Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с культурой Бали через призму традиций и обычаев.Вместе с балийцем из высшей касты вы посетите деревню, где дома и рисовые террасы следуют философии Tri

Hita Karana. Узнаете о системе орошения Субак, примете участие в создании подношений чананг и церемонии благословения. Вас ждёт трапеза по-балийски и встреча с целителем. Завершится день в Лесу обезьян, где обитают озорные макаки

Описание экскурсии

Традиционная балийская деревня, где дома, рисовые террасы и повседневные ритуалы складываются в единую систему — по канонам философии Tri Hita Karana. Здесь же вы узнаете, как работает уникальная система орошения Субак.

Балийский дом. Вас примет хозяин — представитель высшей касты. Он проведёт вас по дому, расскажет, почему двор должен быть обращён к вулкану, как устроена семейная жизнь и какую роль играет личный храм внутри каждого балийского двора.

Создание подношений чананг. Своими руками вы соберёте подношение богам — из пальмовых листьев, лепестков, ладана и риса. И поймёте, почему в этих маленьких плетёных конструкциях заключена целая вселенная.

Церемония благословения. Вы примете участие в священном ритуале очищения: с мантрами, ароматами благовоний и святой водой под наблюдением жреца. Это редкая возможность — побыть не зрителем, а участником.

Трапеза по-балийски в кругу местных — простая и душевная. Вы попробуете блюда, которые едят балийцы каждый день, за общим столом, где вкус становится частью разговора.

Встреча с целителем. При желании пройдёте сеанс массажа у настоящего балийского хиллера — человека, которому доверяют тело и судьбу. А может, он заглянет в ваше будущее — на Бали это считается делом обыденным.

Лес обезьян в Убуде с древними храмами и скульптурами. Здесь живут озорные макаки — а одна из них умеет делать селфи!

