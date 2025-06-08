Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Убуде на русском языке, цены от $90, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

Пешая 5 часов Индивидуальная Душа Бали Традиционная деревня, обряд благословения и встреча с целителем - с балийцем из высшей касты от $221 за человека На машине 7.5 часов Индивидуальная до 5 чел. Путь вглубь Бали От атмосферных святынь и рисовых террас до кофейных плантаций и водопада $90 за всё до 5 чел. На машине 10 часов 10% Индивидуальная Истинная красота Бали Лучшее из острове за один день: храмы, водопады и рисовые террасы Начало: У вашего отеля от $180 $200 за человека Другие экскурсии Убуда

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде Душа Бали Путь вглубь Бали Истинная красота Бали В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Убуду в июне 2025 Сейчас в Убуде в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 221 со скидкой до 10%.

Экскурсии по окрестностям Убуда и местам Индонезии в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии