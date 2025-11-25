читать дальше

— Саид с лёгкостью погружал нас в историю и культуру Иордании, делая каждую локацию живой и интересной. Особо хочу отметить качество фото и видео, которые он снимал — благодаря этому мы сохранили самые яркие моменты путешествия в потрясающем качестве. Экскурсия прошла в комфортном темпе, с учётом всех наших пожеланий, и оставила только положительные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Петру глазами опытного и заботливого гида!