Мои заказы

Волшебный Убуд

Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Приглашаем провести день в духовном и культурном сердце Бали — Убуде.

Вы увидите древний храм Батуан, экзотический парк рептилий, живописные рисовые террасы Тегаллаланг и кофейную плантацию, где рождается ароматный балийский кофе. И насладитесь чашечкой ароматного напитка в окружении тропического леса.
5
2 отзыва
Волшебный Убуд
Волшебный Убуд
Волшебный УбудФото из отзыва от Иван

Описание экскурсии

Храм Батуан (Pura Desa Batuan) — древнейшая святыня 9 века с изящной каменной резьбой и атмосферой подлинной духовности. Здесь вы прикоснётесь к истокам балийской культуры и узнаете о традициях храмовой архитектуры.

Парк рептилий — самая полная коллекция рептилий Юго-Восточной Азии: гигантские питоны, редкие вараны и легендарные комодские драконы. Вы рассмотрите экзотических животных и узнаете об их роли в природе Индонезии.

Рисовые террасы Тегаллаланг — одно из самых живописных мест острова. Вы узнаете о традиционном земледелии, системе ирригации и жизни фермеров.

Кофейная плантация — прогуляетесь по плантациям на высоте 700 метров над уровнем моря, познакомитесь с процессом выращивания и обжарки зёрен и, конечно, попробуете свежесваренный кофе среди тропической зелени.

Вы узнаете:

  • как в Убуде соединяются духовность, искусство и повседневная жизнь
  • почему храм Батуан считается живым памятником древнего Бали
  • как создаются знаменитые террасы и чем живут местные фермеры
  • что делает балийский кофе особенным и как его правильно готовят

А ещё

Вас ждут живописные виды, фотогеничные ландшафты, ароматы специй и кофе и ощущение спокойствия, за которым специально приезжают в Убуд.

Ориентировочный тайминг:
8:00 — выезд из отеля
9:30 — парк рептилий
10:20 — храме Батуан
12:00 — рисовые террасы
13:30 — кофейный плантации
14:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером
  • Трансфер — из районов Убуд, Кута, Нуса Дуа, Санур, Денпасар, Чаннгу, Джимбаран и Семияк. Трансфер из Улувату — за доплату $25. Приехать за вами в района Амед и Ловина мы, к сожалению, не сможем
  • Дополнительно оплачивается вход в храм, на рисовые поля и в парк рептилий — примерно $19 за чел.
  • Кофейная дегустация входит в стоимость. Обед — по желанию, $4–5 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или мой брат, профессиональный гид

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арчи
Арчи — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 1555 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Иван
Иван
31 окт 2025
Отличный гид Густи, рассказывает все очень интересно и понятно. Рекомендую. Будем всем советовать и думаю, не раз еще обратимся! Все супер
Отличный гид Густи, рассказывает все очень интересно и понятно. Рекомендую. Будем всем советовать и думаю, не раз еще обратимся! Все супер
Л
Лусине
21 окт 2025
Заказали экскурсию Волшебный Убуд. Побывали в храме Батуату, парке рептилий, на кофейной и рисовой плантациях. Отдельная благодарность гиду Арчи. Балиец по национальности, он прекрасно владеет русским языком, знает культуру и традиции России. Экскурсию провел на высоком уровне, рассказывает интересно, с юмором. Рекомендуем!

Входит в следующие категории Убуда

Похожие экскурсии из Убуда

Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
На машине
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Чудесный день на Бали: птицы, слоны и шоколад
Погулять с пеликанами, погладить слона и заглянуть на фабрику сладостей
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
9 дек в 09:00
от $350 за человека
Путь вглубь Бали
На машине
7.5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Убуду
Уникальная возможность увидеть Бали изнутри: древний храм, рисовые террасы, кофейная плантация и водопад. Погрузитесь в атмосферу острова
10 дек в 07:00
11 дек в 07:00
$100 за всё до 5 чел.
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Фотогеничный Бали: водопады, качели и магия святых источников
Из Убуда - на охоту за лучшими кадрами и яркими впечатлениями
Начало: В лобби вашего отеля
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
от $130 за человека
У нас ещё много экскурсий в Убуде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Убуде