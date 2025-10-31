Приглашаем провести день в духовном и культурном сердце Бали — Убуде. Вы увидите древний храм Батуан, экзотический парк рептилий, живописные рисовые террасы Тегаллаланг и кофейную плантацию, где рождается ароматный балийский кофе. И насладитесь чашечкой ароматного напитка в окружении тропического леса.

Описание экскурсии

Храм Батуан (Pura Desa Batuan) — древнейшая святыня 9 века с изящной каменной резьбой и атмосферой подлинной духовности. Здесь вы прикоснётесь к истокам балийской культуры и узнаете о традициях храмовой архитектуры.

Парк рептилий — самая полная коллекция рептилий Юго-Восточной Азии: гигантские питоны, редкие вараны и легендарные комодские драконы. Вы рассмотрите экзотических животных и узнаете об их роли в природе Индонезии.

Рисовые террасы Тегаллаланг — одно из самых живописных мест острова. Вы узнаете о традиционном земледелии, системе ирригации и жизни фермеров.

Кофейная плантация — прогуляетесь по плантациям на высоте 700 метров над уровнем моря, познакомитесь с процессом выращивания и обжарки зёрен и, конечно, попробуете свежесваренный кофе среди тропической зелени.

Вы узнаете:

как в Убуде соединяются духовность, искусство и повседневная жизнь

почему храм Батуан считается живым памятником древнего Бали

как создаются знаменитые террасы и чем живут местные фермеры

что делает балийский кофе особенным и как его правильно готовят

А ещё

Вас ждут живописные виды, фотогеничные ландшафты, ароматы специй и кофе и ощущение спокойствия, за которым специально приезжают в Убуд.

Ориентировочный тайминг:

8:00 — выезд из отеля

9:30 — парк рептилий

10:20 — храме Батуан

12:00 — рисовые террасы

13:30 — кофейный плантации

14:30 — возвращение в отель

Организационные детали