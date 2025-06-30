Найдено 3 экскурсии в категории « Выездные » в Аммане на русском языке, цены от €96. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 4 часа Индивидуальная В Джераш и замок Аджлун - из Аммана Увидеть античные руины, крепость времён Саладина и заповедную красоту природы Начало: От вашего отеля от €120 за человека На машине 7 часов Индивидуальная до 3 чел. Амман + Джераш: от древности до современности Амман и Джераш - два города, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальном танце истории. Пройдите по улицам, полным античных чудес Начало: В лобби вашего отеля от €400 за всё до 3 чел. Пешая 4 часа Индивидуальная Из Аммана - к святым местам: Иордан, Небо, Мадаба Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест Начало: От вашего отеля от €96 за человека Другие экскурсии Аммана

Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «Выездные»

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