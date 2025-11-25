Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Завтра в 08:30
11 дек в 08:30
от €200 за человека
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
В заповедник Аль-Муджиб из Аммана
Погулять среди скальных пейзажей и водопадов
Начало: От вашего отеля
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
€125 за человека
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММария25 ноября 2025Хочу выразить искреннюю благодарность гиду Саиду за незабываемую экскурсию в древний город Петру! Его рассказ был невероятно увлекательным и познавательным
- ААндрей7 ноября 2025Экскурсовод Саид. Прекрасное владение языком, великолепная эрудиция, знание общей истории и истории христианства и других религий. Кроме того, просто замечательный, открытый и отзывчивый человек. Большое спасибо Саиду и команде Трипстер за проведение экскурсии. Однозначно будем вас рекомендовать.
- ККатя28 октября 2025Нашим гидом был Саид и мы в абсолютном восторге от тура, очень интересно, понятно рассказал, замечательно фотографировал 😂 по просьбе отвез в нужный магазин, в общем большое спасибо. Тур по святым местам с гидом Саидом рекомендуем на 100%.
