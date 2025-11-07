Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В эти месяцы температура умеренная, а туристический поток не слишком велик. Летом, с июня по август, здесь жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть прохладной, но святые места доступны для посещения круглый год.

Путешествие начинается на восточном берегу Иордана, где произошло крещение Иисуса. Затем вас ждет гора Небо, с которой Моисей увидел Землю Обетованную. В завершение экскурсии - Мадаба, город мозаик, сохранивший византийское наследие. Каждое место - это уникальная страница истории, которую можно увидеть своими глазами. Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с опытными гидами, готовыми поделиться интересными фактами и легендами

Описание экскурсии

Река Иордан — одно из важнейших святых мест для христиан. Раз в год, на праздник Крещения, сюда приезжают тысячи паломников, а церемонию проводит сам Иерусалимский Патриарх. В остальное время здесь тихо. За века река обмелела, поэтому крещения чаще проводят у истока, ближе к Киннерету. Но именно здесь — тот самый берег, где крестили Христа.

Гора Небо возвышается на 817 метров и считается местом, где Моисей увидел Землю Обетованную. С вершины открываются панорамы Иерихона, Иудейских гор и Мёртвого моря. Уже в 4 веке на горе появился храм, позднее — монастырь. Место стало одним из важнейших центров паломничества.

Мадаба — мозаичный город, переживший Моавитов, Рим и Византию. В 6–7 веках он расцвёл: здесь возвели десятки храмов, а мозаики до сих пор встречаются не только в церквях, но и в обычных домах. История Мадабы — в каждом фрагменте под ногами.

Организационные детали

Едем на комфортабельных автомобилях Hundai или Toyota

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

