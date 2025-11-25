Мои заказы

Необычные экскурсии по Амману

Найдено 4 экскурсии в категории «Необычные» в Аммане на русском языке, цены от €125. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
от €200 за человека
Амман + Джераш: от древности до современности
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Пешая
На машине
3 часа
Индивидуальная
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Погулять среди скальных пейзажей и водопадов
Начало: От вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€125 за человека
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Пешая
4 часа
Индивидуальная
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    25 ноября 2025
    Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
    Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Саиду за незабываемую экскурсию в древний город Петру! Его рассказ был невероятно увлекательным и познавательным
    читать дальше

    — Саид с лёгкостью погружал нас в историю и культуру Иордании, делая каждую локацию живой и интересной. Особо хочу отметить качество фото и видео, которые он снимал — благодаря этому мы сохранили самые яркие моменты путешествия в потрясающем качестве. Экскурсия прошла в комфортном темпе, с учётом всех наших пожеланий, и оставила только положительные впечатления. Рекомендую всем, кто хочет увидеть Петру глазами опытного и заботливого гида!

  • А
    Андрей
    7 ноября 2025
    Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
    Экскурсовод Саид. Прекрасное владение языком, великолепная эрудиция, знание общей истории и истории христианства и других религий. Кроме того, просто замечательный, открытый и отзывчивый человек. Большое спасибо Саиду и команде Трипстер за проведение экскурсии. Однозначно будем вас рекомендовать.
  • К
    Катя
    28 октября 2025
    Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
    Нашим гидом был Саид и мы в абсолютном восторге от тура, очень интересно, понятно рассказал, замечательно фотографировал 😂 по просьбе отвез в нужный магазин, в общем большое спасибо. Тур по святым местам с гидом Саидом рекомендуем на 100%.

Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «Необычные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аммане
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
  2. Амман + Джераш: от древности до современности
  3. В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
  4. В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Сколько стоит экскурсия по Амману в декабре 2025
Сейчас в Аммане в категории "Необычные" можно забронировать 4 экскурсии от 125 до 400. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Аммане (Иордания 🇯🇴) – у нас можно купить 4 экскурсии на 2025 год по теме «Необычные», 5 ⭐ отзывов, цены от €125. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Иордании. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль