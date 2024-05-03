Индивидуальная
Знакомьтесь, Амман
Авто-пешеходная обзорная экскурсия по колоритной столице Иордании
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
от €325 за человека
Индивидуальная
Из Аммана - к святым местам: реке Иордан, горе Небо и городу Мадаба
Посетить место крещения Иисуса Христа и вершину, с которой Моисей увидел Землю Обетованную
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от €96 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Амман + Джераш: от древности до современности
Увидеть главное в столице Иордании и древнеримском городе, известном как Помпеи Востока
Начало: В лобби вашего отеля
Завтра в 08:00
28 июн в 08:00
от €400 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав3 мая 2024Таир показал основные точки Аммана - Цитадель, Старый город с Амфитеатром и рынком - подробно рассказал об истории и современных реалиях жизни. Хорошо владеет темой и весьма достойно говорит по-русски! Рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Амману в категории «Летние»
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Сколько стоит экскурсия по Амману в июне 2025
Сейчас в Аммане в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 96 до 400. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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