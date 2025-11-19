Вдоль береговой линии южного берега Акабы компактно расположены 20 дайв-сайтов. Это популярное место у дайверов самых различных уровней и предпочтений.
Вы станете одним из них: погрузитесь с берега под присмотром профессионального инструктора и насладитесь красотой подводного мира Красного моря.
Описание водной прогулки
Вас ждёт инструктаж, анкетирование и одно погружение с берега Акабского залива, у рифа короля Абдаллы.
Все погружения проходят в местах, оборудованных для безопасного дайвинга в строгом соответствии с международными стандартами PADI.
Кому подойдёт дайвинг
- К погружениям допускаются взрослые и дети старше 7 лет
- Имеются противопоказания при ряде хронических заболеваний — уточняйте в переписке
Организационные детали
- В стоимость включены: инструктаж, прокат полного снаряжения, фото- и видеосъёмка
- При желании возможно ещё одно погружение за дополнительную плату
- До места погружения вы добираетесь самостоятельно. По запросу можем организовать трансфер из Аммана, Петры или Акабы и обратно
- Группам свыше 20 человек и сертифицированным дайверам делаем скидки — детали в переписке
- С вами буду я или другой инструктор из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваша команда гидов в Аммане
Я очень рада встретить всех желающих совершить увлекательнейшую экскурсию в пустыню Вади-Рам. Я и мой муж владеем и управляем туристической компанией, работаем в этой сфере много лет. Влюблены в удивительную природу и богатую историю этого края и хотим делиться этим с другими!
Входит в следующие категории Аммана
