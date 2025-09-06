Найдено 3 экскурсии в категории « Уникальный опыт » в Убуде на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности 11 часов Мини-группа до 10 чел. Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ... Расписание: в среду и субботу в 01:00 $50 за человека Пешая 5 часов Индивидуальная Душа Бали Погрузитесь в уникальную атмосферу Бали, посетив традиционную деревню, участвуя в ритуалах и наслаждаясь трапезой с местными жителями от $221 за человека На машине 8 часов Индивидуальная Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов Начало: У вашего отеля от $180 за человека Другие экскурсии Убуда

Ответы на вопросы от путешественников по Убуду в категории «Уникальный опыт»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Убуде Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда Душа Бали Древние культы, ритуалы и символы Бали В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Убуду в сентябре 2025 Сейчас в Убуде в категории "Уникальный опыт" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 221.

Экскурсии на русском языке в Убуде (Индонезия 🇮🇩) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Уникальный опыт», цены от $50. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Индонезии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь