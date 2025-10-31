Путешествие по самым колоритным местам центрального Бали
Приглашаем провести день в духовном и культурном сердце Бали — Убуде.
Вы увидите древний храм Батуан, экзотический парк рептилий, живописные рисовые террасы Тегаллаланг и кофейную плантацию, где рождается ароматный балийский кофе. И насладитесь чашечкой ароматного напитка в окружении тропического леса.
2 отзыва
Описание экскурсии
Храм Батуан (Pura Desa Batuan) — древнейшая святыня 9 века с изящной каменной резьбой и атмосферой подлинной духовности. Здесь вы прикоснётесь к истокам балийской культуры и узнаете о традициях храмовой архитектуры.
Парк рептилий — самая полная коллекция рептилий Юго-Восточной Азии: гигантские питоны, редкие вараны и легендарные комодские драконы. Вы рассмотрите экзотических животных и узнаете об их роли в природе Индонезии.
Рисовые террасы Тегаллаланг — одно из самых живописных мест острова. Вы узнаете о традиционном земледелии, системе ирригации и жизни фермеров.
Кофейная плантация — прогуляетесь по плантациям на высоте 700 метров над уровнем моря, познакомитесь с процессом выращивания и обжарки зёрен и, конечно, попробуете свежесваренный кофе среди тропической зелени.
Вы узнаете:
как в Убуде соединяются духовность, искусство и повседневная жизнь
почему храм Батуан считается живым памятником древнего Бали
как создаются знаменитые террасы и чем живут местные фермеры
что делает балийский кофе особенным и как его правильно готовят
А ещё
Вас ждут живописные виды, фотогеничные ландшафты, ароматы специй и кофе и ощущение спокойствия, за которым специально приезжают в Убуд.
Ориентировочный тайминг: 8:00 — выезд из отеля 9:30 — парк рептилий 10:20 — храме Батуан 12:00 — рисовые террасы 13:30 — кофейный плантации 14:30 — возвращение в отель
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле с кондиционером
Трансфер — из районов Убуд, Кута, Нуса Дуа, Санур, Денпасар, Чаннгу, Джимбаран и Семияк. Трансфер из Улувату — за доплату $25. Приехать за вами в района Амед и Ловина мы, к сожалению, не сможем
Дополнительно оплачивается вход в храм, на рисовые поля и в парк рептилий — примерно $19 за чел.
Кофейная дегустация входит в стоимость. Обед — по желанию, $4–5 за чел.
Экскурсию для вас проведу я или мой брат, профессиональный гид
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арчи — ваша команда гидов в Убуде
Провели экскурсии для 1555 туристов
Мы — команда лицензированных русскоговорящих гидов на Бали, который любим всем сердцем. Мы восхищаемся и гордимся его красотой, культурой и традициями, отлично знаем все уголки острова и его историю. Будем рады видеть вас на экскурсиях и постараемся влюбить вас в загадочный балийский мир!
Отзывы и рейтинг
Основано на 2 отзывах
Иван
31 окт 2025
Отличный гид Густи, рассказывает все очень интересно и понятно. Рекомендую. Будем всем советовать и думаю, не раз еще обратимся! Все супер
Л
Лусине
21 окт 2025
Заказали экскурсию Волшебный Убуд. Побывали в храме Батуату, парке рептилий, на кофейной и рисовой плантациях. Отдельная благодарность гиду Арчи. Балиец по национальности, он прекрасно владеет русским языком, знает культуру и традиции России. Экскурсию провел на высоком уровне, рассказывает интересно, с юмором. Рекомендуем!