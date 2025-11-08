Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
Экскурсия «Путь вглубь Бали» предлагает путешествие по ключевым достопримечательностям острова.
Посетители смогут увидеть древний храм Пусех, известный своей каменной резьбой, насладиться видом рисовых террас Абиан Деса, прогуляться по кофейной агроферме и завершить день у водопада Канто Лампо. Этот маршрут позволяет понять, как живут местные жители, и насладиться природной красотой Бали. Включён трансфер из популярных районов
Описание экскурсии
Храм Пусех
Одна из древнейших святынь Бали. Храмовый комплекс Пура Пусех Деса Адат Батуан был основан в 11 веке и до сих пор славится своей каменной резьбой — тонкой, глубокой и прекрасно сохранившейся. Это классический балийский храм, открытый для всех, кто хочет прикоснуться к истории и духовной традиции острова.
Рисовые террасы Абиан Деса
Зелёные ступени риса, раскинувшиеся на склонах холмов посреди пальм, — один из самых живописных пейзажей Бали. Здесь вы узнаете, как выращивают рис, увидите весь путь — от посадки до сбора урожая, и сможете сделать впечатляющие фотографии.
Агроферма
Участок расположен на высоте 700 метров при температуре около +24 — идеальные условия для выращивания кофе. Вы пройдёте по тенистым плантациям, увидите, как зелёный росток превращается в ароматное зерно, и попробуете свежесваренный кофе в окружении тропического леса.
Водопад Канто Лампо
Финал маршрута — водопад, спрятанный среди джунглей. Природный каскад, куда приятно сбежать от жары: освежиться, отдохнуть и сделать несколько эффектных снимков под шум воды.
Ориентировочный тайминг
7:30 — выезд из отеля 8:30 — храм Пусех 10:00 — рисовые террасы 11:40 — агроферма 13:30 — водопад 16:00 — возвращение в отель
Организационные детали
Дополнительные расходы: рисовые террасы, храм, водопад — в сумме примерно $7 за чел. Также отдельно оплачивается при желании обед.
Откуда можно начать экскурсию
В стоимость включён трансфер на автомобиле с кондиционером из районов Убуд, Кута, Нуса Дуа, Санур, Денпасар, Чаннгу, Джимбаран, Семияк (туда и обратно)
За трансфер из Улувату и обратно доплата $25
Трансфер для районов Амед, Ловина невозможен
Экскурсию для вас проведу я или мой брат, также профессиональный гид.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 1545 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
M
Maria
8 ноя 2025
Это наш первый визит на Бали. Экскурсия была организована хорошо, очень веселые гид и водитель. Гид отлично владеет русским языком.
Екатерина
13 окт 2025
Это наш первый приезд на Бали и первая экскурсия. Нам очень понравилась поездка. Прекрасный автомобиль, аккуратный водитель, позитивный и внимательный гид Ваян. Поразило знание русского языка на приличном уровне. Много информации о жителях острова, культуре, истории, религии, обычаях, о которых можно узнать только от местного жителя. Необыкновенный красоты храмовые постройки, незабываемые природные ландшафты. Спасибо нашему гиду!!