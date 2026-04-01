Экскурсии на 1 день в Аммане

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Аммане на русском языке, цены от €230. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Амман + Джераш: от древности до современности
На машине
7 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
24 апр в 10:00
25 апр в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по Амману
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
Начало: Холл вашего отеля
Расписание: Каждый День
$280 за человека
Из Аммана - к святым местам Иордании и Мёртвому морю
На машине
9 часов
Индивидуальная
Мозаики Мадабы, вершина горы Небо и целебные воды
23 апр в 08:30
24 апр в 08:30
от €230 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Амман + Джераш: от древности до современности
Чудесная экскурсия! Чудесная Татьяна и её команда! Очень рады, что попали в её надёжные руки. Огромная благодарность и радость от экскурсии. Без сомнений - лучшая! Профессионально, весело, внимательно, на высоком уровне. Для самого требовательного клиента. Мы остались очень довольны.
Константин
Амман + Джераш: от древности до современности
отличная экскурсия по Амману и Джерашу — день пролетел незаметно. Грамотно продуманный маршрут, без спешки, но при этом удалось увидеть все главное и прочувствовать атмосферу города и древних руин. Гид интересно рассказывал про историю Иордании и современные реалии, отвечал на любые вопросы и делился личными наблюдениями — было легко, живо и совсем не похоже на скучную лекцию.
Т
Амман + Джераш: от древности до современности
Спасибо огромное за проведенную экскурсию!
Было очень комфортно, начиная от автомобиля и водителя!
Приятное общение в течение дня, красивая речь, большой обьем интересной информации!
Е
Амман + Джераш: от древности до современности
У нас была экскурсия по Амману. С великолепным гидом Алламом и чудесным водителем Бессамом. Ребята абсолютные профессионалы! С ними было максимально комфортно и очень весело! У обоих восхитительное чувство юмора,
мы были на одной волне.

В аэропорту нас встретили и, на максимально комфортной машине, отвезли в отель и на следующее утро забрали на экскурсию.

Аллам рассказал не только про историю, религию и как они переплетаются в этом замечательном месте, но так же и про современное устройство города и уклад жизни.
Мы побывали во всех знаковых местах, посетили старый рынок и отведали настоящую шаверму, за которой, обычно, стоит огромная очередь.

Вообще, ребята могут составить любой индивидуальный маршрут. Очень гибкие и спокойно подстраиваются под ваши пожелания.

Если вы хотите узнать о городе и стране много интересной информации и не скучать во время экскурсии, если вы хотите, что бы ваше путешествие было на все 100%, если вы хотите путешествовать с комфортом, то вам точно нужно выбирать эту команду!

Спасибо вам огромное! Абсолютно точно мы будем рекомендовать вас все!

Антон
Амман + Джераш: от древности до современности
Отличная экскурсия, нам очень понравилось столько классных впечатлений. Гид Татьяна великолепна, очень информативно и не скучно рассказывает и делает очень креативные фото. Крайне рекомендую!
Вадим
Амман + Джераш: от древности до современности
Команда Татьяны организовывает потрясающие экскурсии, притом в крайне сжатые сроки: буквально за день ее команда собрала для нас отличный маршрут по Амману, включающий не только "туристический мастхев", но и локальные
интересности. Гид Басим проводил по Восточному Амману, показал на рынке проверенные точки с выпеканием лепешек, провел экскурсию по Национальному Музею Иордании, и удивил рассказами по арабской каллиграфии, лингвистике и левантским диалектам.

У нас была смешанная группа из детей и взрослых с самым разным бекграундом и интересами (от химии и геодезии до экономики и менеджмента), и гиду все равно удалось одинаково вовлечь всю команду слушателей, никого не оставив равнодушными. Отдельное большое спасибо Татьяне за возможность неформального диалога, решения организационных моментов, далеко выходящих за рамки обязанностей гида (помощь с такси в другие дни, помощь в переводе на арабский в магазинах, помощь в решении вопросов с таксистами и не только).

И отдельная благодарность за рекомендованные маршруты по всей стране: удалось много что потом посмотреть самостоятельно уже после окончания экскурсии. У Татьяны много разных маршрутов, обратите внимание на другие ее экскурсии в профиле Трипстера.

В общем, если вы еще думаете "брать или не брать" – срочно берите, рекомендую:)
Большинство других организаторов и гидов в Аммане из числа местных могут вполне оказаться ненадежными товарищами, в то время как Татьяна – находка для всех путешественников! Чистые и заслуженные 11/10.

А
Индивидуальная экскурсия по Амману
Все что было заявлено - показали и рассказали.
Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «На весь день»

Сколько стоит экскурсия по Амману в апреле 2026
Сейчас в Аммане в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 230 до 400. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Амман на 1 день, гиды Аммана подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Амман так, как видят её местные жители.