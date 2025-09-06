Мои заказы

Необычные экскурсии по Убуду

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Убуде на русском языке, цены от $50. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда
11 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Восхождение на вулкан Батур - поездка из Убуда
Встретить рассвет над Бали на вершине действующего вулкана
Начало: В лобби вашего отеля (если лобби нет - у главного ...
Расписание: в среду и субботу в 01:00
6 сен в 01:00
10 сен в 01:00
$50 за человека
Душа Бали
Пешая
5 часов
Индивидуальная
Душа Бали
Погрузитесь в уникальную атмосферу Бали, посетив традиционную деревню, участвуя в ритуалах и наслаждаясь трапезой с местными жителями
Завтра в 10:00
5 сен в 10:00
от $221 за человека
Древние культы, ритуалы и символы Бали
На машине
8 часов
Индивидуальная
Древняя история Бали - культы, ритуалы и символы
Путешествие в глубь балийской духовности: пещера демона и храм летучих мышей. Откройте для себя тайны древних ритуалов и символов
Начало: У вашего отеля
6 сен в 08:00
7 сен в 08:00
от $180 за человека

