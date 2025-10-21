Мои заказы

Экскурсии Аммана об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Аммане на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 12:30
Завтра в 08:30
от €200 за человека
Амман + Джераш: от древности до современности
На машине
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €220 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    21 октября 2025
    Амман + Джераш: от древности до современности
    Отличная экскурсия, нам очень понравилось столько классных впечатлений. Гид Татьяна великолепна, очень информативно и не скучно рассказывает и делает очень креативные фото. Крайне рекомендую!
  • В
    Вадим
    21 октября 2025
    Амман + Джераш: от древности до современности
    Команда Татьяны организовывает потрясающие экскурсии, притом в крайне сжатые сроки: буквально за день ее команда собрала для нас отличный маршрут
    по Амману, включающий не только "туристический мастхев", но и локальные интересности. Гид Басим проводил по Восточному Амману, показал на рынке проверенные точки с выпеканием лепешек, провел экскурсию по Национальному Музею Иордании, и удивил рассказами по арабской каллиграфии, лингвистике и левантским диалектам.

    У нас была смешанная группа из детей и взрослых с самым разным бекграундом и интересами (от химии и геодезии до экономики и менеджмента), и гиду все равно удалось одинаково вовлечь всю команду слушателей, никого не оставив равнодушными. Отдельное большое спасибо Татьяне за возможность неформального диалога, решения организационных моментов, далеко выходящих за рамки обязанностей гида (помощь с такси в другие дни, помощь в переводе на арабский в магазинах, помощь в решении вопросов с таксистами и не только).

    И отдельная благодарность за рекомендованные маршруты по всей стране: удалось много что потом посмотреть самостоятельно уже после окончания экскурсии. У Татьяны много разных маршрутов, обратите внимание на другие ее экскурсии в профиле Трипстера.

    В общем, если вы еще думаете "брать или не брать" – срочно берите, рекомендую:)
    Большинство других организаторов и гидов в Аммане из числа местных могут вполне оказаться ненадежными товарищами, в то время как Татьяна – находка для всех путешественников! Чистые и заслуженные 11/10.

Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «История и архитектура»

