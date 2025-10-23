Индивидуальная
до 6 чел.
Исторические тайны Аммана
Откройте для себя древний Амман с его историческими памятниками и культурными сокровищами. Узнайте, как город изменялся на протяжении веков
11 дек в 11:00
12 дек в 11:00
от €325 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
В Джераш и замок Аджлун - из Аммана
Путешествие в прошлое: Джераш и замок Аджлун. Откройте для себя античные руины и средневековые крепости в окружении нетронутой природы
«Познакомитесь со смешением культур греко-римского Средиземноморья и арабского Востока»
12 дек в 08:00
13 дек в 08:00
от €220 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений23 октября 2025Пунктуально и крайне интересно. Petra восхитительна.
- ААнтон21 октября 2025Отличная экскурсия, нам очень понравилось столько классных впечатлений. Гид Татьяна великолепна, очень информативно и не скучно рассказывает и делает очень креативные фото. Крайне рекомендую!
- ВВадим21 октября 2025Команда Татьяны организовывает потрясающие экскурсии, притом в крайне сжатые сроки: буквально за день ее команда собрала для нас отличный маршрут
- ССтанислав3 мая 2024Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!
