиционную деревню, участвуя в ритуалах и наслаждаясь трапезой с местными жителями
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой Бали через призму традиций и обычаев.

Вместе с балийцем из высшей касты вы посетите деревню, где дома и рисовые террасы следуют философии Tri
Hita Karana.

Узнаете о системе орошения Субак, примете участие в создании подношений чананг и церемонии благословения. Вас ждёт трапеза по-балийски и встреча с целителем. Завершится день в Лесу обезьян, где обитают озорные макаки

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌾 Погружение в культуру Бали
  • 🏡 Посещение традиционной деревни
  • 🙏 Участие в священных ритуалах
  • 🍽️ Трапеза с местными жителями
  • 🐒 Прогулка по Лесу обезьян
Что можно увидеть

  • Традиционная балийская деревня
  • Лес обезьян

Описание экскурсии

Традиционная балийская деревня, где дома, рисовые террасы и повседневные ритуалы складываются в единую систему — по канонам философии Tri Hita Karana. Здесь же вы узнаете, как работает уникальная система орошения Субак.

Балийский дом. Вас примет хозяин — представитель высшей касты. Он проведёт вас по дому, расскажет, почему двор должен быть обращён к вулкану, как устроена семейная жизнь и какую роль играет личный храм внутри каждого балийского двора.

Создание подношений чананг. Своими руками вы соберёте подношение богам — из пальмовых листьев, лепестков, ладана и риса. И поймёте, почему в этих маленьких плетёных конструкциях заключена целая вселенная.

Церемония благословения. Вы примете участие в священном ритуале очищения: с мантрами, ароматами благовоний и святой водой под наблюдением жреца. Это редкая возможность — побыть не зрителем, а участником.

Трапеза по-балийски в кругу местных — простая и душевная. Вы попробуете блюда, которые едят балийцы каждый день, за общим столом, где вкус становится частью разговора.

Встреча с целителем. При желании пройдёте сеанс массажа у настоящего балийского хиллера — человека, которому доверяют тело и судьбу. А может, он заглянет в ваше будущее — на Бали это считается делом обыденным.

Лес обезьян в Убуде с древними храмами и скульптурами. Здесь живут озорные макаки — а одна из них умеет делать селфи!

Организационные детали

  • Едем на Toyota Sienta из любого района Бали. Время в пути — от 30 минут до 2 часов, зависит от вашего местоположения
  • Экскурсия не требует физической подготовки и подойдёт каждому вне зависимости от возраста
  • Вам не надо брать с собой воду или перекус — в балийском доме всегда в изобилии кокосы и вкусные блюда, которые включены в стоимость

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
При одиночном участии$220
При участии вдвоем$200
При участии втроем$160
При участии вчетвером$130
При участии впятером$100
При участии шести человек$80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Убуде
Провёл экскурсии для 4 туристов
Я родом из Магадана. Посетил 53 страны. Исследователь, предприниматель, чемпион России по велоспорту. С 2010 года профессионально занимаюсь организацией и проведением экспедиций по всему миру. Сейчас живу на Бали и организую приключения по островам Индонезии, сопровождаю группы. Покажу секретные нетуристические места, расскажу о культуре и традициях — с полным погружением, активно и задорно!
