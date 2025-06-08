Выездные экскурсии из Убуда

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Убуде на русском языке, цены от $90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Душа Бали
Пешая
5 часов
Индивидуальная
Душа Бали
Традиционная деревня, обряд благословения и встреча с целителем - с балийцем из высшей касты
Завтра в 11:30
9 июн в 10:00
от $221 за человека
Путь вглубь Бали
На машине
7.5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Путь вглубь Бали
От атмосферных святынь и рисовых террас до кофейных плантаций и водопада
10 июн в 07:00
12 июн в 07:00
$90 за всё до 5 чел.
Истинная красота Бали
На машине
10 часов
-
10%
Индивидуальная
Истинная красота Бали
Лучшее из острове за один день: храмы, водопады и рисовые террасы
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
от $180$200 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Выездные»

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В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Душа Бали
  2. Путь вглубь Бали
  3. Истинная красота Бали
Сколько стоит экскурсия по Убуду в июне 2025
Сейчас в Убуде в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 221 со скидкой до 10%.
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