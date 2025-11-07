Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Посетите ключевые места христианства: реку Иордан, гору Небо и мозаичный город Мадаба. Откройте для себя историю и красоту этих святых мест
Путешествие начинается на восточном берегу Иордана, где произошло крещение Иисуса. Затем вас ждет гора Небо, с которой Моисей увидел Землю Обетованную. В завершение экскурсии - Мадаба, город мозаик, сохранивший византийское наследие. Каждое место - это уникальная страница истории, которую можно увидеть своими глазами.
Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с опытными гидами, готовыми поделиться интересными фактами и легендами
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода наиболее комфортная для экскурсий. В эти месяцы температура умеренная, а туристический поток не слишком велик. Летом, с июня по август, здесь жарко, но это компенсируется меньшим количеством туристов. Зимой, с декабря по февраль, температура может быть прохладной, но святые места доступны для посещения круглый год.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
Река Иордан
Гора Небо
Мадаба
Описание экскурсии
Река Иордан — одно из важнейших святых мест для христиан. Раз в год, на праздник Крещения, сюда приезжают тысячи паломников, а церемонию проводит сам Иерусалимский Патриарх. В остальное время здесь тихо. За века река обмелела, поэтому крещения чаще проводят у истока, ближе к Киннерету. Но именно здесь — тот самый берег, где крестили Христа.
Гора Небо возвышается на 817 метров и считается местом, где Моисей увидел Землю Обетованную. С вершины открываются панорамы Иерихона, Иудейских гор и Мёртвого моря. Уже в 4 веке на горе появился храм, позднее — монастырь. Место стало одним из важнейших центров паломничества.
Мадаба — мозаичный город, переживший Моавитов, Рим и Византию. В 6–7 веках он расцвёл: здесь возвели десятки храмов, а мозаики до сих пор встречаются не только в церквях, но и в обычных домах. История Мадабы — в каждом фрагменте под ногами.
Организационные детали
Едем на комфортабельных автомобилях Hundai или Toyota
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
Вход на реку Иордан — $17 за чел.
Гора Небо — $5 за чел.
Город Мадаба — $5 за чел.
Обед — от $20 за чел.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Таер — ваша команда гидов в Аммане
Приветствую вас, гости солнечной страны — Иордании! Меня зовут Таер, я представляю команду профессиональных частных гидов в Иордании. Все наши гиды хорошо владеют русским, английским и арабским языками.
Организовываю незабываемые экскурсионные
программы по индивидуальному запросу с учетом всех пожеланий заказчика. Если вы хотите посетить Иорданию, но не знаете с чего начать, свяжитесь со мной, и я вас проконсультирую по всем вопросам. Я расскажу вам все, что мне известнo
Отзывы и рейтинг
Андрей
7 ноя 2025
Экскурсовод Саид. Прекрасное владение языком, великолепная эрудиция, знание общей истории и истории христианства и других религий. Кроме того, просто замечательный, открытый и отзывчивый человек. Большое спасибо Саиду и команде Трипстер за проведение экскурсии. Однозначно будем вас рекомендовать.
К
Катя
28 окт 2025
Нашим гидом был Саид и мы в абсолютном восторге от тура, очень интересно, понятно рассказал, замечательно фотографировал 😂 по просьбе отвез в нужный магазин, в общем большое спасибо. Тур по святым местам с гидом Саидом рекомендуем на 100%.