Индивидуальная
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Увидеть античные руины, крепость времён Саладина и заповедную красоту природы
Начало: От вашего отеля
30 июн в 08:00
1 июл в 08:00
от €120 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Амман и Джераш - два города, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальном танце истории. Пройдите по улицам, полным античных чудес
Начало: В лобби вашего отеля
29 июн в 08:00
30 июн в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €96 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «Выездные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Аммане
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Амману в июне 2025
Сейчас в Аммане в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 400.
Экскурсии по окрестностям Аммана и местам Иордании в 2025 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Иордании