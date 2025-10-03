Индивидуальная
Душа Бали
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бали, посетив традиционную деревню, участвуя в ритуалах и наслаждаясь трапезой с местными жителями
Завтра в 10:00
4 окт в 10:00
от $221 за человека
-
10%
Индивидуальная
Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы
Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов
Начало: У вашего отеля
5 окт в 08:00
7 окт в 08:00
от $162
$180 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда и других районов
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в четверг и воскресенье в 01:00
5 окт в 01:00
9 окт в 01:00
$50 за человека
