Экскурсия «Путь вглубь Бали» предлагает путешествие по ключевым достопримечательностям острова. Посетители смогут увидеть древний храм Пусех, известный своей каменной резьбой, насладиться видом рисовых террас Абиан Деса, прогуляться по кофейной агроферме и завершить день у водопада Канто Лампо. Этот маршрут позволяет понять, как живут местные жители, и насладиться природной красотой Бали. Включён трансфер из популярных районов

Храм Пусех

Одна из древнейших святынь Бали. Храмовый комплекс Пура Пусех Деса Адат Батуан был основан в 11 веке и до сих пор славится своей каменной резьбой — тонкой, глубокой и прекрасно сохранившейся. Это классический балийский храм, открытый для всех, кто хочет прикоснуться к истории и духовной традиции острова.

Рисовые террасы Абиан Деса

Зелёные ступени риса, раскинувшиеся на склонах холмов посреди пальм, — один из самых живописных пейзажей Бали. Здесь вы узнаете, как выращивают рис, увидите весь путь — от посадки до сбора урожая, и сможете сделать впечатляющие фотографии.

Агроферма

Участок расположен на высоте 700 метров при температуре около +24 — идеальные условия для выращивания кофе. Вы пройдёте по тенистым плантациям, увидите, как зелёный росток превращается в ароматное зерно, и попробуете свежесваренный кофе в окружении тропического леса.

Водопад Канто Лампо

Финал маршрута — водопад, спрятанный среди джунглей. Природный каскад, куда приятно сбежать от жары: освежиться, отдохнуть и сделать несколько эффектных снимков под шум воды.

Ориентировочный тайминг

7:30 — выезд из отеля

8:30 — храм Пусех

10:00 — рисовые террасы

11:40 — агроферма

13:30 — водопад

16:00 — возвращение в отель

Организационные детали

Дополнительные расходы: рисовые террасы, храм, водопад — в сумме примерно $7 за чел. Также отдельно оплачивается при желании обед.

Откуда можно начать экскурсию

В стоимость включён трансфер на автомобиле с кондиционером из районов Убуд, Кута, Нуса Дуа, Санур, Денпасар, Чаннгу, Джимбаран, Семияк (туда и обратно)

За трансфер из Улувату и обратно доплата $25

Трансфер для районов Амед, Ловина невозможен

Экскурсию для вас проведу я или мой брат, также профессиональный гид.